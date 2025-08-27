Novia de Liam Payne asegura recibir misteriosas señales del cantante tras su muerte

El 16 de octubre del 2024 quedó registrada la muerte del cantante Liam Payne en Buenos Aires, Argentina. Tras casi un año de su fallecimiento, la novia reveló recibir señales del cantante.

¿Cómo fue el fallecimiento de Liam Payne?

El cantante perdió la vida tras caer del balcón de un hotel de Buenos Aires, donde pasaba unos días de descanso. Se reveló por medio de la autopsia que la causa fue severo politraumatismo acompañado de hemorragias internas y externas.

Además de ello, el informe indicó la presencia de sustancias psicoactivas y un antidepresivo en su organismo.

Hay que recordar que días previos, Payne había estado de vacaciones con su novia, Kate Cassidy. Ella viajó a Estados Unidos por compromisos personales por lo que no pudo acompañarlo a Argentina.

¿Cuáles fueron las señales que recibió Kate Cassidy tras la muerte de Liam Payne?

En 2025, la modelo compartió en su cuenta de Instagram un video grabado desde su automóvil, en el que aparece sorprendida mientras señala un mural con la frase: “Observa cómo protejo tu corazón”.

“Mientras hablaba de mi ángel, levanté la mirada y vi esto. Las señales son tan reales”.

Además, compartió la imagen de un cartel publicitario de una vivienda cercana con el número 440. Aunque para muchos podría parecer un detalle insignificante, para la modelo fue imposible no relacionarlo con el 444, cifra que ella y Payne solían considerar un símbolo de su conexión especial.

¿Cómo ha sido las reacciones de fanáticos tras conocer las señales de Liam Payne?

Las reacciones de sus fanáticas y seguidores no se hicieron esperar y muchos manifestaron sorpresa al interpretar ese gesto como una manera de mantener vivo el recuerdo de Payne e incluso de encontrar señales desde el más allá.

Por ahora, la modelo continúa compartiendo detalles y momentos de su vida, mientras deja ver que el recuerdo de Liam Payne sigue muy presente en ella.