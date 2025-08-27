Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García de La casa de los famosos le regaló motocicleta a fanática y así reaccionó

Karina García mostró el momento en que le entregó una motocicleta a una fanática y su reacción conmueve las redes.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Karina García le regaló moto a fan
Karina García entregó motocicleta a fanática. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Karina García cumplió a su promesa y le regaló una motocicleta a una de sus fanáticas luego de hacer un concurso por redes, a quien recogió en la puerta de su casa para entregársela ella misma.

¿Por qué Karina García le regaló una moto a una fanática?

La ex participante de La Casa de los Famosos Colombia, Karina García, volvió a llamar la atención fuera del reality con un gesto que emocionó a muchos de sus seguidores. La influencer decidió regalarle una motocicleta a una de sus fanáticas.

Llegó el día que le entregaré la moto a la ganadora.

Karina García mostró cómo fue todo el proceso para entregarle la camioneta a la seguidora que se la ganó.

La modelo antioqueña fue sincera al decir que ella quería que su seguidora hiciera con el premio lo que quisiera, tanto usarla como venderla.

Yo quiero que Beatriz se sienta súper amada y querida, porque a mí me gusta que nos tratemos bien entre mujeres.

Karina García
Karina García entregó la moto que prometió a fanática. (Foto de Buen día, Colombia)

¿Cómo fue la entrega de la moto que Karina García le dio a su fanática?

En un video que rápidamente se hizo viral en redes sociales, se ve el momento en que la seguidora recibe el obsequio y no puede contener las lágrimas de emoción.

El encuentro fue bastante emotivo con un abrazo y unas palabras de cariño entre ambas, tras esto Karina invitó a su seguidora a subirse a la camioneta para llevarla a comprar ropa, comer y otras actividades.

Se le está acelerando el corazón.

¿Cómo reaccionó la fan de Karina García al recibir la moto?

Karina García compartió el video en sus redes sociales en donde mostró su felicidad por haberle cumplido el sueño a una de sus fanáticas y más por ser una mujer con una historia de vida de superación.

Una sonrisa de ella para mi, lo es todo, esta moto ya tiene dueña, ella es Beatriz, te felicito bebé.

El gesto ha generado cientos de comentarios positivos, destacando la cercanía y gratitud de la ex Casa de los Famosos hacia quienes la han acompañado en su carrera.

Lo más superlike

