Así reaccionó Dani Duke al ver la irresponsabilidad de La Liendra que casi lo hace morir

Dani Duke vio el momento exacto en el que su novio La Liendra desafió a la naturaleza sin medir las consecuencias.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
La Liendra, Dani Duke
Así reaccionó Dani Duke al ver la irresponsabilidad de La Liendra que casi lo hace morir | Foto del Canal RCN.

El influencer Mauricio Gómez, más conocido en las plataformas digitales como La Liendra, ha dado mucho para hablar durante estos días debido a que reapareció en redes sociales con heridas en su rostro.

¿Por qué La Liendra estuvo al borde de la muerte?

En un principio no se sabía qué le había pasado al exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, pero luego confesó que estuvo al borde de la muerte debido a que realizó una actividad extrema y fue irresponsable.

Lo anterior porque La Liendra subió el Nevado del Tolima, en Colombia, pero en medio de su travesía se le ocurrió desabrigarse. Al exponerse a tan altas temperaturas le dio hipotermia.

De acuerdo con el testimonio del influenciador, por poco y pierde sus orejas y dedos, además de que le había dado ceguera por la nieve, de modo que le incomodaba el flash de la cámara de su celular.

La Liendra
La Liendra estuvo al borde de la muerte | Foto del Canal RCN.

Los seguidores de La Liendra se preocuparon por su salud, aunque él especificó que se encontraba bien y en recuperación. No obstante, muchos se preguntaron por su novia, la también influencer Dani Duke.

¿Cómo reaccionó Dani Duke al ver que su novio La Liendra casi muere?

Dani Duke había dicho en sus redes sociales que su novio tenía una sorpresa, pero nadie se imaginaba la magnitud de lo que había vivido. Pues bien, no fue fácil para la paisa enterarse de que La Liendra casi fallece y reaccionó.

Dani Duke, La Liendra
Dani Duke y La Liendra tienen una sólida relación | Foto del Canal RCN.

A través de historias en Instagram, Dani grabó un corto clip en el que está junto a La Liendra viendo el video que grabó subiendo el importante nevado en Colombia, aunque se enfocó en el momento exacto en el que el exparticipante de La casa de los famosos expresó tener una conexión con la nieve y por eso se desabrigó. Ahí fue cuando la antioqueña reaccionó.

"Ush, Mauricio, estás loco", indicó Dani Duke.

Luego, La Liendra expresó que fue en ese momento, debido a su irresponsabilidad, que casi se muere, así que Dani le pidió a su compañero sentimental que no volviera a decir esas palabras. "Cancelado", concluyó la influenciadora.

