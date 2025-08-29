Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Revelan la imagen más precisa del sol: así se ven las primeras fotografías

El telescopio solar Inouye logró captar por primera vez bucles de plasma en detalle, un avance que transforma el estudio del sol.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
El telescopio Inouye en Hawái logró captar los bucles de plasma del sol con un detalle nunca antes visto. Imágenes inéditas del sol revelan cómo nacen las llamaradas más poderosas.
El telescopio Inouye cambia la historia de la astronomía. Foto Freepik

El telescopio solar Daniel K. Inouye, ubicado en Hawái, registró con una nitidez nunca antes vista los detalles de una llamarada de clase X1.3, uno de los eventos más impresionantes que puede ocasionar nuestro sol.

¿Por qué esta observación es tan trascendental para la ciencia?

El 08 de agosto del 2025, se mostraron por primera vez las fotografías de los bucles de plasma del sol, confirmando teorías que durante décadas se habían sostenido solo en cálculos matemáticos y modelos digitales.

Las llamaradas solares son explosiones retuercen y liberan enormes cantidades de radiación, lo que, hasta ahora, solo se había podido ver de manera general a través de los telescopios sin poder tener mayores detalles sobre las pequeñas partículas que la componen.

¿Qué revelan los nuevos bucles de plasma que son vistos en la superficie del sol?

Las imágenes mostraron un nivel de detalle comparable al de un microscopio, y los bucles más finos coincidieron con lo que predecían los cálculos teóricos, permitiendo estudiarse ahora en escalas reales y no solo hipotéticas.

Los bucles solares revelan secretos sobre la radiación y la luz del sol.
La ciencia celebra un avance único, captar en detalle los bucles solares permitirá anticipar tormentas que afectan la Tierra. Foto Freepik

Esta posibilidad transforma la forma en que se entiende la actividad del sol en la ciencia, ahora los científicos pueden analizar cómo se construyen los fenómenos de la luz y la radiación solar a partir de piezas diminutas como los bucles que pueden verse a través de las fotografías.

¿Qué implica este avance para la Tierra?

Cuando sus partículas llegan a la Tierra, pueden afectar las comunicaciones, dañar satélites e incluso alterar redes eléctricas, algo que difícilmente ha estado bajo el control de la ciencia ante los eventos y fenómenos naturales.

Es por eso, que comprender cómo nacen los bucles es una herramienta para mejorar los sistemas de alerta frente a tormentas solares y anticipar estos eventos podría marcar la diferencia ante un colapso tecnológico global.

El telescopio Inouye cambia la historia de la astronomía.
El telescopio Inouye en Hawái logró captar los bucles de plasma del sol con un detalle nunca antes visto. Imágenes inéditas del sol revelan cómo nacen las llamaradas más poderosas. Foto Freepik

La imagen del Inouye demuestra que el sol todavía guarda secretos en escalas invisibles y que estamos apenas comenzando a descifrarlos, un descubrimiento, que promete revolucionar nuestra manera de entender y convivir con la estrella que hace posible la vida en la Tierra.

