Violeta Bergonzi y Nicolás Montero ganan reto y obtienen ventaja fundamental en MasterChef

Nicolás Montero y Violeta Bergonzi demostraron buena comunicación y lograron utilidad que puede ser buena, mala o regular.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Nicolás Montero, Violeta Bergonzi
Violeta Bergonzi y Nicolás Montero ganan reto y obtienen ventaja fundamental en MasterChef | Foto del Canal RCN.

Se desarrolló un nuevo reto de parejas en MasterChef Celebrity, 10 años. Los tiquetes de avión fueron el centro, ya que a las celebridades les correspondió ciertos destinos para inspirarse en sus preparaciones.

¿Cómo les fue a Violeta Bergonzi y Nicolás Montero trabajando juntos en MasterChef Celebrity?

Todas las celebridades tenían un destino internacional, entre ellos Madrid y Lima, pero solo a una pareja le correspondió inspirarse en los sabores de Colombia, específicamente de la ciudad de Medellín.

Dicha dupla fue la conformada por la presentadora de TV Violeta Bergonzi y el actor Nicolás Montero, quienes resultaron ganado el reto; aunque no recibieron pin, sí se llevaron una ventaja.

Violeta y Nicolás presentaron un plato llamado 'Las Bichotas del sabor', prepararon una arepa paisa hecha con cuajada, plátano maduro, maní, también costilla de cerdo, chicharrón, ahogado y espuma de aguacate.

MasterChef Celebrity Colombia
El plato de Violeta y Nicolás | Foto del Canal RCN.

En las retroalimentaciones, la chef Belén Alonso expresó que trabajaron bien, elevaron la arepa y tuvieron una buena elección. Por su parte, Nicolás de Zubiría calificó que la arepa tiene punto de humedad y está crocante, por lo que le da fuerza al resto de ingredientes.

¿Qué ventaja ganaron Violeta Bergonzi y Nicolás Montero en MasterChef Celebrity?

Tras la degustación, los jurados de MasterChef tomaron su decisión. En ese sentido, el encargado de dar la noticia fue de Zubiría.

"La pareja que se lleva esta ventaja, ya veremos si es buena, mala, regular; yo creo que son buenas dependiendo si la saben usar... La pareja que gana este reto y me complace que haya ganado porque tuvo una ciudad del país más hermoso del mundo es: Nicolás y Violeta", comunicó Nicolás de Zubiría.

 

Siendo así, la presentadora y el actor se ganaron una ventaja, pero no la revelaron. La conductora Claudia Bahamón adelantó que se trata de una opción fundamental para el reto por equipos.

Violeta Bergonzi, Nicolás Montero
A Violeta Bergonzi y Nicolás Montero les fue bien trabajando en dupla | Foto del Canal RCN.

Cabe decir que el actor Raúl Ocampo también tiene una ventaja, pero todavía no se ha dicho qué es; solo él y Claudia Bahamón lo saben.

Entonces, son muchas las interrogantes que hay en MasterChef Celebrity y que en próximos retos se espera que se solucionen. Puedes revivir todos los capítulos descargando gratis la app del Canal RCN, clic aquí.

