Ella es Cindy Vásquez, candidata de Miss Universe Colombia que está casada

Una candidata de Miss Universe Colombia está comprometida. Te contamos todos los detalles de su participación.

Juliana Sánchez Dávila Por: Juliana Sánchez Dávila
Miss Universe Colombia
Cindy Vásquez, candidata de Caquetá en Miss Universe Colombia | Foto Canal RCN

Quedan pocas horas para empiece Miss Universe Colombia y las candidatas se preparan para demostrar su talento y ser coronada para representar a Miss Universe Colombia.

¿Quién es la candidata de Miss Universe Colombia que se encuentra casada?

Se trata de Cindy Vásquez, candidata de Caquetá, quien es una mujer determinada, resiliente y auténtica.

Es madre, esposa, empresaria y modelo de fotografía. Su historia personal está marcada por el esfuerzo, la evolución constante y la convicción de que la mujer puede ser parte fundamental del cambio social. Su vida gira en torno a su familia, quien considera su motor en su vida.

 

¿Qué busca Cindy Vásquez en Miss Universe Colombia, el reality?

Cindy busca representar la diversidad cultural, la calidez y la fuerza de la mujer caqueteña. También quiere impulsar los proyectos sociales. Además, representa su departamento con amor, autenticidad y una firme convicción.

Además, se ha formado en pasarela y desarrollo personal, aunque no tiene experiencia previa en certámenes de belleza, su actitud y mentalidad ganadora la convierten en una participante sólida.

¿En qué consiste Miss Universe Colombia 2025, el reality?

Miss Universe Colombia llega con toda su esplendor, este concurso será el encargado de seleccionar a la mujer que represente a Colombia en el Miss Universe 2025 que busca resaltar la cultura, talento y belleza del país.

A lo largo del programa, cada candidata deberá superar las distintas pruebas y desafíos, desde actividad físicas hasta evaluaciones de cultura general, dominio de inglés, pasarela, modelaje, etiqueta, entre muchos más requisitos.

En total, 32 de las 64 candidatas continuarán en la competencia, representando con orgullo a sus departamentos. No te pierdas ningún detalle de Miss Universe Colombia a través del Canal RCN.

Claudia Bahamón
Claudia Bahamón como presentadora de Miss Universe Colombia | Foto Canal RCN

 

