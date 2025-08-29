Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Inti, hija de Cazzu y Christian Nodal, aparece cantando y emociona en redes sociales

Inti, la hija de Cazzu y Nodal, encantó a todos en redes al cantar y tocar piano días antes de cumplir dos años.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Cazzu se presenta en el escenario de Premios Juventud 2022 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.
Cazzu reapareció en redes con tiernas fotos junto a Inti. Foto | Jose R. Madera.

La historia de romance entre Cazzu y Christian Nodal le ha dado la vuelta a todo el mundo, dando de qué hablar en todo sentido, desde sus inicios hasta la forma en la que terminaron su relación y cada uno hizo pública su postura.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el video que generó conversación entre los seguidores de Cazzu y Christian Nodal?

Fruto de su relación, nació Inti, la pequeña que celebrará su segundo cumpleaños y cautivó a todos los seguidores de sus padres tras demostrar su habilidad para cantar en redes sociales.

Cazzu tomó su cuenta de Instagram para compartir algunos momentos importantes de su jornada de grabación y de sus momentos especiales junto a su hija, dando a conocer entre todos esas capturas, un video en el que se ve a Inti tocando un pequeño piano y cantando.

Aunque no se ve el rostro de la niña, Cazzu se aseguró de capturar de manera orgánica y natural, la habilidad con la que la niña ha comenzado a acercase a la música, y que a pesar de su corta edad se está relacionando con instrumentos de juguete como referencia para sus primeros años.

Artículos relacionados

¿Cuándo será el cumpleaños de Inti, la hija de Cazzu y Christian Nodal?

Esta publicación llega un par de días antes de la celebración de cumpleaños de Inti, que será el 14 de septiembre, en el que su madre tendrá un viaje de trabajo y por lo cual no se conoce con exactitud la fecha o el momento en el que se hará la celebración respectiva.

Cazzu recibió un regalo que la llevó a sus mejores años de adolescencia y su inicio en la música.
La carrera de Cazzu ha estado marcada por importantes colaboraciones y reconocimientos. Su tema "Loca", junto a Khea y Duki, y el remix con Bad Bunny, fue uno de sus primeros grandes éxitos, abriéndole las puertas a un público más amplio. Foto AFP/Jose R. Madera

Cazzu tiene previsto presentarse en el Movistar Arena de Buenos Aires el domingo 14 de septiembre, dentro de su gira Latinaje En Vivo,y ofrecerá conciertos en el mismo escenario tanto el día anterior como el posterior. Por esa razón, no se descarta que decida adelantar la celebración del cumpleaños de su hija o, por el contrario, esperar hasta culminar con esta serie de compromisos para festejar junto a ella.

Artículos relacionados

¿Christian Nodal estará presente en la fiesta de cumpleaños de Inti?

Aunque Cazzu anunció su separación de Christian Nodal, se espera que haga presencia en la próxima fiesta de su hija, tal como lo hizo al cumplir su primer año en Argentina, fecha en la cual, la artista realizó una fiesta inolvidable para su hija en compañía del cantante.

A pocos días de su cumpleaños, Inti sorprendió al cantar y tocar piano en un tierno video compartido por Cazzu.
La hija de Cazzu y Christian Nodal heredó la pasión por la música y ya lo demuestra en redes /AFP: Manuel Velásquez
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Video de Michael Jackson cantando sin autotune Talento internacional

Así luciría Michael Jackson a los 67 años según la inteligencia artificial

La inteligencia artificial recrea cómo luciría Michael Jackson a los 67 años, mostrando una imagen serena que conserva la esencia del ‘Rey del Pop’.

Yina Calderón, Altafulla, Karina García Yina Calderón

Yina Calderón respalda a Karina García y arremete contra Altafulla | VIDEO

Yina Calderón dio los motivos por los que detesta a Altafulla, pero habló bien de Karina García.

Aida Victoria Merlano a un mes de posparto Aída Victoria Merlano

Así celebró Aida Victoria Merlano el primer mes de su hijo

La influenciadora Aida Victoria Merlano festejó el primer mes de nacido de su hijo Emiliano.

Lo más superlike

La creatina es uno de los suplementos más usados en rutinas fitness. Salud

Esto es lo que pasa en tu cerebro después de tomar creatina

Más allá del gimnasio, la creatina ofrece beneficios cerebrales, mejor descanso y energía duradera, según expertos en salud y fitness.

El telescopio Inouye en Hawái logró captar los bucles de plasma del sol con un detalle nunca antes visto. Imágenes inéditas del sol revelan cómo nacen las llamaradas más poderosas. Viral

Revelan la imagen más precisa del sol: así se ven las primeras fotografías

Miss Universe Colombia Miss Universe Colombia

Ella es Cindy Vásquez, candidata de Miss Universe Colombia que está casada

Anuel y Blessd sorprendieron con gesto en concierto Anuel AA

Sale a la luz cariñoso gesto de Anuel con Blessd en medio de concierto: así fue

Muerte Influencers

¿Por qué dicen que la influenciadora mexicana AimeP3 murió? Salió a la luz la razón