Así luce el gato de "dos caras" que se volvió viral en TikTok por su rareza

Un gato quimera con pelaje y ojos de dos colores distintos se hizo viral en TikTok, generando ternura y asombro en millones de usuarios.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
El gato quimera viral tiene pelaje dividido en dos colores perfectamente definidos.
Un gato quimera con rostro de dos colores conquistó TikTok y dejó a todos sorprendidos con su aspecto único. Foto Freepik

En los últimos días un video de un gato ha conquistado las redes sociales, pero esta vez no por sus habilidades o por los gustos excéntricos de sus dueños sino por una particularidad en su rostro.

¿Cómo luce el gato quimera viral de TikTok?

Este ejemplar fue compartido en redes sociales y llamó la atención gracias a que su rostro tiene pelaje de dos colores completamente diferentes, además, cada uno de sus ojos también tiene un color distinto, y aunque pareciera ser una imagen creada por la inteligencia artificial, es completamente genuina.

 

La condición que presenta el gato se llama “quimerismo” y aunque es un rasgo poco común, no es imposible verlo en la naturaleza, de hecho, lo convierte en un gato único y valioso por su rareza.

Los gatos quimera surgen de dos embriones que se fusionan en la gestación y que, en lugar de dar predominancia al gen más fuerte, terminan adquiriendo características de ambos embriones, creando un solo ejemplar con las características físicas de lo que habrían sido dos gatos.

¿Cuáles fueron las reacciones tras conocer las imágenes del gato quimera de TikTok?

Las imágenes del gato generaron una ola de comentarios en las redes sociales, pues muchas personas nunca habían visto un animal con estas características, pues además de su aspecto particular, también generó ternura y admiración por su comportamiento juguetón, alcanzando un gran número de interacciones.

El quimerismo ocurre cuando dos embriones se fusionan en la gestación.
El gato quimera viral tiene pelaje dividido en dos colores perfectamente definidos. Foto Freepik

¿Los gatos quimera tienen comportamientos diferentes a los gatos convencionales?

A pesar de lucir diferentes a los gatos convencionales, este tipo de animales no suele tener comportamientos diferentes o habilidades distintas, en lugar de eso se desenvuelven completamente normal y socializan con naturalidad entre especies.

Un gato quimera con rostro de dos colores conquistó TikTok
El quimerismo en gatos ocurre cuando dos embriones se fusionan en la gestación. Foto Freepik

Sin embargo, algunos expertos indican que, aunque no hay pruebas que definan si por su condición genética tienen problemas de salud, se conocen casos de razas similares que presentan patrones de color diferentes por temas genéticos y que suelen presentar complicaciones de salud más que todo en los machos.

Una razón válida por la que sugieren estudiar el comportamiento de tu mascota en casa y asegurarse de tener en orden vacunas y procedimientos en regla con un veterinario de confianza.

