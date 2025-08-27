Andrés Altafulla, ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia 2025, causó furor en las redes sociales, al compartir un adelanto de lo que será su próxima canción.

¿Cuál es el nuevo lanzamiento de Altafulla? El cantante sorprendió con revelación

En las últimas horas, el intérprete de ‘Un Coleto Como Yo’ que sigue dando de qué hablar entre sus seguidores, compartió un llamativo video en el que mostró detalles del nuevo proyecto que viene preparando junto a otro reconocido cantante colombiano.

En la grabación, que Altafulla publicó por medio de sus historias en su cuenta oficial de Instagram, presumió fragmentos de lo que fue un día de grabación en un estudio de música y, en un set durante lo que fue una ardua jornada de trabajo.

Además de capturar la atención por mostrar lo que se viene en las próximas semanas, el exparticipante de La casa de los famosos Colombia sorprendió al mostrarse en compañía de Juan Duque, quien también se puede apreciar en varios momentos del video.

Altafulla confirmó su colaboración con reconocido artista colombiano. Foto | Canal RCN.

¿Cuándo será el lanzamiento de la próxima canción de Altafulla?

Allí, ambos intérpretes colombianos se observan dialogando, estrechando las manos y felices de poder continuar cumpliendo sus sueños y tener la oportunidad de coincidir en este nuevo proyecto artístico.

Altafulla compartió detalles de su nueva canción. Foto | Canal RCN.

En medio del videoclip que rápidamente empezó a circular en las redes sociales, también se alcanza a escuchar una parte del nuevo tema que fusiona las dos corrientes musicales de ambos cantantes.

Por supuesto, la publicación ha generado expectativa entre los seguidores no solo de Altafulla, sino también de Juan Duque, quienes esperan poder conocer pronto cómo sonará esta colaboración que promete poner a cantar a los fans del barranquillero y el antioqueño.

Por ahora, se espera que el ganador de la segunda temporada y de los 400 millones de pesos, dé a conocer más pormenores de la nueva composición, así como la fecha en la que será su lanzamiento en todas las plataformas de música del país.

Sin duda, desde su salida del programa, Altafulla se ha propuesto aprovechar esta plataforma para impulsar su carrera, esfuerzo que hoy está dando los resultados esperados.