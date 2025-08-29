Yina Calderón respalda a Karina García y arremete contra Altafulla | VIDEO

Aunque ya se terminó La casa de los famosos Colombia 2025 desde hace meses, es el momento en el que el reality del Canal RCN, que por cierto tendrá tercera temporada, no deja de ser mencionado por parte de sus exparticipantes, una de ellas la empresaria de fajas Yina Calderón.

Yina Calderón fue polémica en La casa de los famosos y lo sigue siendo afuera. En una nueva charla con Miss Analia, trajo a colación el tema de los términos en los que quedó con Andrés Altafulla y Karina García, quien ahora son novios.

¿Por qué a Yina Calderón le cae mal Altafulla?

Fueron distintas las posturas de la empresaria, pero la principal se dio en el momento en el que dijo que si Altafulla llega a terminar con Karina se acaba la carrera del cantante barranquillero. Además, remarcó que el artista no le cae para nada bien, mientras que, no expresó lo mismo de la influencer paisa.

"Si no ese malp4rido (Altafulla) no gana y perdóname que te diga, pero jamás va a volver a ser mi amigo porque es un aprovechado. Tiene a Karina porque sabe que si le termina a Karina, pues el mundo se le va a venir encima... Él sabe que si le termina a Karina, su carrera se le va a venir abajo porque todo el team de Karina hizo a Altafulla ganador. Entonces, me cae re mal", expresó Yina Calderón.

Para Yina Calderón, Altafulla es aprovechado de Karina García | Foto del Canal RCN.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre la maternidad de Karina García?

En cuanto a Karina García, sorprendió la polémica influenciadora porque señaló que no le cae mal la modelo, aseguró que lo que ocurrió con ella quedó en el pasado y le dijo lo que le tenía que decir.

"Le deseo que le vaya muy bien, porque en medio de todo fue una persona que le dio rating al programa, fue una persona que generó contenido, pero sencillamente las mujeres como ella no me interesan en la vida mía, pero eso no la hace ni buena ni mala", según Calderón.

Yina Calderón aseguró que Karina García es una buena mamá | Foto del Canal RCN.

Para terminar, Yina Calderón dijo que Karina es una buena mamá, entregada a su carrera, mientras que, Altafulla es un aprovechado.