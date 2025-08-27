La Segura reveló que se enfrentará a una intervención médica: ¿de qué se trata?

La Segura se ha posicionado como una de las creadoras de contenido digital más destacadas del país gracias a su carismática personalidad. Además, adquirió un importante reconocimiento al ser parte de elenco de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Además, la influenciadora se ha convertido en tendencia a través de las redes sociales al compartir últimas novedades de su vida personal, donde se enfrentará a múltiples cambios en los próximos días, en especial a una intervención médica donde tendrá cambios físicos.

La Segura reveló que se enfrentará a una intervención estética

Recientemente, La Segura compartió, a través de su cuenta oficial de Tiktok, en la que cuenta con más de 9 millones de seguidores, varios acontecimientos acerca de la apretada agenda que tendrá en los próximos días.

Foto: Canal RCN

Durante el video, se refleja que la influenciadora disfrutó de una sección llena de maquillaje y de moda. También, les demostró a sus seguidores que ya tiene la fecha estimada para su próxima intervención, donde tendrá varios cambios con respecto a su apariencia y expresó las siguientes palabras:

“Les cuento que ya tengo fecha para la tuneada. También ustedes me dirán: amiga: ¿por qué estás bajando si vas a tener un procedimiento médico? La verdad, es que mi doctor me dijo que estuve en sobrepeso y en medio de esta situación, sé que me sentiré mucho mejor y he realizado una respectiva dieta saludable al respecto”, añadió La Segura.

¿Qué planes tiene La Segura en los próximos días con su familia?

Al inicio del video, se refleja que La Segura ha atravesado por una serie de cambios en su vida tras la llegada de su hijo Lucca, fruto de su relación con Ignacio Baladán. Así también, expresó en el video que está próxima a viajar a Perú junto a su familia y está entusiasmada de que su bebé salga del país:

Foto: Canal RCN

“Estoy demasiado feliz porque Lucca se enfrentará a su segundo viaje. Además, Ignacio le tiene una especial sorpresa”, añadió La Segura.

Sin duda, muchos de sus seguidores han expresado que están sumamente orgullosos de ver a La Segura atravesar por uno de los momentos más importantes de su vida, donde ha tenido la oportunidad de compartir su experiencia al ser madre.