Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Altafulla y Karina García se trastean un colchón sobre el auto: “Una colombianada” | VIDEO

Altafulla y Karina García protagonizan la divertida odisea de trasladar un colchón sobre el auto entre risas y situaciones inesperadas. ¡Video aquí!

Tatiana Munevar Villamil Por: Tatiana Munevar Villamil
¿Karina García y Altafulla esperan su primer hijo? Rumores se encienden tras conversación
Karina García y Altafulla avivan rumores de embarazo. (Foto Canal RCN).

La noche del viernes 29 de agosto, Andrés Altafulla sorprendió a sus seguidores de TikTok al compartir un video donde se le ve junto a Karina García trasladando el colchón del auto de la influencer hasta su nuevo apartamento. Lo que parecía una tarea sencilla se convirtió en una auténtica odisea llena de risas, comentarios espontáneos y situaciones que reflejaron la complicidad de la pareja.

Artículos relacionados

¿Qué momentos hicieron reír a los seguidores de Altafulla y Karina García?

Durante el recorrido, los internautas pudieron disfrutar de frases llenas de humor, como “¡Papi, vamos llevando el colchón, papi!” y “¡Eh, papi, este es el verdadero contenido!”, mientras ambos bromeaban sobre la logística de cargar la base y el colchón. Cada reacción, desde la sorpresa hasta la improvisación, hizo que el video se volviera viral en cuestión de horas. Los seguidores no dejaron de comentar la naturalidad con la que Altafulla y Karina García compartieron este momento cotidiano de sus vidas.

Artículos relacionados

¿Qué desafíos enfrentaron Andrés Altafulla y Karina García en la mudanza?

El proceso de subir el colchón al nuevo apartamento no estuvo exento de dificultades. Entre risas y comentarios graciosos, Altafulla reconoció que no había previsto hacerlo sin un camión, mientras Karina García disfrutaba de la aventura y alentaba a su pareja. La escena se llenó de autenticidad y cercanía, mostrando un lado divertido y humano de la pareja que nació en La casa de los famosos Colombia 2025.

¿Cómo mostraron Altafulla y Karina García la llegada del colchón al nuevo apartamento?

Una vez en el apartamento, la pareja no dejó pasar la oportunidad de mostrar la instalación final del colchón. Andrés y Karina compartieron cada paso, desde el acomodado hasta los primeros momentos en la nueva cama, resaltando con entusiasmo la experiencia y manteniendo un tono ligero y cercano. La interacción entre ambos reforzó la química y complicidad que los caracteriza, convirtiendo un simple traslado en un contenido memorable.

Artículos relacionados

¿Por qué el video de Andrés Altafulla y Karina García se volvió tan comentado?

El clip se volvió tendencia rápidamente porque combinó humor, autenticidad y cercanía. Los seguidores aplaudieron la naturalidad con la que ambos se mostraron, desde las bromas hasta las expresiones de sorpresa y complicidad. Además, la pareja logró transmitir un momento cotidiano de manera entretenida, reforzando la conexión con su público y dejando claro que, incluso en tareas simples, la diversión puede ser protagonista.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Greeicy Rendón sorprende al depilar a Mike Bahía Greeicy

Greeicy Rendón lanza indirecta a Mike Bahía: “Llevo 5 años con el anillo de compromiso”

Greeicy Rendón bromea con Mike Bahía sobre su anillo de compromiso tras más de cinco años de prometidos, causando risas entre sus seguidores.

Taliana Vargas inspira con emotivo mensaje sobre prevención y autocuidado Talento nacional

Taliana Vargas contó el difícil momento que atravesó su familia: “A mi mamá le quitaron un tumor”

Taliana Vargas conmovió al contar el difícil momento que vivió su familia, cuando su madre fue sometida a un procedimiento médico importante.

Karen Sevillano Karen Sevillano

Karen Sevillano sigue presumiendo su figura tras cambios: así se ve en nuevas fotos

Karen Sevillano recibió una lluvia de halagos al dejar ver su físico con vestuario de playa.

Lo más superlike

Nicolás Montero, Violeta Bergonzi MasterChef Celebrity Colombia

Violeta Bergonzi y Nicolás Montero ganan reto y obtienen ventaja fundamental en MasterChef

Nicolás Montero y Violeta Bergonzi demostraron buena comunicación y lograron utilidad que puede ser buena, mala o regular.

La creatina es uno de los suplementos más usados en rutinas fitness. Salud

Esto es lo que pasa en tu cerebro después de tomar creatina

El telescopio Inouye en Hawái logró captar los bucles de plasma del sol con un detalle nunca antes visto. Imágenes inéditas del sol revelan cómo nacen las llamaradas más poderosas. Viral

Revelan la imagen más precisa del sol: así se ven las primeras fotografías

Anuel y Blessd sorprendieron con gesto en concierto Anuel AA

Sale a la luz cariñoso gesto de Anuel con Blessd en medio de concierto: así fue

Muerte Influencers

¿Por qué dicen que la influenciadora mexicana AimeP3 murió? Salió a la luz la razón