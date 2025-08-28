Hermana de participante de La casa de los famosos Colombia estará en Miss Universe Colombia

Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Una de las candidatas en Miss Universe Colombia, el reality es hermana gemela de una participante de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia.

¿Qué candidata de Miss Universe Colombia tiene relación con participante de La casa de los famosos Colombia?

Cavylla Valencia, representante de Nariño en Miss Universe Colombia, el reality es hermana gemela de la actriz y modelo Tania Valencia, quien participó en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia y se unió a los galácticos.

Tania Valencia en La casa de los famosos Colombia

También estuvo participando en Survivor, la isla de los famosos, donde dividió bastante opiniones por su personalidad.

Actualmente, se encuentra en embarazo de su primer bebé, según reveló en exclusiva para 'Buen Día, Colombia'. Será niño y lo llamará Dominic, fruto de su relación con el arquitecto Daniel Marcovich, quien le propuso matrimonio a pocos meses de estar juntos.

Muchos desconocían que Tania Valencia tenía una hermana gemela, que además se dedicaba también al mundo del entretenimiento, generando gran sorpresa entre muchos internautas, que han destacado su evidente parecido físico.

¿Quién es Cavylla Valencia, candidata de Nariño en Miss Universe Colombia y hermana de Tania Valencia?

Cavylla Valencia tiene 35 años y se ha sumergido en la música, el psicoanálisis y la escritura. Además, su figura la agradece a su disciplina con el ballet, el ejercicio y una sana alimentación.

Cavylla Valencia en Miss Universe Colombia

También practica entrenamiento funcional y yoga con regularidad, combinando su rutina entre sus entrenamientos físicos, el trabajo y cuidado hacia su mamá, quien es para ella su persona más importante en el mundo.

Su propósito en el certamen de belleza es poder dejar un legado de equidad, priorizar la salud mental y que el arte sea un puente entre el dolor y la belleza.

Tiene una estatura de 1,78 metros y cuenta con más de seis mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde suele mostrar su trabajo como modelo y gran parte de su estilo de vida.

Por ahora, no olvides que Miss Universe Colombia, el reality llega a la pantalla del Canal RCN este sábado 30 de agosto a las 8:00 p.m.

