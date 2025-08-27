Yailin La Más Viral protagoniza discusión callejera en Santo Domingo: ¿con quién se enfrentó?

Un enfrentamiento entre Yailin La Más Viral y la influencer Barbilla Roja se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales. El suceso fue registrado en video por transeúntes y rápidamente se viralizó, dejando al descubierto tensiones entre ambas figuras.

¿Por qué comenzó la pelea entre Yailin y Barbilla Roja?

El conflicto comenzó en el pódcast ¿Qué tú opinas?, donde Merisa Montas, conocida como Barbilla Roja, cuestionó la forma en que Yailin cría a su hija y criticó que la exponga en conciertos. También hizo comentarios sobre los orígenes de la cantante:

“Ella viene de un barrio, sin embargo yo estudié y vengo de familia”, dijo.

La situación escaló días después en la Zona Colonial de Santo Domingo. Según testigos, los insultos verbales derivaron en golpes, lo que obligó a la intervención de personal de seguridad mientras varias personas presenciaban la escena.

¿Qué dijo Yailin sobre su enfrentamiento con Barbilla Roja?

Tras el incidente, Yailin reapareció en una transmisión en vivo y reconoció haber agredido a la influencer. Explicó que reaccionó porque se sintió atacada cuando se mencionó a su hija y señaló que ese fue el límite que no estaba dispuesta a tolerar.

En el mismo espacio, la cantante reivindicó sus raíces, afirmando que no se avergüenza de provenir de un entorno humilde y que esa identidad sigue marcando su vida personal y artística. Según Yailin, su respuesta fue una manera de defender tanto a su familia como su historia.

Por su parte, Barbilla Roja negó haber pronunciado las frases que desataron la ira de la intérprete y, hasta el momento, no ha ofrecido un comunicado oficial sobre lo ocurrido.

¿Quiénes son Yailin La Más Viral y Barbilla Roja?

Yailin La Más Viral, cuyo nombre real es Jorgina Lulú Guillermo Díaz, ha ganado notoriedad en la música urbana tanto por su carrera artística como por la constante exposición mediática de su vida privada. En redes destacan que su imagen pública se ha caracterizado por la controversia y la defensa de su familia.

Yailin La Más Viral ha ganado notoriedad en la música urbana / (Foto de AFP)

Barbilla Roja, en cambio, se ha posicionado como creadora de contenido a través de su pódcast y apariciones televisivas, lo que ha generado que los internautas la recuerden como una voz influyente aunque también polémica.

Hasta ahora no se ha confirmado si alguna de las partes emprenderá acciones legales. Sin embargo, el episodio ya ocupa un lugar destacado en redes sociales, donde los debates sobre el incidente, no paran de crecer.