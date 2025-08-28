Shakira invitó a Danna Paola a uno de sus conciertos, así fue su presentación

La cantante Shakira sorprendió a miles de fanáticos al subir al escenario a la artista Danna en uno de sus conciertos de su exitosa gira "Las Mujeres Ya No Lloran", que ha estado realizado por Latinoamérica y Estados Unidos.

¿Cómo fue el show de Shakira y Danna Paola?

La artista invitó a la tarima a Danna, quien lució un traje muy similar al de la barranquillera, corto y de color dorado, con el que logró resaltar sus curvas y acompaño con su pelo suelto y en ondas.

Las dos interpretaron juntas la canción "Soltera", que, aunque en su versión original, la voz de la mexicana no aparece, sí sale como una de las protagonistas del video musical, que suma cerca de 260 millones de reproducciones en YouTube.

Las dos cautivaron con su talento vocal y sus pasos de baile, perfectamente coordinados, además de evidenciar la química que hay entre ambas en el escenario, demostrando la gran amistad que hay entre las dos.

"Primera noche en mi casa! Con Danna, puro talento y belleza mexicana. Qué lindo es el cariño y respeto mutuo entre colegas. Gracias México por un concierto mágico", escribió la barranquillera tras compartir el momento en su cuenta de Instagram.

¿Cómo reaccionó Danna tras compartir tarima con Shakira?

Por medio de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 32 millones de seguidores, compartió un carrusel con fotografías con la artista, donde agradeció por permitirle vivir un momento tan histórico para su país y su carrera musical.

"La música une, nos regala momentos únicos , nos conecta y transporta a lugares muy mágicos, pero sobre todo nos regala amistades y conexiones que marcan nuestras vidas, Shaki, encontrarnos en este camino tan bello ha sido un regalo, gracias por invitarme a compartir escenario contigo. Que belleza. Lo que vivimos anoche, que deleite cantar juntas y pasarlo tan rico", agregó.

Asimismo, agregó uno de los mandamientos que ofrece Shakira en su show, donde asegura que una loba no compite con las de su especie, sino que se ayudan y se protegen.

Tras su aparición juntas, sus fanáticos las llenaron de elogios y les pidieron una canción juntas.