Ellas son las candidatas de Miss Universe Colombia que desempañan su rol de madres

En Miss Universe Colombia hay candidatas que son madres, y aquí te contamos quiénes representan este rol con orgullo.

Juliana Sánchez Dávila Por: Juliana Sánchez Dávila
Miss Universe Colombia, el reality, 2025
Estas son las candidatas que son madres en Miss Universe Colombia 2025 | Foto Canal RCN

Miss Universe Colombia llega en su máximo esplendor y con ello, te contamos los detalles de las candidatas que son madres y competirán para representar y dejar en alto a Colombia.

¿Quiénes son las candidatas de Miss Universe Colombia que son madres?

En primera instancia, se trata de Valeria Benites, candidata de Boyacá. Se considera con espíritu resiliente y disciplinada. Es madre de dos hijos, Emiliano y Luciano, quienes son su inspiración y motivación.

La maternidad a temprana edad le ha enseñado a ser valiente, responsable y a luchar con el corazón por sus sueños. Además, la ha fortalecido permitiendo alcanzar sus propias metas personales y profesionales.

Miss Universe Colombia
Valeria Benites, candidata de Boyacá en Miss Universe Colombia | Foto Canal RCN

  • Sofia Echeverry candidata de Cauca

Sofia Echeverry es una mujer afrodescendiente que representa con orgullo su región. Es madre, profesional, mujer de fe y soñadora incansable. Se convirtió en madre a los 21 años, hizo su maternidad como un motivo de rediseñar su propósito de vida.

Su hijo es su motor, brújula emocional y su impulso para seguir creciendo como mujer, profesional y como líder social. El sueño es representar a Colombia mostrando que hay una nueva generación de mujeres que no busca encajar moldes, sino construir caminos.

Miss Universe Colombia
Sofia Echeverry candidata de Cauca y participante de Miss Universe Colombia | Foto Canal RCN

  • Angi Cabrebra, candidata de Caquetá

Angi Alexandra Cabrebra es una mujer auténtica que nació en Florencia, Caquetá. Es madre, profesional en salud y soñadora incansable.

Su rol como madre ha sido su mayor reto y también logro más importante de su vida. A través de la maternidad, ha aprendido amar sin límites, tomar decisiones con responsabilidad y a cultivar una versión más fuerte y consciente de sí misma.

Su hijo es su mayor motivación y el motor de su transformación. Su propósito es utilizar su voz para trabajar en la salud mental, acompañamiento de madres jóvenes y la visibilizar historias reales de superación.

Miss Universe Colombia
Angi Cabrebra, candidata de Caquetá y participante de Miss Universe Colombia | Foto Canal RCN
  • Isabela Córdoba, candidata de Cundinamarca

Isabel Cristina Córdoba quiere representar a Cundinamarca y mostrar la belleza de su tierra. Su mensaje es de empatía, legado de amor y más humanidad entre los seres humanos.

Sus hijos son su mayor orgullo, aunque en algún momento sintió inseguridad al ser madre; hoy reconoce que es su mejor rol.

Miss Universe Colombia
Isabela Córdoba, candidata de Cundinamarca y participante en Miss Universe Colombia | Foto Canal RCN
  • Ana Tavera, candidata de Meta

Ana María Tavera Lozano llega como para representar la fuerza, evolución y la verdad de muchas mujeres colombianas.

Ana María es madre de un joven de 16 años, a quien considera su mayor logro y motor de vida. Ha aprendido que el amor puede superar cualquier circunstancia y que los sueños puedes esperar. Gran parte de su trabajo es acompañar a mujeres en situación de vulnerabilidad, niños sin hogar y comunidades excluidas.

Miss Universe Colombia
Ana Tavera candidata de Meta en Miss Universe Colombia | Foto Canal RCN
  • Cindy Vásquez, candidata de Caquetá

Cindy Catherine Vásquez es una mujer determinada y auténtica. Es madre, esposa, empresaria y modelo de fotografía. Su propósito va más allá de la corona, pues desea impulsar proyectos sociales enfocados en brindar refugio y atención psicosocial a mujeres que han sido juzgadas.

Su vida gira en torno a su familia, lo considera su pilar y motor de vida.

Miss Universe Colombia
Cindy Vásquez, candidata de Caquetá y participante de Miss Universe Colombia | Foto Canal RCN
