Valentina y Valeria fueron cuestionadas tras lanzar polémico comentario sobre el plato de Michelle

En el capítulo del pasado miércoles 27 de agosto, Valentina Taguado y Valeria Aguilar protagonizaron un momento que fue cuestionado en redes.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Valentina Taguado, Valeria Aguilar y Michelle Rouillard en MasterChef Celebrity 2025.
El comentario de Valentina y Valeria sobre el plato de Michelle. Foto | Canal RCN.

En la noche del pasado miércoles 27 de agosto, se vivió, una vez más, un emocionante capítulo en MasterChef Celebrity en el que algunos lograron deslumbrar en el atril, y otros no tanto.

¿Qué dijeron Valentina Taguado y Valeria Aguilar del plato de Michelle Rouillard en MasterChef Celebrity?

Ese fue el caso de Michele Rouillard, quien fue una de las seleccionadas por el exigente jurado para pasar al frente y presentar su preparación, la cual, en esta oportunidad debía estar inspirada en uno de los cuatro elementos de la naturaleza: tierra, aire, agua y fuego.

Al ser llamada, la actriz no ocultó su emoción al poder pasar al atril y tener la oportunidad de sorprender con su plato, sin embargo, tan pronto llegó ella fue la sorprendida ya que al intentar emplatar su torta, se dio cuenta que el resultado no era lo que esperaba presentar.

Ante el incidente, Valeria Aguilar, fiel a su sentido del humor dijo: “qué risa lo de Michelle”, además, mencionó entre risas que la participante quiso juntar los cuatro elementos y terminó provocando “un desastre natural”.

Valentina Taguado y Valeria Aguilar en MasterChef Celebrity 2025.
Valentina y Valeria lanzaron polémico comentario sobre plato de Michelle. Foto | Canal RCN.

Más tarde, cuando Nicolás de Zubiría probó la preparación aseguró que le hacía falta dulce a la preparación, sin embargo, aconsejó a Michelle mejorar el postre para presentarlo en el atril en una próxima oportunidad.

Michelle Rouillard en MasterChef Celebrity 2025.
Michelle Rouillard intentó sorprender en el atril. Foto | Canal RCN.

Ante la observación del chef, Valentina Taguado también dio su sarcástica opinión y comentó lo siguiente: “trabájala en eliminación por fa”.

¿Cómo reaccionó el público ante los comentarios de Valentina y Valeria en MasterChef Celebrity?

Como era de esperarse, el momento que se vivió al interior de la cocina dividió opiniones de los usuarios de las redes sociales y fieles seguidores del programa, quienes, por un lado, rechazaron la actitud de “las doble V”, y otros que aplaudieron su sentido del humor.

“Valeria y valentina son super odiosas”, “Las V se pasan de inmaduras”, “Me encanta la personalidad de Michelle”, “Yo amo a Valentina y a Valeria, tienen toda la razón”, “Michelle se ha burlado de otros platos y ahora ella. Bien Valentina y Valeria”, escribieron los usuarios.

Finalmente, la exreina de belleza pasó a su estación, y por ahora, al igual que los demás participantes, continúan dando lo mejor de sí mismos en este inicio de ciclo.

