Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Violeta Bergonzi y David Sanín tuvieron cruce en MasterChef Celebrity: "Me quiere eliminar"

Claudia Bahamón y los jueces intervinieron en el rifirrafe entre Violeta Bergonzi y David Sanín en MasterChef Celebrity.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Violeta Bergonzi y David Sanín discutieron
Violeta Bergonzi y David Sanín tuvieron tenso enfrentamiento. (Foto Canal RCN)

En el capítulo del 27 de julio de MasterChef Celebrity hubo un tenso cruce entre dos participantes previo al inicio de la prueba estos fueron Violeta Bergonzi y David Sanín.

Artículos relacionados

¿Qué pasó entre Violeta Bergonzi y David Sanín en MasterChef Celebrity?

Previo a empezar el reto del día de caja misteriosa, la presentadora Claudia Bahamón les preguntó a los participantes sobre sus expectativa de qué podía haber dentro de la caja.

En medio de esta pregunta, la presentadora les indagó a los participantes sobre qué los podría corromper si les saliera en la caja.

Ante esta pregunta, David aseguró que le gustaría que saliera algún tipo de mensaje como "Puedes eliminar directo a un compañero", un comentario que sorprendió a varios de sus compañeros y a los mismos jurados.

Esto hizo que le preguntaran sobre a cuál de sus compañeros eliminaría, el humorista tras intentar evadir la preguntas reveló que Alejandra Ávila sería su elegida por ser para él la mejor de la competencia.

Sin embargo, Violeta Bergonzi expresó que estaba segura que el comediante la eliminaría a ella primero que a Alejandra, lo cual provocó el rifirrafe entre ellos.

Violeta Bergonzi y David Sanín tuvieron discusión
Violeta Bergonzi y David Sanín tuvieron diferencia en MasterChef. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Por qué Violeta Bergonzi aseguró que David Sanín la quiere sacar de MasterChef Celebrity?

Las declaraciones de Violeta Bergonzi hicieron que Claudia Bahamón le indagara sobre sus razones para afirmar eso sobre David.

Ante esta pregunta, Bergonzi le respondió a Claudia Bahamón que ella creía eso porque sentía que David la eliminaría por miedo.

Él me eliminaría a mí por temor.

Ante la afirmación de Violeta, David se defendió y expresó que Claudia le había preguntado por la mejor y para él no lo era ella: "Es a la mejor".

Sin embargo, Violeta no se quedó callada y volvió a responderle de manera irónica que sería por ser la mejor, sino, por ser una 'amenaza' para él.

Porque no me pudo sacar, ahora no me quiere eliminar por ser la mejor o la peor, sino porque soy una amenaza para él.

Violeta Bergonzi se ausentó en MasterChef Celebrity
Violeta Bergonzi respondió a David Sanín en MasterChef Celebrity. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cuál fue la advertencia que Violeta Bergonzi le hizo a David Sanín en MasterChef Celebrity?

Violeta le aseguró a Claudia Bahamón que ella sabía de las supuestas intenciones de David y por eso no iba a desaprovechar una oportunidad para sacarlo de la competencia.

Porque cuando esta caja o tú me lo permitas mi venganza directamente a él.

Violeta Bergonzi detrás de cámaras advirtió que David no sabía con quién se estaba metiendo porque ella era una mujer que estaba 'loca' y eso se lo podría demostrar.

David se está exponiendo porque no hay nada peor que una vieja loca y esa soy yo.

Si no te quieres perder ningún detalle de MasterChef Celebrity descarga la app del Canal RCN acá.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Liss Pereira en MasterChef Celebrity. Viral

Liss Pereira preocupó a sus seguidores tras compartir alarmante foto, ¿qué le pasó?

A través de su cuenta de Instagram, Liss Pereira dio a conocer la razón por la que compartió la alarmante fotografía.

Julián Zuluaga en MasterChef Celebrity 2025. MasterChef Celebrity Colombia

Julián Zuluaga se sinceró tras su salida de MasterChef: así describió a sus excompañeros

El actor Julián Zuluaga respondió a varias preguntas que le hizo la presentadora Ana Karina Soto.

MasterChef Celebrity Colombia

Valeria Aguilar presumió la reveladora carta que Claudia Bahamón le escribió, esto dice

En medio de una reciente publicación, Valeria Aguilar presumió la carta que Claudia Bahamón le escribió en su libreta de apuntes.

Lo más superlike

Raúl Ocampo se llevó cachete de Jorge Rausch Jorge Rausch

Raúl Ocampo se llevó 'cachete' de Jorge Rausch y beneficio en MasterChef Celebrity

El actor Raúl Ocampo se llevó su primer 'cachete' de Jorge Rausch y una misteriosa ventaja en MasterChef Celebrity.

Greeicy y su casi beso con otro cantante Greeicy

Greeicy casi besa a cantante de popular en medio de celebración: así reaccionó Mike Bahía

Dormir Salud

¿Por qué hablamos mientras dormimos? Esto es lo que explica la ciencia

Yailin La Más Viral protagoniza pelea en Santo Domingo Yailin

Yailin La Más Viral protagoniza discusión callejera en Santo Domingo: ¿con quién se enfrentó?

Muerte Influencers

¿Por qué dicen que la influenciadora mexicana AimeP3 murió? Salió a la luz la razón