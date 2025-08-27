Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Novia de Liam Payne asegura recibir misteriosas señales del cantante tras su muerte

Kate Cassidy, novia de Liam Payne, asegura haber recibido señales del cantante tras su fallecimiento.

Juliana Sánchez Dávila Por: Juliana Sánchez Dávila
Kate Cassidy
Kate Cassidy afirma recibir señales de Liam Payne tras su muerte | Foto AFP/ Justin Tallis-Foto AFP/ Tomas Cuesta

El 16 de octubre del 2024 quedó registrada la muerte del cantante Liam Payne en Buenos Aires, Argentina. Tras casi un año de su fallecimiento, la novia reveló recibir señales del cantante.

Artículos relacionados

¿Cómo fue el fallecimiento de Liam Payne?

El cantante perdió la vida tras caer del balcón de un hotel de Buenos Aires, donde pasaba unos días de descanso. Se reveló por medio de la autopsia que la causa fue severo politraumatismo acompañado de hemorragias internas y externas.

Además de ello, el informe indicó la presencia de sustancias psicoactivas y un antidepresivo en su organismo.

Hay que recordar que días previos, Payne había estado de vacaciones con su novia, Kate Cassidy. Ella viajó a Estados Unidos por compromisos personales por lo que no pudo acompañarlo a Argentina.

Artículos relacionados

¿Cuáles fueron las señales que recibió Kate Cassidy tras la muerte de Liam Payne?

En 2025, la modelo compartió en su cuenta de Instagram un video grabado desde su automóvil, en el que aparece sorprendida mientras señala un mural con la frase: “Observa cómo protejo tu corazón”.

“Mientras hablaba de mi ángel, levanté la mirada y vi esto. Las señales son tan reales”.

Además, compartió la imagen de un cartel publicitario de una vivienda cercana con el número 440. Aunque para muchos podría parecer un detalle insignificante, para la modelo fue imposible no relacionarlo con el 444, cifra que ella y Payne solían considerar un símbolo de su conexión especial.

Artículos relacionados

¿Cómo ha sido las reacciones de fanáticos tras conocer las señales de Liam Payne?

Las reacciones de sus fanáticas y seguidores no se hicieron esperar y muchos manifestaron sorpresa al interpretar ese gesto como una manera de mantener vivo el recuerdo de Payne e incluso de encontrar señales desde el más allá.

Por ahora, la modelo continúa compartiendo detalles y momentos de su vida, mientras deja ver que el recuerdo de Liam Payne sigue muy presente en ella.

Liam Payne
Kate Cassidy sorprende al revelar misteriosas señales de Liam Payne | Foto AFP/ Timothy Hiatt
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón sorprende con propuesta inesperada a SAI tras lío con Yeri Mua Yina Calderón

Yina Calderón le hizo inesperada propuesta a SAI tras polémica con Yeri Mua

Yina Calderón generó sorpresa al realizarle inesperada propuesta a SAI tras polémica con la influencer mexicana Yeri Mua.

Marlyn Dinas Miss Universe Colombia

Ella es Marlyn Dinas, candidata de Miss Universe Colombia que fue novia de Pirry: así lucían juntos

Hace años, Marlyn Dinas sostuvo un vínculo amoroso con Pirry y en redes sociales lo recordaron con románticas fotos.

Merly Ome y Yina Calderón Yina Calderón

Madre de Yina Calderón presentó oficialmente a su novio: ¿fama o amor?

La madre de Yina Calderón reveló que lleva dos meses de relación con un joven creador de contenido.

Lo más superlike

El juez de la ceremonia le pidió a la mujer explicar los motivos de su decisión. Viral

Novia rechaza a su pareja en plena boda y el momento se hace viral

Durante los votos matrimoniales, una mujer sorprendió con un rotundo “no”, causando asombro en su pareja y en todos los asistentes.

Julián Zuluaga MasterChef Celebrity Colombia

Julián Zuluaga es el octavo eliminado de MasterChef Celebrity, así fue la emotiva despedida

Muerte Influencers

¿Por qué dicen que la influenciadora mexicana AimeP3 murió? Salió a la luz la razón

La queratina mostró resultados sorprendentes en la regeneración del esmalte dental. Curiosidades

Descubren un ingrediente inesperado que podría regenerar los dientes

Altafulla confesó su amor por Shakira en entrevista Shakira

Altafulla de La Casa de los Famosos le declaró su amor a Shakira en entrevista