Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila se llevaron delantal negro en MasterChef: esta fue la razón

El capítulo del 27 de agosto en MasterChef Celebrity dejó a dos participantes con delantal negro, Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila, quienes se unieron a Nico Montero.

¿De qué trató el reto del capítulo del 27 de agosto en MasterChef Celebrity?

Los participantes de MasterChef Celebrity tuvieron que enfrentarse a un reto de caja misteriosa en el reto del 27 de agosto en MasterChef Celebrity.

En el reto las preparaciones que debían hacer los participantes tenían que utilizar uno de los cuatro elementos de la naturaleza: agua, aire, fuego y tierra.

Al final el jurado elegía a los mejores y peores platos de la noche, fue allí en donde les entregaron los temidos delantales negros a Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila.

Alejandra Ávila y Violeta Bergonzi se llevaron delantal negro. (Foto Canal RCN)

¿Por qué Alejandra Ávila y Violeta Bergonzi se llevaron delantal negro en MasterChef Celebrity?

La actriz Alejandra Ávila tuvo varios inconvenientes durante su preparación, tanto así que al final se quedó corta de tiempo para emplatar su preparación, un sancocho llamado “Cultivo en proceso”.

Tanta fue la frustración de la actriz que, al terminar el reto rompió en llanto y fue consolada por sus compañeros.

Sin embargo, tras pasar al atril, los jueces fueron directos y le expresaron que a su preparación le faltó bastante en términos generales, por lo que al final le dieron uno de los delantales negros.

Por el lado de Violeta pasó algo similar, el tiempo le jugó en contra y la presentadora no logró hacer la preparación que tenía planeada como quería, quien nombró a su plato "Aires de esperanza", una inspiración en eclair.

No quiero que me miren, ni me determinen.

Los jurados no tuvieron filtro al momento de hacer sus apreciaciones sobre el plato de Violeta y le recalcaron los fallos que tuvo en su plato.

¿Cómo reaccionaron Alejandra Ávila y Violeta Bergonzi tras llevarse delantal negro en MasterChef Celebrity?

Tras llevarse los delantales negros, ambas participantes aceptaron sus errores y aseguraron que trabajarían para quitárselos lo más pronto y no llegar hasta el reto de eliminación.

Precisamente, Alejandra se mostró conmovida al ver que Violeta se tuvo que colocar delantal negro tras haber superado recientemente un reto de eliminación en el que salió el actor Julián Zuluaga.

Me da pesar porque viene de un reto en donde estuvo a nada de irse

Precisamente, los jurados le recordaron a Violeta que no venía en una racha positiva y por eso la motivaron a volver a recuperar su foco en la competencia.

