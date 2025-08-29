Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mariana Zapata eliminó las fotos con Mr Stiven, esto opina él de eso

Mr Stiven opinó de que Mariana Zapata haya borrado las fotos que tenía con él de su perfil en redes sociales.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Mariana Zapata elimina a Mr Stiven
Mariana Zapata deja atrás a Mr Stiven/Canal RCN

La influenciadora Mariana Zapata eliminó las fotografías que tenía con su exnovio, el streamer Mr Stiven, en sus redes sociales.

¿Por qué Mariana Zapata eliminó las fotos con Mr Stiven?

Hace algunas semanas los influenciadores confirmaron que habrían decidido terminar su relación luego de que el influenciador no le dedicara el tiempo suficiente que requería la creadora de contenido y varias personas allegadas a él no estuvieran de acuerdo con dicho romance.

Mariana Zapata elimina fotos con Mr Stiven

Ambos aclararon que su ruptura no se dio por ninguna infidelidad como muchos afirmaron.

Luego de pocos días de haberse dado a conocer dicha ruptura, el streamer comenzó un coqueteo con la influenciadora mexicana

Maria Julissa, con quien actualmente sostiene un romance, según han mostrado en sus respectivas redes sociales.

Debido a dicha situación, Mariana Zapata sorprendió a sus seguidores al eliminar las fotos que tenía con él en su cuenta de Instagram.

¿Qué opinar Mr Stiven de eliminar las fotos con la expareja en redes sociales?

El influenciador realizó una transmisión en vivo en la que opinó sobre las personas que borran las fotos de sus exparejas de las redes sociales calificando dicha decisión como un acto de inmadurez.

Mariana Zapata tras eliminar fotos con Mr Stiven

"Esas fotos son algo del pasado, da igual si están o no, es algo irrelevante. No es como que me interese que las fotos estén en el perfil, sino que de mi parte yo no pienso borrar esas fotos porque me parece que así actuaría un niño", expresó.

Agregó que no se puede ocultar el pasado eliminando dichas fotos, destacando que no ganan nada borrando ese material de las redes sociales.

Sin embargo, hizo un reto con sus seguidores que si le daban cierta cantidad de dinero él podría estar pensando en eliminar las fotos que tiene con Mariana Zapata, pues como lo ha afirmado, todavía las conserva.

Por su parte, también ha compartido fotos con la mexicana, demostrando lo feliz que ha sido con la visita de ella a Colombia.

Cabe destacar que, los dos han realizado diferentes planes, con los que han cautivado a sus fanáticos en redes sociales, quienes los han llenado de elogios por la gran pareja que hacen.

