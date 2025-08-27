Karol G logra ser la primera latina en presentarse en el Crazy Horse de París

Karol G vuelve a deslumbrar a todos sus seguidores y fanáticos. En esta ocasión, la colombiana será la primera artista latina en presentarse en el show Crazy Horse de París.

¿Qué es el Crazy Horse de París?

El Crazy Horse es un cabaret parisino con su estilo vanguardista e innovador. Fue fundado en 1951 y es un espectáculo protagonizado por artistas muy reconocidas a nivel mundial.

En esa sala actuaron Pamela Anderson, Charles Aznavour, Lisa Manobal y demás figuras destacadas. Este importante logró se dio a conocer por medio de una publicación de Instagram de la artista.

“Una vez más Karol G haciendo historia. Por primera vez en desde su fundación en 1951, el prestigioso Cabaret Crazy Horse de París invita a una artista latina para presentarse en sus escenarios y será nada más ni nada menos que nuestra Tropicoqueta Karol G”.

Así será la presentación de Karol G en el Crazy Horse de París | Foto AFP/ Amy Sussman

¿Cuáles son días de la presentación de Karol G en el Crazy Horse de París?

Como se decía anteriormente, la paisa será la primera mujer latina invitada al emblemático lugar, con un total de ocho funciones desde el 25 hasta el 28 de septiembre del presente 2025.

Durante esos cuatro días, la artista ofrecerá actuaciones donde desarrollará varios temas con su reciente álbum 'Tropicoqueta'.

De hecho, Andrée Deissenberg, directora general y responsable de la creación de las marcas del Crazy Horse, destacó que la personalidad y el gran talento que tiene la colombiana.

“Encontrar beats latinos en el Crazy Horse es algo totalmente inédito en más de 70 años de historia, pero no dudé un segundo: me sedujo su personalidad única. De hecho, Karol G ya era plenamente Crazy Horse”

¿Cuál fue la reacción de Karol G tras el anuncio de Crazy Horse?

Tras la emocionante noticia, la artista no dudó en reaccionar a través de sus redes sociales.

"La música me ha dado la oportunidad de presentarme en escenarios emblemáticos, soñados..Un encuentro donde mi música latina se mezcla con la sensualidad y la elegancia de su show… y vivirlo junto a sus icónicas mujeres lo hará aún más especial”.

Varios de los seguidores y fanáticos aprovecharon la ocasión para brindarle su apoyo y admiración a la artista. Por el momento, Karol G seguirá destacándose en la industria musical.