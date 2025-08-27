Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Julián Zuluaga se sinceró tras su salida de MasterChef: así describió a sus excompañeros

El actor Julián Zuluaga respondió a varias preguntas que le hizo la presentadora Ana Karina Soto.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Julián Zuluaga en MasterChef Celebrity 2025.
Julián Zuluaga hizo inesperada confesiones sobre sus compañeros en MasterChef. Foto | Canal RCN.

Tras convertirse en el más reciente eliminado de MasterChef Celebrity 2025, Julián Zuluaga hizo una famosa dinámica con la presentadora Ana Karina Soto, en donde se sinceró respecto a quienes fueron sus compañeros de competencia.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Julián Zuluaga sobre sus excompañeros de MasterChef Celebrity?

En este espacio que tuvo lugar en el programa Buen día Colombia del Canal RCN, el actor respondió con sinceridad y un poco de humor, a cada una de las preguntas que le hizo Ana Karina sobre su percepción sobre las celebridades.

Artículos relacionados

En medio de sus respuestas, el joven actor no dudó en asegurar que Violeta Bergonzi es la participante más competitiva de esta temporada, mientras que Jorge Herrera, lo calificó como el “más cascarrabias”, aunque luego se retractó al decir que en realidad es un hombre con una opinión firme.

Artículos relacionados

De acuerdo con Julián, la persona más divertida de la cocina es Valeria Aguilar, además, señaló que la persona “más intensa” en el buen sentido del palabra, es Alejandra Ávila, a quien reconoció por su disciplina, entrega y capacidad para no perder la calma en medio del estrés.

Julián Zuluaga, Carolina Sabino y Michelle Rouillard en MasterChef Celebrity 2025.
Julián Zuluaga se sinceró sobre sus excompañeros de competencia. Foto | Canal RCN.

¿Cuáles fueron las confesiones que Julián Zuluaga hizo sobre MasterChef Celebrity?

Tras ser interrogado por el participante más amoroso, Zuluaga aprovechó para lucirse y decir que ese título le corresponde a él. Más adelante, dijo sin titubeos que la persona más “comelona” es Valentina Taguado, a quien describió entre risas como “la más tragona del programa”.

Julián Zuluaga en MasterChef Celebrity 2025.
Julián Zuluaga reveló el nombre de su favorita a ganarse MasterChef Celebrity. Foto | Canal RCN.

Por último, el intérprete recordado por su personaje en Darío Gómez, dio a conocer los nombres de las participantes que, a su criterios, podrían llevarse el anhelado título de MasterChef, por lo que comentó que sus favoritas son Valentina Taguado, Carolina Sabino y Alejandra Ávila, además, no descartó la posibilidad de que Michelle Rouillard se sume a la lista.

Sin duda, la pronta salida de Julián de la cocina más importante del mundo conmovió a millones de televidentes que cada noche, más que al actor, tuvieron la posibilidad de conocer al ser humano que es, su nobleza, carisma, sentido del humor y, por supuesto, esa agilidad que lo caracteriza para dar grandes saltos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Liss Pereira en MasterChef Celebrity. Viral

Liss Pereira preocupó a sus seguidores tras compartir alarmante foto, ¿qué le pasó?

A través de su cuenta de Instagram, Liss Pereira dio a conocer la razón por la que compartió la alarmante fotografía.

Violeta Bergonzi y David Sanín discutieron MasterChef Celebrity Colombia

Violeta Bergonzi y David Sanín tuvieron cruce en MasterChef Celebrity: "Me quiere eliminar"

Claudia Bahamón y los jueces intervinieron en el rifirrafe entre Violeta Bergonzi y David Sanín en MasterChef Celebrity.

MasterChef Celebrity Colombia

Valeria Aguilar presumió la reveladora carta que Claudia Bahamón le escribió, esto dice

En medio de una reciente publicación, Valeria Aguilar presumió la carta que Claudia Bahamón le escribió en su libreta de apuntes.

Lo más superlike

Raúl Ocampo se llevó cachete de Jorge Rausch Jorge Rausch

Raúl Ocampo se llevó 'cachete' de Jorge Rausch y beneficio en MasterChef Celebrity

El actor Raúl Ocampo se llevó su primer 'cachete' de Jorge Rausch y una misteriosa ventaja en MasterChef Celebrity.

Greeicy y su casi beso con otro cantante Greeicy

Greeicy casi besa a cantante de popular en medio de celebración: así reaccionó Mike Bahía

Dormir Salud

¿Por qué hablamos mientras dormimos? Esto es lo que explica la ciencia

Yailin La Más Viral protagoniza pelea en Santo Domingo Yailin

Yailin La Más Viral protagoniza discusión callejera en Santo Domingo: ¿con quién se enfrentó?

Muerte Influencers

¿Por qué dicen que la influenciadora mexicana AimeP3 murió? Salió a la luz la razón