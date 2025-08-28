Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Un hombre saltó a 42 metros de altura para romper un récord y esto fue lo que sucedió

El salto de Vali Graham desde 42 metros se volvió viral, buscaba un récord mundial, pero terminó con una fractura en la columna.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Vali Graham intentó romper un récord mundial saltando desde 42 metros.
El récord que casi le cuesta la vida: Vali Graham cayó desde 42 metros y salió con una fractura en la columna. Foto Freepik

Algunas hazañas increíbles siguen conquistando internet, esta vez, con el objetivo de romper un récord mundial que por poco le cuesta la vida a un joven de 21 años en Minnesota.

¿Cómo fue el momento del impacto en el que Vali Graham pretendía romper un récord mundial?

Vali Graham es un creador de contenido extremo que en esta ocasión se hizo viral tras intentar romper un récord saltando desde una reconocida cascada en Estados Unidos, pues el joven se dedica a practicar deportes extremos en los que debe enfrentarse a contextos de riesgo para su vida y su salud física.

Sin embargo, en esta ocasión, por poco termina perdiendo la vida al saltar desde lo más alto de la cascada, específicamente a 42 metros de altura, e impactando directamente en el agua.

¿Cuál fue la reacción de Vali Graham después del impacto en el agua?

Vali aparece en el video desde la parte más alta, gritando y lanzándose al vacío, después emerge nadando hacia la superficie, lo que en un primer momento parecía indicar que no había sufrido lesiones graves.

Este tipo de contenidos son comunes en su cuenta oficial del TikTok, en la que tiene alrededor de 82 mil seguidores que siguen de cerca sus aventuras extremas, sin embargo, semanas después sorprendió a sus seguidores con un nuevo video.

El creador de contenido Vali Graham es seguido por más de 82 mil personas en TikTok.
Vali Graham intentó romper un récord mundial saltando desde 42 metros. Foto Freepik

Esta vez contando que efectivamente había sufrido una lesión grave en su columna tras el impacto en el agua, una fractura fue la consecuencia del clavado en la cascada y destacó que, aunque no dejará de practicar deportes extremos, es importante la prevención y el autocuidado en este tipo de actividades.

¿Qué recomendaciones dan los expertos sobre este tipo de actividades extremas?

Según expertos, realizar este tipo de actividades extremas como los clavados a un gran nivel de altura, es muy peligroso, pues por la velocidad del impacto y la trayectoria, el agua deja de funcionar como una superficie de amortiguación y se convierte en una sustancia rígida y fuerte con ante cualquier tipo de impacto.

Vali Graham cayó desde 42 metros y salió con una fractura en la columna.
El creador de contenido Vali Graham es seguido por más de 82 mil personas en TikTok. Foto Freepik

Causando lesiones de gran importancia como el daño en órganos internos, las fracturas, lesiones en la piel y episodios de pánico que pueden tener consecuencias irreversibles.

Razón por la cual se recomienda primer tener la preparación física suficiente al momento de practicar actividades extremas, y estar seguros de que la técnica empleada para realizarlas es la correcta, pues en el caso de Vali, las lesiones pudieron ser menores al ingresar en el agua con el cuerpo estirado y las manos o pies cortando la superficie del agua.

