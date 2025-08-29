¿Quiénes son las candidatas de Valle del Cauca y Tolima en Miss Universe Colombia, el reality?
Valle del Cauca y Tolima muestran su belleza y talento con cuatro aspirantes en Miss Universe Colombia, el reality.
Este 30 de agosto a las 8:00 p.m. llega a la pantalla del Canal RCN Miss Universe Colombia, el reality, un formato que buscara a la nueva Miss Universe de nuestro país.
Miss Universe Colombia, el reality buscará a la representante de nuestro país en el máximo certamen de belleza mundial Miss Universe, el cual será en noviembre en Tailandia.
En SuperLike te presentamos a las candidatas de los departamentos de Valle del Cauca y Tolima, quienes se hacen sentir con cuatro candidatas que representan la diversidad de la mujer colombiana y se destacan en áreas profesionales como el diseño, la medicina, la comunicación y el marketing.
Estas cuatro mujeres son Eliana Duque y Katherine Vanegas por el lado del Valle del Cauca y por el lado de Tolima están Carolina Hernández y María Paula Castaño.
Sus historias están marcadas por la disciplina, la resiliencia y el deseo de inspirar. Cada una de ellas encarna un mensaje distinto, pero igualmente poderoso.
¿Quiénes son las candidatas de Valle del Cauca de Miss Universe Colombia, el reality?
Eliana Duque - Miss Valle del Cauca
Eliana Duque Salazar tiene 27 años, es diseñadora gráfica y modelo profesional, originaria del Valle del Cauca. Ha construido una carrera en el mundo visual y de la moda, donde combina su creatividad con la disciplina que caracteriza su estilo de vida.
Con experiencia en diseño, modelaje y proyectos de comunicación, ha usado su trabajo como una plataforma para inspirar a otras mujeres a empoderarse y valorar sus talentos.
Su propósito en Miss Universe Colombia es convertirse en vocera de iniciativas que impulsen el arte, el emprendimiento femenino y la educación visual, demostrando que la belleza puede ser también una herramienta de transformación social.
Katherine Vanegas - Miss Valle del Cauca
Katherine Vanegas Guzmán tiene 29 años, médica general y modelo profesional nacida en Cali, combina la ciencia y la estética con un mismo propósito: servir a los demás.
A lo largo de su vida ha equilibrado la disciplina de la medicina con el arte del modelaje, logrando destacar en ambos escenarios. La pérdida de una prima cercana la impulsó a convertir su vocación en una causa, buscando un sistema de salud más humano y accesible.
Hoy, su meta en Miss Universe Colombia es demostrar que la inteligencia y la belleza no son excluyentes, y que una reina también puede ser embajadora de proyectos sociales y de salud pública que impacten a las comunidades más vulnerables.
¿Quiénes son las candidatas de Tolima de Miss Universe Colombia, el reality?
Carolina Hernández - Miss Tolima
Angie Carolina Hernández Orozco tiene 32 años, nacida en Ibagué y radicada en Bogotá, es publicista y especialista en marketing con una trayectoria marcada por el esfuerzo y la sensibilidad social.
Es exdeportista de alto rendimiento que representó a Colombia desde los 13 años, combina hoy su disciplina deportiva con el modelaje y el emprendimiento, liderando su propia marca de ropa deportiva.
Se describe como una mujer alegre, resiliente y cercana a su familia, con una fe que guía su camino. En Miss Universe Colombia busca alzar la voz por la salud mental y la empatía, convencida de que la corona puede ser una plataforma para promover el respeto, el bienestar emocional y la construcción de una sociedad más solidaria y consciente.
María Paula Castaño - Miss Tolima
María Paula Castaño Ospina tiene 27 años, comunicadora social, periodista y modelo profesional, es la representante del Tolima en Miss Universe Colombia.
Desde temprana edad encontró en la comunicación una forma de contar historias y visibilizar realidades, lo que la llevó a desempeñarse en medios regionales y nacionales con autenticidad y compromiso.
Su experiencia en el modelaje complementa su carrera periodística, proyectándola como una mujer disciplinada, resiliente y segura de sí misma. Fuera de los reflectores se dedica a impulsar procesos comunitarios que promuevan la educación y el liderazgo en niñas y jóvenes.
Su propósito en el certamen es usar su voz como herramienta de transformación social y demostrar que la belleza también es sinónimo de impacto, conciencia y empoderamiento femenino.