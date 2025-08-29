Karen Sevillano sigue presumiendo su figura tras cambios: así se ve en nuevas fotos
Karen Sevillano recibió una lluvia de halagos al dejar ver su físico con vestuario de playa.
La influenciadora Karen Sevillano acaparó la atención en las plataformas digitales luego de que presumió, a través de fotografías, su figura. Esto teniendo en cuenta que ha estado viajando y, por eso, aprovechó para ponerse vestuarios de playa.
¿Cuáles fueron las transformaciones que se hizo Karen Sevillano en su figura?
Semanas atrás, Karen Sevillano estaba protagonizando distintos portales por el hecho de que les contó a sus seguidores que iba a hacerse algunas transformaciones físicas.
Puntualmente, lo que se mandó a hacer la creadora de contenido caleña fue una reducción de busto y aprovechó para realizarse una lipoescultura con un procedimiento que se llama reducción costal, el cual consiste en juntar las costillas para que la figura quede más estilizada.
Pues bien, pasado el tiempo, la influencer fue mostrando los resultados. Sin embargo, todavía le faltaba recuperación. Ahora, entre lo más nuevo, la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia derrochó belleza y dejó ver su figura actual.
¿Cómo se ve el físico de Karen Sevillano actualmente tras intervenciones?
Con la publicación de cuatro fotografías en Instagram, red social en la que tiene más de tres millones y medio de seguidores, Karen Sevillano expuso su físico y los le llovieron halagos.
"La negra favorita del verano", escribió Sevillano en las fotos que se tomó en la playa.
Efectivamente, la creadora de contenido presumió los resultados de las transformaciones que se mandó a hacer tras un considerable tiempo. En las instantáneas, lució un look de playa que contrasta a la perfección con su piel y demuestra lo satisfecha que quedó con su figura.
Incluso, a través de historias en la misma red social, escribió a modo de chiste que se hizo los cambios estéticos, pero si le preguntan a ella y sus seguidores hay que decir que su figura es resultado de ir al gimnasio.
Lo cierto de todo es que Karen Sevillano enamoró con las nuevas fotografías, así que aparte de escribirle muchos emojis de caras enamoradas y llamas de fuego, se pueden leer mensajes como "puede ser la afro más bella de Colombia" y "préstame esa figura para mañana ir a la playa".Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike