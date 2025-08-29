Ellas son las candidatas de Miss Universe Colombia que desempañan su rol de madres

Miss Universe Colombia llega en su máximo esplendor y con ello, te contamos los detalles de las candidatas que son madres y competirán para representar y dejar en alto a Colombia.

¿Quiénes son las candidatas de Miss Universe Colombia que son madres?

En primera instancia, se trata de Valeria Benites, candidata de Boyacá. Se considera con espíritu resiliente y disciplinada. Es madre de dos hijos, Emiliano y Luciano, quienes son su inspiración y motivación.

La maternidad a temprana edad le ha enseñado a ser valiente, responsable y a luchar con el corazón por sus sueños. Además, la ha fortalecido permitiendo alcanzar sus propias metas personales y profesionales.

Sofia Echeverry candidata de Cauca

Sofia Echeverry es una mujer afrodescendiente que representa con orgullo su región. Es madre, profesional, mujer de fe y soñadora incansable. Se convirtió en madre a los 21 años, hizo su maternidad como un motivo de rediseñar su propósito de vida.

Su hijo es su motor, brújula emocional y su impulso para seguir creciendo como mujer, profesional y como líder social. El sueño es representar a Colombia mostrando que hay una nueva generación de mujeres que no busca encajar moldes, sino construir caminos.

Angi Cabrebra, candidata de Caquetá

Angi Alexandra Cabrebra es una mujer auténtica que nació en Florencia, Caquetá. Es madre, profesional en salud y soñadora incansable.

Su rol como madre ha sido su mayor reto y también logro más importante de su vida. A través de la maternidad, ha aprendido amar sin límites, tomar decisiones con responsabilidad y a cultivar una versión más fuerte y consciente de sí misma.

Su hijo es su mayor motivación y el motor de su transformación. Su propósito es utilizar su voz para trabajar en la salud mental, acompañamiento de madres jóvenes y la visibilizar historias reales de superación.

Isabela Córdoba, candidata de Cundinamarca

Isabel Cristina Córdoba quiere representar a Cundinamarca y mostrar la belleza de su tierra. Su mensaje es de empatía, legado de amor y más humanidad entre los seres humanos.

Sus hijos son su mayor orgullo, aunque en algún momento sintió inseguridad al ser madre; hoy reconoce que es su mejor rol.

Ana Tavera, candidata de Meta

Ana María Tavera Lozano llega como para representar la fuerza, evolución y la verdad de muchas mujeres colombianas.

Ana María es madre de un joven de 16 años, a quien considera su mayor logro y motor de vida. Ha aprendido que el amor puede superar cualquier circunstancia y que los sueños puedes esperar. Gran parte de su trabajo es acompañar a mujeres en situación de vulnerabilidad, niños sin hogar y comunidades excluidas.

Cindy Vásquez, candidata de Caquetá

Cindy Catherine Vásquez es una mujer determinada y auténtica. Es madre, esposa, empresaria y modelo de fotografía. Su propósito va más allá de la corona, pues desea impulsar proyectos sociales enfocados en brindar refugio y atención psicosocial a mujeres que han sido juzgadas.

Su vida gira en torno a su familia, lo considera su pilar y motor de vida.