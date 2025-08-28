¡Tatiana Franko se casa! Así fue la emotiva propuesta de matrimonio

Tatiana Franko, reconocida por su amplia trayectoria en la televisión y los medios de comunicación, reveló hace pocas horas a través de redes sociales, un emotivo video con el que confirmó su compromiso matrimonial.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia Julián Zuluaga destapa su verdadera relación con Violeta Bergonzi: "a mí me da igual"

¿Cómo fue la propuesta de matrimonio de Tatiana Franko?

La propuesta, tuvo lugar el pasado 27 de agosto tras el cierre de uno de sus shows en la ciudad de Bogotá y compartida por medio de su cuenta de Instagram en donde se mostró emocionada de poder llegar al altar junto a su prometido.

Artículos relacionados Melissa Gate Melissa Gate sufrió ataque de un perro en el rostro en medio de un evento público

En la grabación que rápidamente empezó a circular en las plataformas digitales, se puede observar con detalle cómo su pareja preparó junto a su equipo la sorpresa para hacerle la inesperada propuesta: “¿Quieres casarte conmigo?”, es la frase que se lee justo después de un video con una recopilación de momentos vividos en la relación.

Artículos relacionados Dani Duke Dani Duke habría revelado la razón detrás de las heridas en el rostro de La Liendra

“Dije el sí que tanto había anhelado. Te amo, eres el regalo precioso que Dios tenía guardado para mí”, escribió la periodista en el post que rápidamente alcanzó más de 80 mil corazones por parte de sus seguidores.

Así fue la emotiva propuesta de matrimonio de Tatiana Franko.

¿Quién es el futuro esposo de la periodista Tatiana Franko?

El hombre que conquistó el corazón de Franko es el quiropráctico de origen brasileño, Wendel Luis Gnoatto, a quien, según ella, conoció tras ser contrata para ser la persona encargada de hacerle la publicidad a su consultorio.

“Nos conocimos siendo yo su paciente, la verdad que me había contratado para hacer una publicidad para el consultorio donde él trabajaba antes, pero no me había contratado él, fue alguien del área de marketing”, relató Tatiana.

¿Cómo reaccionaron los internautas al compromiso de Tatiana Franko?

Ante la grata noticia de su compromiso y ser testigos de la emocionante propuesta, los seguidores y amigos de Tatiana no ocultaron la emoción que les causó la noticia, por lo que enviaron amorosos mensajes para felicitarla por el gran momento que vive.

Por ahora, muchos seguramente esperan poder conocer detalles de lo que se viene de aquí en adelante, especialmente si la boda se realizará en los próximos meses.