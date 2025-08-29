La Segura sorprende con cambio físico tras cuatro meses de posparto: así luce

Natalia Segura, mejor conocida como La Segura, constantemente está dando de qué hablar en redes sociales por diferentes aspectos como su vida privada, su relación con Baladán y su faceta como mamá.

¿Cómo luce La Segura tras cuatro meses de haber dado a luz?

La influenciadora y exparticipante de La casa de los famosos Colombia compartió una instantánea en la jornada del 29 de agosto en donde dejó ver el gran cambio físico que tuvo en el último mes.

La Segura compartió una imagen en donde lucía una blusa blanca y un pantalón negro en donde mostraba cómo el pantalón que antes le quedaba ajustado ahora le sobraban varios centímetros.

Hermanas, lo estamos logrando.

¿La Segura se hizo procedimiento médico tras tener a su hijo Lucca?

La influenciadora había revelado en los últimos días que ya tenía todo listo para hacerse un procedimiento médico que le ayudaría a bajar varios centímetros.

Les cuento que ya tengo fecha para la tuneada. También ustedes me dirán: amiga: ¿por qué estás bajando si vas a tener un procedimiento médico?

La influenciadora aseguró que pronto se haría este procedimiento y que se sentía con altas expectativas y nervios.

La verdad, es que mi doctor me dijo que estuve en sobrepeso y en medio de esta situación, sé que me sentiré mucho mejor y he realizado una respectiva dieta saludable al respecto.