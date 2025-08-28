Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¡Tatiana Franko se casa! Así fue la emotiva propuesta de matrimonio

En las últimas horas, Tatiana Franko compartió a través de redes sociales el anuncio de su compromiso con Wendel Luis Gnoatto.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Tatiana Franko durante entrevista en el Canal RCN.
Tatiana Franko compartió su emotiva propuesta de matrimonio. Foto | Canal RCN.

Tatiana Franko, reconocida por su amplia trayectoria en la televisión y los medios de comunicación, reveló hace pocas horas a través de redes sociales, un emotivo video con el que confirmó su compromiso matrimonial.

Artículos relacionados

¿Cómo fue la propuesta de matrimonio de Tatiana Franko?

La propuesta, tuvo lugar el pasado 27 de agosto tras el cierre de uno de sus shows en la ciudad de Bogotá y compartida por medio de su cuenta de Instagram en donde se mostró emocionada de poder llegar al altar junto a su prometido.

Artículos relacionados

En la grabación que rápidamente empezó a circular en las plataformas digitales, se puede observar con detalle cómo su pareja preparó junto a su equipo la sorpresa para hacerle la inesperada propuesta: “¿Quieres casarte conmigo?”, es la frase que se lee justo después de un video con una recopilación de momentos vividos en la relación.

Artículos relacionados

“Dije el sí que tanto había anhelado. Te amo, eres el regalo precioso que Dios tenía guardado para mí”, escribió la periodista en el post que rápidamente alcanzó más de 80 mil corazones por parte de sus seguidores.

Tatiana Franko durante entrevista en el Canal RCN.
Así fue la emotiva propuesta de matrimonio de Tatiana Franko.

¿Quién es el futuro esposo de la periodista Tatiana Franko?

El hombre que conquistó el corazón de Franko es el quiropráctico de origen brasileño, Wendel Luis Gnoatto, a quien, según ella, conoció tras ser contrata para ser la persona encargada de hacerle la publicidad a su consultorio.

“Nos conocimos siendo yo su paciente, la verdad que me había contratado para hacer una publicidad para el consultorio donde él trabajaba antes, pero no me había contratado él, fue alguien del área de marketing”, relató Tatiana.

¿Cómo reaccionaron los internautas al compromiso de Tatiana Franko?

Ante la grata noticia de su compromiso y ser testigos de la emocionante propuesta, los seguidores y amigos de Tatiana no ocultaron la emoción que les causó la noticia, por lo que enviaron amorosos mensajes para felicitarla por el gran momento que vive.

Por ahora, muchos seguramente esperan poder conocer detalles de lo que se viene de aquí en adelante, especialmente si la boda se realizará en los próximos meses.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Lionel Messi habló de su último partido con Argentina Lionel Messi

Lionel Messi les dio mala noticia a sus fans previo a partidos con Argentina: "Será el último"

Lionel Messi encendió las alarmas con un anuncio que muchos interpretan como una despedida anticipada del fútbol internacional.

Pareja de Aida Victoria Merlano le respondió a Yina Calderón Aída Victoria Merlano

Pareja de Aida Victoria Merlano rompió el silencio y enfrentó a Yina Calderón: "Basura"

Juan David Tejada, pareja de Aida Victoria Merlano, se pronunció ante rumores de infidelidad y el tema de su paternidad.

Karina García, La Jesuu Karina García

Karina García habría lanzado indirecta sobre su relación con La Jesuu: "Ya estoy despertando"

Karina García se sinceró con sus seguidores y el mensaje que expresó fue relacionado con La Jesuu.

Lo más superlike

Vali Graham intentó romper un récord mundial saltando desde 42 metros. Viral

Un hombre saltó a 42 metros de altura para romper un récord y esto fue lo que sucedió

El salto de Vali Graham desde 42 metros se volvió viral, buscaba un récord mundial, pero terminó con una fractura en la columna.

Yina Calderón, la Toxi Costeña, Karina García y Altafulla Yina Calderón

Yina Calderón y la Toxi Costeña lanzan pullas a Karina y Altafulla en su nueva canción

Raúl Ocampo reaccionó al cachete de Jorge Rausch MasterChef Celebrity Colombia

Así reaccionó Raúl Ocampo tras ganarse 'cachete' de Jorge Rausch en MasterChef Celebrity

Dormir Salud

¿Por qué hablamos mientras dormimos? Esto es lo que explica la ciencia

Muerte Influencers

¿Por qué dicen que la influenciadora mexicana AimeP3 murió? Salió a la luz la razón