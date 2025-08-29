Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Esta fue la última publicación de Laura de León y Salomón Bustamante juntos, tras rumores de ruptura

En los últimos días, han tomado fuerza las especulaciones que indicarían que Laura de León y Salomón Bustamante se habrían separado.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Laura de León en Rojo Carmesí y Salomón Bustamante en La casa de los famosos Colombia 2024.
Esta fue la última publicación de Laura de León y Salomón juntos. Foto | Canal RCN.

Los rumores sobre la posible ruptura entre Laura de León y Salomón Bustamante continúan tomando fuerza en las rede sociales, pues desde hace unos días empezó a ser mucho más evidente la distancia entre ambos famosos.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la última aparición de Laura de León y Salomón Bustamante en rede sociales?

En medio del interés que ha generado este tema entre los seguidores de Laura y Salomón, hubo un detalle que llamó la atención de los usuarios y es la fecha en la que los dos hicieron su última aparición pública en su cuenta de Instagram, red social en la que aparecían con frecuencia mostrando detalles de su día a día.

Artículos relacionados

De acuerdo con las fechas de las publicaciones, la última fue realizada en el perfil del presentador hace exactamente dos y cuatro días, puntualmente el 25 de junio, allí, ambos se mostraron más enamorados que nunca y disfrutando de tiempo de calidad en una playa de Cartagena en un ambiente cálido y amoroso.

Artículos relacionados

"Llegó el verano y la playa… ¿vamos?", escribió Bustamante en la descripción del post que, en su momento, alcanzó cientos de corazones y que también fue respondida por la actriz, “Uf playita, necesito ASAP”, escribió.

Salomón Bustamante en La casa de los famosos Colombia 2025.
Crecen los rumores sobre la posible ruptura de Laura de León y Salomón Bustamante. Foto | Canal RCN.

¿Laura de León y Salomón Bustamante terminaron? Esto es lo que se sabe

Otro tema que ha alimentado las especulaciones sobre la posible crisis que la pareja estaría atravesando, es el hecho de que Salomón no siga en su cuenta de Instagram a su esposa, mientras que ella sí lo conserva en su lista de seguidos.

Aunque para muchos, lo anterior sería una prueba de que algo estaría pasando entre el presentador y la actriz, hasta el momento ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto para confirmar o desmentir los comentarios sobre su relación.

Laura de León en Rojo Carmesí.
¿Cuál fue la última publicación de Laura de León y Salomón Bustamante juntos? Foto | Canal RCN.

¿Cuándo se casaron Laura de León y Salomón Bustamante?

Cabe señalar que, De León y Bustamante inicialmente dieron el sí en una boda civil en el año 2020, y más tarde, en el 2021, ambos tomaron la decisión de llegar al altar en una ceremonia religiosa que se celebró en la Catedral de Cartagena en la ciudad natal de los esposos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Video de Michael Jackson cantando sin autotune Talento internacional

Así luciría Michael Jackson a los 67 años según la inteligencia artificial

La inteligencia artificial recrea cómo luciría Michael Jackson a los 67 años, mostrando una imagen serena que conserva la esencia del ‘Rey del Pop’.

Yina Calderón, Altafulla, Karina García Yina Calderón

Yina Calderón respalda a Karina García y arremete contra Altafulla | VIDEO

Yina Calderón dio los motivos por los que detesta a Altafulla, pero habló bien de Karina García.

Aida Victoria Merlano a un mes de posparto Aída Victoria Merlano

Así celebró Aida Victoria Merlano el primer mes de su hijo

La influenciadora Aida Victoria Merlano festejó el primer mes de nacido de su hijo Emiliano.

Lo más superlike

La creatina es uno de los suplementos más usados en rutinas fitness. Salud

Esto es lo que pasa en tu cerebro después de tomar creatina

Más allá del gimnasio, la creatina ofrece beneficios cerebrales, mejor descanso y energía duradera, según expertos en salud y fitness.

El telescopio Inouye en Hawái logró captar los bucles de plasma del sol con un detalle nunca antes visto. Imágenes inéditas del sol revelan cómo nacen las llamaradas más poderosas. Viral

Revelan la imagen más precisa del sol: así se ven las primeras fotografías

Miss Universe Colombia Miss Universe Colombia

Ella es Cindy Vásquez, candidata de Miss Universe Colombia que está casada

Anuel y Blessd sorprendieron con gesto en concierto Anuel AA

Sale a la luz cariñoso gesto de Anuel con Blessd en medio de concierto: así fue

Muerte Influencers

¿Por qué dicen que la influenciadora mexicana AimeP3 murió? Salió a la luz la razón