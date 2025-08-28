Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Pareja de Aida Victoria Merlano rompió el silencio y enfrentó a Yina Calderón: "Basura"

Juan David Tejada, pareja de Aida Victoria Merlano, se pronunció ante rumores de infidelidad y el tema de su paternidad.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Pareja de Aida Victoria Merlano le respondió a Yina Calderón
Juan David Tejada, pareja de Aida Victoria Merlano habló de los rumores de infidelidad. (Foto Canal RCN)

Juan David Tejada, pareja de Aida Victoria Merlano rompió el silencio en las últimas horas ante la ola de rumores que lo señalaban de haberle sido infiel a la influenciadora y también sobre la duda de su paternidad.

Artículos relacionados

¿Juan David Tejada le fue infiel a Aida Victoria Merlano?

El prometido de Aida Victoria Merlano se mostró bastante molesto ante la ola de comentarios y críticas que ha recibido en los últimos días. Rumores que tomaron fuerza por declaraciones de Yina Calderón.

Juan David Zapata fue directo al decir en su comunicado que este tipo de chismes no solo generaban ruido en redes, sino, llegaban hasta el punto de afectar a las personas señaladas, en este caso Aida Victoria y él.

Hay personas que no entienden que una polémica no es solo redes sino que ya involucra la vida privada de uno.

El agropecuario, como se le conoce en redes, también fue directo al decir que hoy en día cualquier persona se inventaba algo y lo publicaba en redes sin pruebas y muchas personas creían que era verdad.

Esposa de Aida Victoria Merlano se pronunció ante rumores de infidelidad
Esposo de Aida Victoria Merlano habló sobre los rumores de infidelidad. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cómo le habría respondido Juan David Tejada a Yina Calderón?

Juan David Tejada expresó su molestia y rabia con esos comentarios que habían puesto en duda su fidelidad y hasta su paternidad sobre su hijo con Aida Victoria.

Hay que ser muy basura para hablar de un niño y más para meterse con una mujer recién parida.

El empresario enfatizó y resaltó al final de su respuesta que no ha engañado a Aida Victoria Merlano y que tampoco ha dudado de su paternidad sobre Emi.

Ni he sido infiel ni he puesto en duda jamás la paternidad de mi hijo.

Artículos relacionados

¿Cuáles fueron las declaraciones de Yina Calderón sobre Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano?

Juan David Tejada para muchos respondió de manera directa a los comentarios que Yina Calderón había hecho en los últimos días en redes sociales sobre Aida y él.

Yina Calderón en una reciente transmisión aseguró sin mencionar nombres, pero dando pistas que se refería a ellos, en el que aseguró que él habría engañado a la influenciadora.

Presuntamente cierto agropecuario engañó a la novia, mujer, con una chica en Medellín y debido a eso la pareja está separada. Eso nos llegó a las páginas de chismes”,

Además, días atrás mencionó que Emi no sería hijo biológico de Juan David Tejada, sino por el contrario de la expareja de Aida, el streamer Westcol.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Lionel Messi habló de su último partido con Argentina Lionel Messi

Lionel Messi les dio mala noticia a sus fans previo a partidos con Argentina: "Será el último"

Lionel Messi encendió las alarmas con un anuncio que muchos interpretan como una despedida anticipada del fútbol internacional.

Karina García, La Jesuu Karina García

Karina García habría lanzado indirecta sobre su relación con La Jesuu: "Ya estoy despertando"

Karina García se sinceró con sus seguidores y el mensaje que expresó fue relacionado con La Jesuu.

Tatiana Franko durante entrevista en el Canal RCN. Viral

¡Tatiana Franko se casa! Así fue la emotiva propuesta de matrimonio

En las últimas horas, Tatiana Franko compartió a través de redes sociales el anuncio de su compromiso con Wendel Luis Gnoatto.

Lo más superlike

Vali Graham intentó romper un récord mundial saltando desde 42 metros. Viral

Un hombre saltó a 42 metros de altura para romper un récord y esto fue lo que sucedió

El salto de Vali Graham desde 42 metros se volvió viral, buscaba un récord mundial, pero terminó con una fractura en la columna.

Yina Calderón, la Toxi Costeña, Karina García y Altafulla Yina Calderón

Yina Calderón y la Toxi Costeña lanzan pullas a Karina y Altafulla en su nueva canción

Raúl Ocampo reaccionó al cachete de Jorge Rausch MasterChef Celebrity Colombia

Así reaccionó Raúl Ocampo tras ganarse 'cachete' de Jorge Rausch en MasterChef Celebrity

Dormir Salud

¿Por qué hablamos mientras dormimos? Esto es lo que explica la ciencia

Muerte Influencers

¿Por qué dicen que la influenciadora mexicana AimeP3 murió? Salió a la luz la razón