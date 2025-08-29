Así celebró Aida Victoria Merlano el primer mes de su hijo

La influenciadora Aida Victoria Merlano derritió de ternura a sus millones de fanáticos tras celebrar el primer mes de nacido de su hijo Emiliano, fruto de su matrimonio con el empresario Juan David Tejada.

¿Cuándo nació el bebé de Aida Victoria Merlano?

La barranquillera confirmó el nacimiento de su pequeño el pasado 29 de julio, el cual anunció con un emotivo video en el que mostró algunas imágenes de cómo el parto, el cual fue de manera natural y bastante complejo, pues fueron varias horas en el proceso.

¿Cómo celebró Aida Victoria Merlano el primer mes de su hijo?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de siete millones de seguidores, compartió un video en el que mostró cómo ha sido compartir con su pequeño durante este primer mes de vida de su bebé.

"Tú sacas lo mejor de mí. Te amo con todas mis fuerzas! Feliz primer mes, amor de mi vida", escribió en la descripción de la publicación.

Cabe destacar que, desde que dio a luz a su pequeño, la barranquillera ha ido compartiendo poco a poco algunos detalles de cómo ha sido esta de etapa de maternidad con su pequeño, destacando que lo más difícil para ella ha sido la lactancia y el no poder dormir bien.

Sin embargo, el cansancio y todo lo demás se le quita cada vez que lo mira a los ojos y ve su ternura.

¿Cómo reaccionaron los internautas al primer mes del hijo de Aida Victoria Merlano?

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de halagos y felicitaciones por su primer mes como mamá y le pidieron que espera que muy pronto pueda mostrar el rostro de su bebé, el cual ha mantenido en total privacidad.

De igual manera, sigue cuidándose con la alimentación y aclarando que tomando un estilo de vida saludable es como ha logrado recuperar su figura de manera fácil.

Asimismo, sigue alejada de la polémica que atraviesa tras rumores de una posible crisis con su pareja, quien salió a desmentir una supuesta infidelidad de su parte.