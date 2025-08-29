Esta fue la última publicación de Laura de León y Salomón Bustamante juntos, tras rumores de ruptura

Los rumores sobre la posible ruptura entre Laura de León y Salomón Bustamante continúan tomando fuerza en las rede sociales, pues desde hace unos días empezó a ser mucho más evidente la distancia entre ambos famosos.

¿Cuál fue la última aparición de Laura de León y Salomón Bustamante en rede sociales?

En medio del interés que ha generado este tema entre los seguidores de Laura y Salomón, hubo un detalle que llamó la atención de los usuarios y es la fecha en la que los dos hicieron su última aparición pública en su cuenta de Instagram, red social en la que aparecían con frecuencia mostrando detalles de su día a día.

De acuerdo con las fechas de las publicaciones, la última fue realizada en el perfil del presentador hace exactamente dos y cuatro días, puntualmente el 25 de junio, allí, ambos se mostraron más enamorados que nunca y disfrutando de tiempo de calidad en una playa de Cartagena en un ambiente cálido y amoroso.

"Llegó el verano y la playa… ¿vamos?", escribió Bustamante en la descripción del post que, en su momento, alcanzó cientos de corazones y que también fue respondida por la actriz, “Uf playita, necesito ASAP”, escribió.

Crecen los rumores sobre la posible ruptura de Laura de León y Salomón Bustamante. Foto | Canal RCN.

¿Laura de León y Salomón Bustamante terminaron? Esto es lo que se sabe

Otro tema que ha alimentado las especulaciones sobre la posible crisis que la pareja estaría atravesando, es el hecho de que Salomón no siga en su cuenta de Instagram a su esposa, mientras que ella sí lo conserva en su lista de seguidos.

Aunque para muchos, lo anterior sería una prueba de que algo estaría pasando entre el presentador y la actriz, hasta el momento ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto para confirmar o desmentir los comentarios sobre su relación.

¿Cuál fue la última publicación de Laura de León y Salomón Bustamante juntos? Foto | Canal RCN.

¿Cuándo se casaron Laura de León y Salomón Bustamante?

Cabe señalar que, De León y Bustamante inicialmente dieron el sí en una boda civil en el año 2020, y más tarde, en el 2021, ambos tomaron la decisión de llegar al altar en una ceremonia religiosa que se celebró en la Catedral de Cartagena en la ciudad natal de los esposos.