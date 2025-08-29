Greeicy Rendón lanza indirecta a Mike Bahía: “Llevo 5 años con el anillo de compromiso”

El amor entre Greeicy Rendón y Mike Bahía sigue siendo uno de los romances más admirados del espectáculo colombiano. Su complicidad y química han mantenido cautivos a sus seguidores, quienes celebran cada gesto, cada lanzamiento musical y cada momento familiar que comparten. Este cariño mutuo se refleja tanto en su vida personal como en su carrera artística, consolidándolos como un dúo inseparable.

¿Qué mensaje lanzó Greeicy Rendón a Mike Bahía sobre su compromiso?

Durante el lanzamiento de su más reciente sencillo, Greeicy Rendón no dudó en bromear sobre su compromiso con Mike Bahía, generando risas y comentarios entre sus fans. “Llevo 5 años con el anillo de compromiso”, recordó la cantante caleña, dejando entrever que la boda aún sigue pendiente. Este gesto cómplice no solo muestra su humor, sino también el afecto profundo que los une desde hace más de una década.

Mike Bahía y Greeicy Rendón no solo comparten la música; también comparten la alegría de su hijo Kai, nacido en abril de 2022, fruto de su amor incondicional. La pareja siempre ha dejado ver que cada momento juntos es un reflejo de su conexión y de sus intereses comunes, especialmente su interés por la composición y la interpretación musical.

Con un toque de humor, Greeicy Rendón recordó a Mike Bahía que su anillo de compromiso lleva más de cinco años en su dedo, generando curiosidad entre sus seguidores sobre cuándo finalmente celebrarán su boda. La cantante no solo provocó sonrisas, sino que reafirmó que la paciencia y el amor forman parte fundamental de su relación.

¿Cómo comenzó la historia de Greeicy Rendón y Mike Bahía?

Todo inició en 2012, durante una fiesta donde ambos coincidieron gracias a una amiga en común. Greeicy estaba celebrando el cumpleaños de una colega y Mike asistió para disfrutar de la música de una banda. La conexión fue inmediata, marcada por intereses compartidos y una atracción que se transformaría en una relación sólida y duradera.

Greeicy lanza indirecta a Mike al decir que lleva cinco años con el anillo de compromiso

La pareja celebra ya 13 años de amor y aventuras juntos, construyendo una historia que se ha convertido en ejemplo de complicidad y respeto en la farándula nacional. Su vínculo se fortalece día a día, entre proyectos artísticos y la crianza de su hijo.

¿Qué significa la familia para Greeicy Rendón y Mike Bahía?

Kai, su primer hijo, se ha convertido en el centro de sus vidas, reflejando la ternura y la conexión que ambos comparten. Cada momento familiar que muestran en redes sociales confirma que su historia no solo se centra en la música, sino también en el amor profundo y constante que se tienen.