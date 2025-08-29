Altafulla y Karina García se trastean un colchón sobre el auto: “Una colombianada” | VIDEO

La noche del viernes 29 de agosto, Andrés Altafulla sorprendió a sus seguidores de TikTok al compartir un video donde se le ve junto a Karina García trasladando el colchón del auto de la influencer hasta su nuevo apartamento. Lo que parecía una tarea sencilla se convirtió en una auténtica odisea llena de risas, comentarios espontáneos y situaciones que reflejaron la complicidad de la pareja.

¿Qué momentos hicieron reír a los seguidores de Altafulla y Karina García?

Durante el recorrido, los internautas pudieron disfrutar de frases llenas de humor, como “¡Papi, vamos llevando el colchón, papi!” y “¡Eh, papi, este es el verdadero contenido!”, mientras ambos bromeaban sobre la logística de cargar la base y el colchón. Cada reacción, desde la sorpresa hasta la improvisación, hizo que el video se volviera viral en cuestión de horas. Los seguidores no dejaron de comentar la naturalidad con la que Altafulla y Karina García compartieron este momento cotidiano de sus vidas.

¿Qué desafíos enfrentaron Andrés Altafulla y Karina García en la mudanza?

El proceso de subir el colchón al nuevo apartamento no estuvo exento de dificultades. Entre risas y comentarios graciosos, Altafulla reconoció que no había previsto hacerlo sin un camión, mientras Karina García disfrutaba de la aventura y alentaba a su pareja. La escena se llenó de autenticidad y cercanía, mostrando un lado divertido y humano de la pareja que nació en La casa de los famosos Colombia 2025.

¿Cómo mostraron Altafulla y Karina García la llegada del colchón al nuevo apartamento?

Una vez en el apartamento, la pareja no dejó pasar la oportunidad de mostrar la instalación final del colchón. Andrés y Karina compartieron cada paso, desde el acomodado hasta los primeros momentos en la nueva cama, resaltando con entusiasmo la experiencia y manteniendo un tono ligero y cercano. La interacción entre ambos reforzó la química y complicidad que los caracteriza, convirtiendo un simple traslado en un contenido memorable.

¿Por qué el video de Andrés Altafulla y Karina García se volvió tan comentado?

El clip se volvió tendencia rápidamente porque combinó humor, autenticidad y cercanía. Los seguidores aplaudieron la naturalidad con la que ambos se mostraron, desde las bromas hasta las expresiones de sorpresa y complicidad. Además, la pareja logró transmitir un momento cotidiano de manera entretenida, reforzando la conexión con su público y dejando claro que, incluso en tareas simples, la diversión puede ser protagonista.