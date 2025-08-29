Esto es lo que pasa en tu cerebro después de tomar creatina

Las rutinas de entrenamiento en el gimnasio regularmente van acompañadas de las dietas estrictas, tendencias fitness y por supuesto, los suplementos y vitaminas que permiten al cuerpo recuperar energía o trabajar fácilmente la masa muscular, como es el caso de la creatina.

¿Qué es la creatina y para qué sirve?

Durante mucho tiempo ha sido considerada uno de los suplementos más importantes e infaltables en las actividades físicas, pero ahora se ha viralizado un beneficio adicional a la recuperación muscular.

Más fuerza, mejor memoria y menos estrés, la creatina sorprende con beneficios que van más allá del fitness. Foto Freepik

Y es que algunos expertos expresan que, al tomar creatina, se practique o no algún tipo de actividad física, puede estimular en gran medida el cerebro, potenciando la memoria a corto y largo plazo, mejorando los hábitos de descanso y aumentando la energía, lo que permite tener un mayor bienestar en el día a día.

¿La creatina es un suplemento artificial o natural para nuestro cuerpo?

La creatina es un compuesto natural que vive en nuestro cuerpo y que se produce en los riñones y el páncreas, también está presente en algunos alimentos que consumimos en la dieta diaria, sin embargo, se encuentra concentrado en cantidades mínimas, por lo que tomarlo como suplemento directamente permite obtener mejores resultados.

La creatina es antioxidante, antiinflamatoria y clave para el bienestar integral, pero debe ser recomendada en algunos casos por especialistas. Foto Freepik

A diferencia de otro tipo de bebidas energizantes artificiales o naturales como el café, la creatina conserva el nivel de energía y actividad a largo plazo, sin interrumpir el descanso o los hábitos de sueño, simplemente actúa en el cuerpo como un estimulante que permite entrenar mejor, superar más los niveles de agotamiento y adaptarse a las rutinas con mayor efectividad.

¿Cualquier persona puede tomar creatina en su dieta?

También ha sido comprobado como un antioxidante y antiinflamatorio que ayuda a reducir la sobrecarga muscular después de una larga jornada de esfuerzo físico y permite reducir los niveles de estrés en el cuerpo, y puede ser consumida en personas de todas las edades.

Sin embargo, a pesar de los grandes beneficios también existen restricciones que deben seguirse para evitar problemas de salud en casos especiales, como personas que padecen de enfermedades renales o algún tipo de cáncer, en ese caso se recomienda consultar con un experto para conocer de primera mano si puede hacer parte de los suplementos de su dieta.