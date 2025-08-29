Nicolás de Zubiría se molestó con Patty y Valeria en MasterChef Celebrity: esto lo descontroló

En el más reciente capítulo de MasterChef Celebrity, 10 años, el chef Nicolás de Zubiría se molestó con la actriz Patty Grisales y la influenciadora Valeria Aguilar. Esto ocurrió cuando la dupla de celebridades pasó al atril.

¿Por qué Patty Grisales y Valeria Aguilar no le hicieron caso a Nicolás de Zubiría en MasterChef Celebrity?

En este reto de parejas, los destinos turísticos fueron el principal foco, de modo que a Patty junto a Valeria les correspondió hacer una receta que destacara los sabores de Buenos Aires, Argentina, pero no necesariamente un plato típico del lugar.

Entonces, ya en las estaciones de cocina, Nicolás de Zubiría las visitó y les dio una instrucción. Sin embargo, la actriz y la influencer no le hicieron caso al jurado de MasterChef y se desató la incomodidad en plena degustación.

Patty y Valeria decidieron preparar brochetas, pero tiempo antes el chef cartagenero les aconsejó no servir el plato en pinchos.

Nicolás de Zubiría dando instrucciones a Patty y Valeria | Foto del Canal RCN.

¿Por qué Nicolás de Zubiría se molestó en el atril de MasterChef Celebrity?

El nombre que las participantes le dieron a la receta fue 'de Medellín a la boca'. Tras la presentación, el chef Nicolás les preguntó cómo se suponía que se debe ingerir la preparación, ya que decidieron meter la comida en un palo para generar incomodidad en la degustación; el experto culinario se molestó.

"En la estación les dije que no me parecía que era la mejor manera más chévere de presentar el plato. Piensen, o sea, están presentando, inspirados en el país del asado, hay maneras mucho más bacanas de presentar la carne y en la estación se los dije", sentenció de Zubiría.

Por ende, el jurado de MasterChef expresó que iba a ver qué decisión tomar por no seguir su consejo, a lo que la chef Belén Alonso añadió que Patty está siendo rebelde en la competencia.

La preparación de Patty Grisales y Valeria Aguilar | Foto del Canal RCN.

¿Cómo reaccionó Patty Grisales?

"Al chef Nico no le gustó ni cinco que no le siguiéramos el consejo", expresó Patty.

En cuanto a la calificación, Nicolás de Zubiría justificó que la idea del pincho no funciona, además de que hicieron la comida aparte y luego le pusieron el palo.

