Pareja de Aida Victoria Merlano rompió el silencio y enfrentó a Yina Calderón: "Basura"

Juan David Tejada, pareja de Aida Victoria Merlano rompió el silencio en las últimas horas ante la ola de rumores que lo señalaban de haberle sido infiel a la influenciadora y también sobre la duda de su paternidad.

¿Juan David Tejada le fue infiel a Aida Victoria Merlano?

El prometido de Aida Victoria Merlano se mostró bastante molesto ante la ola de comentarios y críticas que ha recibido en los últimos días. Rumores que tomaron fuerza por declaraciones de Yina Calderón.

Juan David Zapata fue directo al decir en su comunicado que este tipo de chismes no solo generaban ruido en redes, sino, llegaban hasta el punto de afectar a las personas señaladas, en este caso Aida Victoria y él.

Hay personas que no entienden que una polémica no es solo redes sino que ya involucra la vida privada de uno.

El agropecuario, como se le conoce en redes, también fue directo al decir que hoy en día cualquier persona se inventaba algo y lo publicaba en redes sin pruebas y muchas personas creían que era verdad.

Esposo de Aida Victoria Merlano habló sobre los rumores de infidelidad. (Fotos Canal RCN)

¿Cómo le habría respondido Juan David Tejada a Yina Calderón?

Juan David Tejada expresó su molestia y rabia con esos comentarios que habían puesto en duda su fidelidad y hasta su paternidad sobre su hijo con Aida Victoria.

Hay que ser muy basura para hablar de un niño y más para meterse con una mujer recién parida.

El empresario enfatizó y resaltó al final de su respuesta que no ha engañado a Aida Victoria Merlano y que tampoco ha dudado de su paternidad sobre Emi.

Ni he sido infiel ni he puesto en duda jamás la paternidad de mi hijo.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Yina Calderón sobre Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano?

Juan David Tejada para muchos respondió de manera directa a los comentarios que Yina Calderón había hecho en los últimos días en redes sociales sobre Aida y él.

Yina Calderón en una reciente transmisión aseguró sin mencionar nombres, pero dando pistas que se refería a ellos, en el que aseguró que él habría engañado a la influenciadora.

Presuntamente cierto agropecuario engañó a la novia, mujer, con una chica en Medellín y debido a eso la pareja está separada. Eso nos llegó a las páginas de chismes”,

Además, días atrás mencionó que Emi no sería hijo biológico de Juan David Tejada, sino por el contrario de la expareja de Aida, el streamer Westcol.