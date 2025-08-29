Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón respalda a Karina García y arremete contra Altafulla | VIDEO

Yina Calderón dio los motivos por los que detesta a Altafulla, pero habló bien de Karina García.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Yina Calderón, Altafulla, Karina García
Yina Calderón respalda a Karina García y arremete contra Altafulla | Foto del Canal RCN.

Aunque ya se terminó La casa de los famosos Colombia 2025 desde hace meses, es el momento en el que el reality del Canal RCN, que por cierto tendrá tercera temporada, no deja de ser mencionado por parte de sus exparticipantes, una de ellas la empresaria de fajas Yina Calderón.

Artículos relacionados

Yina Calderón fue polémica en La casa de los famosos y lo sigue siendo afuera. En una nueva charla con Miss Analia, trajo a colación el tema de los términos en los que quedó con Andrés Altafulla y Karina García, quien ahora son novios.

¿Por qué a Yina Calderón le cae mal Altafulla?

Fueron distintas las posturas de la empresaria, pero la principal se dio en el momento en el que dijo que si Altafulla llega a terminar con Karina se acaba la carrera del cantante barranquillero. Además, remarcó que el artista no le cae para nada bien, mientras que, no expresó lo mismo de la influencer paisa.

"Si no ese malp4rido (Altafulla) no gana y perdóname que te diga, pero jamás va a volver a ser mi amigo porque es un aprovechado. Tiene a Karina porque sabe que si le termina a Karina, pues el mundo se le va a venir encima... Él sabe que si le termina a Karina, su carrera se le va a venir abajo porque todo el team de Karina hizo a Altafulla ganador. Entonces, me cae re mal", expresó Yina Calderón.

Karina García, Altafulla
Para Yina Calderón, Altafulla es aprovechado de Karina García | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Yina Calderón sobre la maternidad de Karina García?

En cuanto a Karina García, sorprendió la polémica influenciadora porque señaló que no le cae mal la modelo, aseguró que lo que ocurrió con ella quedó en el pasado y le dijo lo que le tenía que decir.

"Le deseo que le vaya muy bien, porque en medio de todo fue una persona que le dio rating al programa, fue una persona que generó contenido, pero sencillamente las mujeres como ella no me interesan en la vida mía, pero eso no la hace ni buena ni mala", según Calderón.

Karina García, Yina Calderón
Yina Calderón aseguró que Karina García es una buena mamá | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

Para terminar, Yina Calderón dijo que Karina es una buena mamá, entregada a su carrera, mientras que, Altafulla es un aprovechado.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Video de Michael Jackson cantando sin autotune Talento internacional

Así luciría Michael Jackson a los 67 años según la inteligencia artificial

La inteligencia artificial recrea cómo luciría Michael Jackson a los 67 años, mostrando una imagen serena que conserva la esencia del ‘Rey del Pop’.

Aida Victoria Merlano a un mes de posparto Aída Victoria Merlano

Así celebró Aida Victoria Merlano el primer mes de su hijo

La influenciadora Aida Victoria Merlano festejó el primer mes de nacido de su hijo Emiliano.

La Segura, Ignacio Baladán La Segura

La Segura y su hijo Lucca cumplen un sueño al conocer a la familia de Baladán

La Segura y su hijo Lucca cumplen un sueño al conocer por primera vez a la familia de Baladán en un momento lleno de emociones y unión familiar.

Lo más superlike

La creatina es uno de los suplementos más usados en rutinas fitness. Salud

Esto es lo que pasa en tu cerebro después de tomar creatina

Más allá del gimnasio, la creatina ofrece beneficios cerebrales, mejor descanso y energía duradera, según expertos en salud y fitness.

El telescopio Inouye en Hawái logró captar los bucles de plasma del sol con un detalle nunca antes visto. Imágenes inéditas del sol revelan cómo nacen las llamaradas más poderosas. Viral

Revelan la imagen más precisa del sol: así se ven las primeras fotografías

Miss Universe Colombia Miss Universe Colombia

Ella es Cindy Vásquez, candidata de Miss Universe Colombia que está casada

Anuel y Blessd sorprendieron con gesto en concierto Anuel AA

Sale a la luz cariñoso gesto de Anuel con Blessd en medio de concierto: así fue

Muerte Influencers

¿Por qué dicen que la influenciadora mexicana AimeP3 murió? Salió a la luz la razón