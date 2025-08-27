Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Liss Pereira preocupó a sus seguidores tras compartir alarmante foto, ¿qué le pasó?

A través de su cuenta de Instagram, Liss Pereira dio a conocer la razón por la que compartió la alarmante fotografía.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Liss Pereira en MasterChef Celebrity.
Liss Pereira preocupó a sus seguidores al compartir foto. Foto | Canal RCN.

En las últimas horas, Liss Pereira, recordada por su participación en MasterChef Celebrity, preocupó a sus seguidores al publicar una fotografía que generó dudas sobre su estado de salud.

Artículos relacionados

¿Qué le pasó a la comediante Liss Pereira? Fotografía preocupó a sus seguidores

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida comediante acumula casi dos millones de seguidores, decidió compartir una imagen que rápidamente desató numerosas reacciones en su comunidad digital.

Artículos relacionados

Allí, se le puede observar con una bata de clínica y conectada a varios equipos médicos, situación que llevó a que muchos expresaran sus sinceros deseos de que todo esté bien en cuanto a su estado de salud.

Artículos relacionados

¿Por qué Liss Pereira causó preocupación entre sus seguidores?

Sin embargo, la misma comediante se encargó de despejar cualquiera tipo de duda que surgiera a raíz de la instantánea, por lo que agregó una descripción que dejó claro el motivo el que estaba en esta situación.

Liss Pereira en MasterChef Celebrity.
Liss Pereira generó preocupación con alarmante foto. Foto | Canal RCN.

“Cuando pides reconectar contigo misma el genio malinterpretó tu deseo. Tranquilos, solo es un examen, pero este look ameritaba”, señaló Pereira con el humor que siempre la ha caracterizado.

De esta manera, la exparticipante del reality de cocina dejó claro que la foto solo correspondía a un chequeo médico de rutina, lo cual, como era de esperarse desató risas entre sus seguidores.

Liss Pereira en MasterChef Celebrity.
Liss Pereira aclaró qué le sucedió tras compartir foto. Foto | Canal RCN.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Liss Pereira a “alarmante” foto que publicó Liss Pereira?

La ola de reacciones de por parte de los usuarios de esta red social no tardaron en llegar, y muchos hasta se atrevieron a adivinar de qué era el mencionado examen.

“Los roncadores sabemos de qué se trata”, “Eso es más maluco. Yo casi no pude dormir”, “Si no hubiera leído, me daba algo...Espero que todo salga bien”, “Estudio para Apnea del sueño. Que todo salga Bien”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post.

Por ahora, la artista nortesantandereana, continúa enfocada haciendo lo que más le apasiona: divertir a su público, el mismo que asiste a cada uno de sus shows y aplaude su ingenio en el escenario.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Julián Zuluaga en MasterChef Celebrity 2025. MasterChef Celebrity Colombia

Julián Zuluaga se sinceró tras su salida de MasterChef: así describió a sus excompañeros

El actor Julián Zuluaga respondió a varias preguntas que le hizo la presentadora Ana Karina Soto.

Violeta Bergonzi y David Sanín discutieron MasterChef Celebrity Colombia

Violeta Bergonzi y David Sanín tuvieron cruce en MasterChef Celebrity: "Me quiere eliminar"

Claudia Bahamón y los jueces intervinieron en el rifirrafe entre Violeta Bergonzi y David Sanín en MasterChef Celebrity.

MasterChef Celebrity Colombia

Valeria Aguilar presumió la reveladora carta que Claudia Bahamón le escribió, esto dice

En medio de una reciente publicación, Valeria Aguilar presumió la carta que Claudia Bahamón le escribió en su libreta de apuntes.

Lo más superlike

Ellas son las mujeres que representan a Boyacá, Bolívar y Putumayo en Miss Universe Colombia, el reality. Fotos: Canal RCN Miss Universe Colombia

¿Quiénes son las candidatas de Bolívar, Boyacá y Putumayo en Miss Universe Colombia, el reality?

Conoce a las aspirantes de los departamentos de Boyacá, Bolívar y Putumayo en Miss Universe Colombia.

Greeicy y su casi beso con otro cantante Greeicy

Greeicy casi besa a cantante de popular en medio de celebración: así reaccionó Mike Bahía

Dormir Salud

¿Por qué hablamos mientras dormimos? Esto es lo que explica la ciencia

Yailin La Más Viral protagoniza pelea en Santo Domingo Yailin

Yailin La Más Viral protagoniza discusión callejera en Santo Domingo: ¿con quién se enfrentó?

Muerte Influencers

¿Por qué dicen que la influenciadora mexicana AimeP3 murió? Salió a la luz la razón