Ricardo Vesga estuvo en desacuerdo con Carolina Sabino en MasterChef: "Me tiene sin cuidado"

Carolina Sabino y Ricardo Vesga no conectaron tan bien en el reto de parejas en MasterChef Celebrity.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Ricardo Vesga, Carolina Sabino
Ricardo Vesga estuvo en desacuerdo con Carolina Sabino en MasterChef | Foto del Canal RCN.

Se llevó a cabo un nuevo reto de parejas en MasterChef Celebrity, 10 años, y una de las duplas fue la conformada por Ricargo Vesga y Carolina Sabino. Desde un principio, la actriz confesó que se "desinfló" dando a entender que quería cocinar con otra celebridad.

¿Carolina Sabino no quería cocinar con Ricardo Vesga en MasterChef Celebrity?

En este capítulo, los destinos turísticos tomaron relevancia. En efecto, a Carolina y Ricardo les correspondió realizar una receta que enalteciera los sabores de Perú.

Arrancó el reto y Sabino expresó que no quería comportarse como la "mamá regañona" con Ricardo, pero ella propuso la receta y, por ende, buscaba que quedara como la tenía en la mente.

Por su parte, el actor confesó que él propuso una idea, pero, de inmediato, su colega artista no se la aprobó, entonces lo que hizo fue seguir sus instrucciones sin refutar.

MasterChef Celebrity Colombia
Ricardo Vesga y Carolina Sabino en reto de parejas | Foto del Canal RCN.

No obstante, el ambiente entre los artistas estuvo tenso, hasta el punto en el que la misma presentadora Claudia Bahamón lo percibió. Aunque Ricardo dijo que todo estaba bien, Carolina señaló que sintió incomodidad.

Fue entonces cuando, en plena cocinada, se gestaron diferencias entre el actor y la actriz, así lo confesó Vesga en diálogo con la producción de MasterChef Celebrity.

¿Qué no le gustó a Ricardo Vesga de Carolina Sabino en MasterChef Celebrity?

De acuerdo con Ricardo, le pareció chistoso el hecho de que Carolina le preguntara reiteradamente qué era lo que estaba haciendo si él ya tenía claro su trabajo en el reto, así que debía concentrarse era en ella misma.

"El reto es de dos, no ha aportado en la preparación, o sea, solamente él (Ricardo) como que vuelca toda la responsabilidad en mí", aseguró Carolina Sabino.

Fue entonces cuando el actor tampoco se quedó callado y reveló que no le gusta que lo estén mandando, pero lo tiene sin cuidado.

"A mí no me gusta como que me digan que es lo que tengo que hacer, sino que me digan una vez y ya me pongo manos a la obra... O sea, eso a mí me tiene sin cuidado; si confían o no en mí, o sea, eso no me importa, ya uno está viejo como para estar pensando en esas bobadas, amigos", indicó Ricardo Vesga.

Ricardo Vesga
Ricardo Vesga indispuesto con Carolina Sabino | Foto del Canal RCN.

Así las cosas, los artistas no tuvieron la mejor disposición en el reto, pero trabajaron juntos y entregaron su plato.

