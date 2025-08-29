Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karen Sevillano sigue presumiendo su figura tras cambios: así se ve en nuevas fotos

Karen Sevillano recibió una lluvia de halagos al dejar ver su físico con vestuario de playa.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Karen Sevillano
Karen Sevillano sigue presumiendo su figura tras cambios | Foto del Canal RCN.

La influenciadora Karen Sevillano acaparó la atención en las plataformas digitales luego de que presumió, a través de fotografías, su figura. Esto teniendo en cuenta que ha estado viajando y, por eso, aprovechó para ponerse vestuarios de playa.

Artículos relacionados

¿Cuáles fueron las transformaciones que se hizo Karen Sevillano en su figura?

Semanas atrás, Karen Sevillano estaba protagonizando distintos portales por el hecho de que les contó a sus seguidores que iba a hacerse algunas transformaciones físicas.

Puntualmente, lo que se mandó a hacer la creadora de contenido caleña fue una reducción de busto y aprovechó para realizarse una lipoescultura con un procedimiento que se llama reducción costal, el cual consiste en juntar las costillas para que la figura quede más estilizada.

Karen Sevillano
Karen Sevillano se hizo cambios en su figura hace un tiempo | Foto del Canal RCN.

Pues bien, pasado el tiempo, la influencer fue mostrando los resultados. Sin embargo, todavía le faltaba recuperación. Ahora, entre lo más nuevo, la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia derrochó belleza y dejó ver su figura actual.

Artículos relacionados

¿Cómo se ve el físico de Karen Sevillano actualmente tras intervenciones?

Con la publicación de cuatro fotografías en Instagram, red social en la que tiene más de tres millones y medio de seguidores, Karen Sevillano expuso su físico y los le llovieron halagos.

"La negra favorita del verano", escribió Sevillano en las fotos que se tomó en la playa.

Efectivamente, la creadora de contenido presumió los resultados de las transformaciones que se mandó a hacer tras un considerable tiempo. En las instantáneas, lució un look de playa que contrasta a la perfección con su piel y demuestra lo satisfecha que quedó con su figura.

 

Incluso, a través de historias en la misma red social, escribió a modo de chiste que se hizo los cambios estéticos, pero si le preguntan a ella y sus seguidores hay que decir que su figura es resultado de ir al gimnasio.

Karen Sevillano
Karen Sevillano derrochó belleza | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

Lo cierto de todo es que Karen Sevillano enamoró con las nuevas fotografías, así que aparte de escribirle muchos emojis de caras enamoradas y llamas de fuego, se pueden leer mensajes como "puede ser la afro más bella de Colombia" y "préstame esa figura para mañana ir a la playa".

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Greeicy Rendón sorprende al depilar a Mike Bahía Greeicy

Greeicy Rendón lanza indirecta a Mike Bahía: “Llevo 5 años con el anillo de compromiso”

Greeicy Rendón bromea con Mike Bahía sobre su anillo de compromiso tras más de cinco años de prometidos, causando risas entre sus seguidores.

Taliana Vargas inspira con emotivo mensaje sobre prevención y autocuidado Talento nacional

Taliana Vargas contó el difícil momento que atravesó su familia: “A mi mamá le quitaron un tumor”

Taliana Vargas conmovió al contar el difícil momento que vivió su familia, cuando su madre fue sometida a un procedimiento médico importante.

Video de Michael Jackson cantando sin autotune Talento internacional

Así luciría Michael Jackson a los 67 años según la inteligencia artificial

La inteligencia artificial recrea cómo luciría Michael Jackson a los 67 años, mostrando una imagen serena que conserva la esencia del ‘Rey del Pop’.

Lo más superlike

Nicolás Montero, Violeta Bergonzi MasterChef Celebrity Colombia

Violeta Bergonzi y Nicolás Montero ganan reto y obtienen ventaja fundamental en MasterChef

Nicolás Montero y Violeta Bergonzi demostraron buena comunicación y lograron utilidad que puede ser buena, mala o regular.

La creatina es uno de los suplementos más usados en rutinas fitness. Salud

Esto es lo que pasa en tu cerebro después de tomar creatina

El telescopio Inouye en Hawái logró captar los bucles de plasma del sol con un detalle nunca antes visto. Imágenes inéditas del sol revelan cómo nacen las llamaradas más poderosas. Viral

Revelan la imagen más precisa del sol: así se ven las primeras fotografías

Anuel y Blessd sorprendieron con gesto en concierto Anuel AA

Sale a la luz cariñoso gesto de Anuel con Blessd en medio de concierto: así fue

Muerte Influencers

¿Por qué dicen que la influenciadora mexicana AimeP3 murió? Salió a la luz la razón