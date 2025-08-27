Liss Pereira preocupó a sus seguidores tras compartir alarmante foto, ¿qué le pasó?

En las últimas horas, Liss Pereira, recordada por su participación en MasterChef Celebrity, preocupó a sus seguidores al publicar una fotografía que generó dudas sobre su estado de salud.

¿Qué le pasó a la comediante Liss Pereira? Fotografía preocupó a sus seguidores

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida comediante acumula casi dos millones de seguidores, decidió compartir una imagen que rápidamente desató numerosas reacciones en su comunidad digital.

Allí, se le puede observar con una bata de clínica y conectada a varios equipos médicos, situación que llevó a que muchos expresaran sus sinceros deseos de que todo esté bien en cuanto a su estado de salud.

¿Por qué Liss Pereira causó preocupación entre sus seguidores?

Sin embargo, la misma comediante se encargó de despejar cualquiera tipo de duda que surgiera a raíz de la instantánea, por lo que agregó una descripción que dejó claro el motivo el que estaba en esta situación.

Liss Pereira generó preocupación con alarmante foto. Foto | Canal RCN.

“Cuando pides reconectar contigo misma el genio malinterpretó tu deseo. Tranquilos, solo es un examen, pero este look ameritaba”, señaló Pereira con el humor que siempre la ha caracterizado.

De esta manera, la exparticipante del reality de cocina dejó claro que la foto solo correspondía a un chequeo médico de rutina, lo cual, como era de esperarse desató risas entre sus seguidores.

Liss Pereira aclaró qué le sucedió tras compartir foto. Foto | Canal RCN.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Liss Pereira a “alarmante” foto que publicó Liss Pereira?

La ola de reacciones de por parte de los usuarios de esta red social no tardaron en llegar, y muchos hasta se atrevieron a adivinar de qué era el mencionado examen.

“Los roncadores sabemos de qué se trata”, “Eso es más maluco. Yo casi no pude dormir”, “Si no hubiera leído, me daba algo...Espero que todo salga bien”, “Estudio para Apnea del sueño. Que todo salga Bien”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post.

Por ahora, la artista nortesantandereana, continúa enfocada haciendo lo que más le apasiona: divertir a su público, el mismo que asiste a cada uno de sus shows y aplaude su ingenio en el escenario.