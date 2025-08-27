Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila se llevaron delantal negro en MasterChef: esta fue la razón

Los jurados castigaron a Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila con delantal negro en MasterChef Celebrity y así reaccionaron.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila se llevaron delantal negro
Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila recibieron castigo en MasterChef Celebrity. (Fotos Canal RCN)

El capítulo del 27 de agosto en MasterChef Celebrity dejó a dos participantes con delantal negro, Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila, quienes se unieron a Nico Montero.

Artículos relacionados

¿De qué trató el reto del capítulo del 27 de agosto en MasterChef Celebrity?

Los participantes de MasterChef Celebrity tuvieron que enfrentarse a un reto de caja misteriosa en el reto del 27 de agosto en MasterChef Celebrity.

En el reto las preparaciones que debían hacer los participantes tenían que utilizar uno de los cuatro elementos de la naturaleza: agua, aire, fuego y tierra.

Al final el jurado elegía a los mejores y peores platos de la noche, fue allí en donde les entregaron los temidos delantales negros a Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila.

Alejandra Ávila y Violeta Bergonzi se llevaron delantal negro
Alejandra Ávila y Violeta Bergonzi se llevaron delantal negro. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Por qué Alejandra Ávila y Violeta Bergonzi se llevaron delantal negro en MasterChef Celebrity?

La actriz Alejandra Ávila tuvo varios inconvenientes durante su preparación, tanto así que al final se quedó corta de tiempo para emplatar su preparación, un sancocho llamado “Cultivo en proceso”.

Tanta fue la frustración de la actriz que, al terminar el reto rompió en llanto y fue consolada por sus compañeros.

Sin embargo, tras pasar al atril, los jueces fueron directos y le expresaron que a su preparación le faltó bastante en términos generales, por lo que al final le dieron uno de los delantales negros.

Por el lado de Violeta pasó algo similar, el tiempo le jugó en contra y la presentadora no logró hacer la preparación que tenía planeada como quería, quien nombró a su plato "Aires de esperanza", una inspiración en eclair.

No quiero que me miren, ni me determinen.

Los jurados no tuvieron filtro al momento de hacer sus apreciaciones sobre el plato de Violeta y le recalcaron los fallos que tuvo en su plato.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron Alejandra Ávila y Violeta Bergonzi tras llevarse delantal negro en MasterChef Celebrity?

Tras llevarse los delantales negros, ambas participantes aceptaron sus errores y aseguraron que trabajarían para quitárselos lo más pronto y no llegar hasta el reto de eliminación.

Precisamente, Alejandra se mostró conmovida al ver que Violeta se tuvo que colocar delantal negro tras haber superado recientemente un reto de eliminación en el que salió el actor Julián Zuluaga.

Me da pesar porque viene de un reto en donde estuvo a nada de irse

Precisamente, los jurados le recordaron a Violeta que no venía en una racha positiva y por eso la motivaron a volver a recuperar su foco en la competencia.

Mira todos los detalles de MasterChef Celebrity en la app del Canal RCN.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Raúl Ocampo se llevó cachete de Jorge Rausch Jorge Rausch

Raúl Ocampo se llevó 'cachete' de Jorge Rausch y beneficio en MasterChef Celebrity

El actor Raúl Ocampo se llevó su primer 'cachete' de Jorge Rausch y una misteriosa ventaja en MasterChef Celebrity.

Alejandra Ávila lloró en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Alejandra Ávila rompió en llanto en MasterChef Celebrity y se llevó castigo

La actriz Alejandra Ávila sufrió percance en medio de una prueba de MasterChef Celebrity y los jurados no se lo perdonaron.

Ellas son las mujeres que representan a Boyacá, Bolívar y Putumayo en Miss Universe Colombia, el reality. Fotos: Canal RCN Miss Universe Colombia

¿Quiénes son las candidatas de Bolívar, Boyacá y Putumayo en Miss Universe Colombia, el reality?

Conoce a las aspirantes de los departamentos de Boyacá, Bolívar y Putumayo en Miss Universe Colombia.

Lo más superlike

Liss Pereira en MasterChef Celebrity. Viral

Liss Pereira preocupó a sus seguidores tras compartir alarmante foto, ¿qué le pasó?

A través de su cuenta de Instagram, Liss Pereira dio a conocer la razón por la que compartió la alarmante fotografía.

Greeicy y su casi beso con otro cantante Greeicy

Greeicy casi besa a cantante de popular en medio de celebración: así reaccionó Mike Bahía

Dormir Salud

¿Por qué hablamos mientras dormimos? Esto es lo que explica la ciencia

Yailin La Más Viral protagoniza pelea en Santo Domingo Yailin

Yailin La Más Viral protagoniza discusión callejera en Santo Domingo: ¿con quién se enfrentó?

Muerte Influencers

¿Por qué dicen que la influenciadora mexicana AimeP3 murió? Salió a la luz la razón