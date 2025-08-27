Violeta Bergonzi y David Sanín tuvieron cruce en MasterChef Celebrity: "Me quiere eliminar"

En el capítulo del 27 de julio de MasterChef Celebrity hubo un tenso cruce entre dos participantes previo al inicio de la prueba estos fueron Violeta Bergonzi y David Sanín.

¿Qué pasó entre Violeta Bergonzi y David Sanín en MasterChef Celebrity?

Previo a empezar el reto del día de caja misteriosa, la presentadora Claudia Bahamón les preguntó a los participantes sobre sus expectativa de qué podía haber dentro de la caja.

En medio de esta pregunta, la presentadora les indagó a los participantes sobre qué los podría corromper si les saliera en la caja.

Ante esta pregunta, David aseguró que le gustaría que saliera algún tipo de mensaje como "Puedes eliminar directo a un compañero", un comentario que sorprendió a varios de sus compañeros y a los mismos jurados.

Esto hizo que le preguntaran sobre a cuál de sus compañeros eliminaría, el humorista tras intentar evadir la preguntas reveló que Alejandra Ávila sería su elegida por ser para él la mejor de la competencia.

Sin embargo, Violeta Bergonzi expresó que estaba segura que el comediante la eliminaría a ella primero que a Alejandra, lo cual provocó el rifirrafe entre ellos.

Violeta Bergonzi y David Sanín tuvieron diferencia en MasterChef. (Foto Canal RCN)

¿Por qué Violeta Bergonzi aseguró que David Sanín la quiere sacar de MasterChef Celebrity?

Las declaraciones de Violeta Bergonzi hicieron que Claudia Bahamón le indagara sobre sus razones para afirmar eso sobre David.

Ante esta pregunta, Bergonzi le respondió a Claudia Bahamón que ella creía eso porque sentía que David la eliminaría por miedo.

Él me eliminaría a mí por temor.

Ante la afirmación de Violeta, David se defendió y expresó que Claudia le había preguntado por la mejor y para él no lo era ella: "Es a la mejor".

Sin embargo, Violeta no se quedó callada y volvió a responderle de manera irónica que sería por ser la mejor, sino, por ser una 'amenaza' para él.

Porque no me pudo sacar, ahora no me quiere eliminar por ser la mejor o la peor, sino porque soy una amenaza para él.

Violeta Bergonzi respondió a David Sanín en MasterChef Celebrity. (Fotos Canal RCN)

¿Cuál fue la advertencia que Violeta Bergonzi le hizo a David Sanín en MasterChef Celebrity?

Violeta le aseguró a Claudia Bahamón que ella sabía de las supuestas intenciones de David y por eso no iba a desaprovechar una oportunidad para sacarlo de la competencia.

Porque cuando esta caja o tú me lo permitas mi venganza directamente a él.

Violeta Bergonzi detrás de cámaras advirtió que David no sabía con quién se estaba metiendo porque ella era una mujer que estaba 'loca' y eso se lo podría demostrar.

David se está exponiendo porque no hay nada peor que una vieja loca y esa soy yo.

