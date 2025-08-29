Inti, hija de Cazzu y Christian Nodal, aparece cantando y emociona en redes sociales

La historia de romance entre Cazzu y Christian Nodal le ha dado la vuelta a todo el mundo, dando de qué hablar en todo sentido, desde sus inicios hasta la forma en la que terminaron su relación y cada uno hizo pública su postura.

¿Cuál fue el video que generó conversación entre los seguidores de Cazzu y Christian Nodal?

Fruto de su relación, nació Inti, la pequeña que celebrará su segundo cumpleaños y cautivó a todos los seguidores de sus padres tras demostrar su habilidad para cantar en redes sociales.

Cazzu tomó su cuenta de Instagram para compartir algunos momentos importantes de su jornada de grabación y de sus momentos especiales junto a su hija, dando a conocer entre todos esas capturas, un video en el que se ve a Inti tocando un pequeño piano y cantando.

Aunque no se ve el rostro de la niña, Cazzu se aseguró de capturar de manera orgánica y natural, la habilidad con la que la niña ha comenzado a acercase a la música, y que a pesar de su corta edad se está relacionando con instrumentos de juguete como referencia para sus primeros años.

¿Cuándo será el cumpleaños de Inti, la hija de Cazzu y Christian Nodal?

Esta publicación llega un par de días antes de la celebración de cumpleaños de Inti, que será el 14 de septiembre, en el que su madre tendrá un viaje de trabajo y por lo cual no se conoce con exactitud la fecha o el momento en el que se hará la celebración respectiva.

La carrera de Cazzu ha estado marcada por importantes colaboraciones y reconocimientos. Su tema "Loca", junto a Khea y Duki, y el remix con Bad Bunny, fue uno de sus primeros grandes éxitos, abriéndole las puertas a un público más amplio. Foto AFP/Jose R. Madera

Cazzu tiene previsto presentarse en el Movistar Arena de Buenos Aires el domingo 14 de septiembre, dentro de su gira Latinaje En Vivo,y ofrecerá conciertos en el mismo escenario tanto el día anterior como el posterior. Por esa razón, no se descarta que decida adelantar la celebración del cumpleaños de su hija o, por el contrario, esperar hasta culminar con esta serie de compromisos para festejar junto a ella.

¿Christian Nodal estará presente en la fiesta de cumpleaños de Inti?

Aunque Cazzu anunció su separación de Christian Nodal, se espera que haga presencia en la próxima fiesta de su hija, tal como lo hizo al cumplir su primer año en Argentina, fecha en la cual, la artista realizó una fiesta inolvidable para su hija en compañía del cantante.