¿Quiénes son las candidatas de Valle del Cauca y Tolima en Miss Universe Colombia, el reality?

Este 30 de agosto a las 8:00 p.m. llega a la pantalla del Canal RCN Miss Universe Colombia, el reality, un formato que buscara a la nueva Miss Universe de nuestro país.

Miss Universe Colombia, el reality buscará a la representante de nuestro país en el máximo certamen de belleza mundial Miss Universe, el cual será en noviembre en Tailandia.

En SuperLike te presentamos a las candidatas de los departamentos de Valle del Cauca y Tolima, quienes se hacen sentir con cuatro candidatas que representan la diversidad de la mujer colombiana y se destacan en áreas profesionales como el diseño, la medicina, la comunicación y el marketing.

Estas cuatro mujeres son Eliana Duque y Katherine Vanegas por el lado del Valle del Cauca y por el lado de Tolima están Carolina Hernández y María Paula Castaño.

Estos son los jurados de Miss Universe Colombia | Foto Canal RCN

Sus historias están marcadas por la disciplina, la resiliencia y el deseo de inspirar. Cada una de ellas encarna un mensaje distinto, pero igualmente poderoso.

¿Quiénes son las candidatas de Valle del Cauca de Miss Universe Colombia, el reality?

Eliana Duque - Miss Valle del Cauca

Eliana Duque Salazar tiene 27 años, es diseñadora gráfica y modelo profesional, originaria del Valle del Cauca. Ha construido una carrera en el mundo visual y de la moda, donde combina su creatividad con la disciplina que caracteriza su estilo de vida.

Con experiencia en diseño, modelaje y proyectos de comunicación, ha usado su trabajo como una plataforma para inspirar a otras mujeres a empoderarse y valorar sus talentos.

Su propósito en Miss Universe Colombia es convertirse en vocera de iniciativas que impulsen el arte, el emprendimiento femenino y la educación visual, demostrando que la belleza puede ser también una herramienta de transformación social.

Eliana Duque es la representante del Valle del Cauca en Miss Universe Colombia, el reality. (Fotos Canal RCN)

Katherine Vanegas - Miss Valle del Cauca

Katherine Vanegas Guzmán tiene 29 años, médica general y modelo profesional nacida en Cali, combina la ciencia y la estética con un mismo propósito: servir a los demás.

A lo largo de su vida ha equilibrado la disciplina de la medicina con el arte del modelaje, logrando destacar en ambos escenarios. La pérdida de una prima cercana la impulsó a convertir su vocación en una causa, buscando un sistema de salud más humano y accesible.

Hoy, su meta en Miss Universe Colombia es demostrar que la inteligencia y la belleza no son excluyentes, y que una reina también puede ser embajadora de proyectos sociales y de salud pública que impacten a las comunidades más vulnerables.

Katherine Vanegas representa al Valle del Cauca en Miss Universe, el reality. (Foto Canal RCN)

¿Quiénes son las candidatas de Tolima de Miss Universe Colombia, el reality?

Carolina Hernández - Miss Tolima

Angie Carolina Hernández Orozco tiene 32 años, nacida en Ibagué y radicada en Bogotá, es publicista y especialista en marketing con una trayectoria marcada por el esfuerzo y la sensibilidad social.

Es exdeportista de alto rendimiento que representó a Colombia desde los 13 años, combina hoy su disciplina deportiva con el modelaje y el emprendimiento, liderando su propia marca de ropa deportiva.

Se describe como una mujer alegre, resiliente y cercana a su familia, con una fe que guía su camino. En Miss Universe Colombia busca alzar la voz por la salud mental y la empatía, convencida de que la corona puede ser una plataforma para promover el respeto, el bienestar emocional y la construcción de una sociedad más solidaria y consciente.

Carolina Hernández representa a Tolima en Miss Universe Colombia, el reality. (Foto Canal RCN)

María Paula Castaño - Miss Tolima

María Paula Castaño Ospina tiene 27 años, comunicadora social, periodista y modelo profesional, es la representante del Tolima en Miss Universe Colombia.

Desde temprana edad encontró en la comunicación una forma de contar historias y visibilizar realidades, lo que la llevó a desempeñarse en medios regionales y nacionales con autenticidad y compromiso.

Su experiencia en el modelaje complementa su carrera periodística, proyectándola como una mujer disciplinada, resiliente y segura de sí misma. Fuera de los reflectores se dedica a impulsar procesos comunitarios que promuevan la educación y el liderazgo en niñas y jóvenes.

Su propósito en el certamen es usar su voz como herramienta de transformación social y demostrar que la belleza también es sinónimo de impacto, conciencia y empoderamiento femenino.