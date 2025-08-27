Julián Zuluaga se sinceró tras su salida de MasterChef: así describió a sus excompañeros

Tras convertirse en el más reciente eliminado de MasterChef Celebrity 2025, Julián Zuluaga hizo una famosa dinámica con la presentadora Ana Karina Soto, en donde se sinceró respecto a quienes fueron sus compañeros de competencia.

¿Qué dijo Julián Zuluaga sobre sus excompañeros de MasterChef Celebrity?

En este espacio que tuvo lugar en el programa Buen día Colombia del Canal RCN, el actor respondió con sinceridad y un poco de humor, a cada una de las preguntas que le hizo Ana Karina sobre su percepción sobre las celebridades.

En medio de sus respuestas, el joven actor no dudó en asegurar que Violeta Bergonzi es la participante más competitiva de esta temporada, mientras que Jorge Herrera, lo calificó como el “más cascarrabias”, aunque luego se retractó al decir que en realidad es un hombre con una opinión firme.

De acuerdo con Julián, la persona más divertida de la cocina es Valeria Aguilar, además, señaló que la persona “más intensa” en el buen sentido del palabra, es Alejandra Ávila, a quien reconoció por su disciplina, entrega y capacidad para no perder la calma en medio del estrés.

Julián Zuluaga se sinceró sobre sus excompañeros de competencia. Foto | Canal RCN.

¿Cuáles fueron las confesiones que Julián Zuluaga hizo sobre MasterChef Celebrity?

Tras ser interrogado por el participante más amoroso, Zuluaga aprovechó para lucirse y decir que ese título le corresponde a él. Más adelante, dijo sin titubeos que la persona más “comelona” es Valentina Taguado, a quien describió entre risas como “la más tragona del programa”.

Julián Zuluaga reveló el nombre de su favorita a ganarse MasterChef Celebrity. Foto | Canal RCN.

Por último, el intérprete recordado por su personaje en Darío Gómez, dio a conocer los nombres de las participantes que, a su criterios, podrían llevarse el anhelado título de MasterChef, por lo que comentó que sus favoritas son Valentina Taguado, Carolina Sabino y Alejandra Ávila, además, no descartó la posibilidad de que Michelle Rouillard se sume a la lista.

Sin duda, la pronta salida de Julián de la cocina más importante del mundo conmovió a millones de televidentes que cada noche, más que al actor, tuvieron la posibilidad de conocer al ser humano que es, su nobleza, carisma, sentido del humor y, por supuesto, esa agilidad que lo caracteriza para dar grandes saltos.