Famosas que confirmaron sus compromisos en 2025 y viven romances de película

En 2025, el amor ha estado en el centro de la atención en el mundo del entretenimiento. Varias figuras internacionales han sellado su relación con un ‘sí’ que promete una boda inolvidable. Desde románticas declaraciones públicas hasta sorpresas en alfombras rojas, los compromisos de este año han cautivado a millones.

¿Qué compromisos de enero hicieron historia en Hollywood?

El primer mes del año trajo uno de los momentos más virales: Zendaya y Tom Holland aparecieron en la alfombra roja de los Globos de Oro 2025, donde un brillante anillo en la mano de la actriz confirmó lo que muchos sospechaban. Según TMZ y Us Weekly, la pareja ya está planeando su enlace.

¿Qué compromisos de febrero marcaron tendencia?

Febrero inició con noticias que hicieron suspirar a los fans. El 12 de febrero, la estrella del country Lainey Wilson anunció que se casará con Devlin “Duck” Hodges, un momento que compartió con emoción en redes sociales. Un día después, el 13 de febrero, la actriz Mary Mouser, conocida por su papel en Cobra Kai, confirmó su compromiso con el también actor Tanner Buchanan, una noticia que Netflix se encargó de difundir oficialmente.

¿Cuáles compromisos de mayo sorprendieron al público?

En mayo, el turno fue para Liz Johnston, protagonista de 7 Little Johnstons, quien junto a Brice Bolden decidió dar el siguiente paso. La noticia fue celebrada por sus seguidores, que han seguido de cerca su historia de amor en televisión.

Otra noticia que dio la vuelta al mundo fue el compromiso de Taylor Swift con Travis Kelce, revelado poco después de que la cantante fuera vista con una joya de diseño especial que desató una ola de comentarios en redes.

¿Qué compromisos anunciaron otras grandes estrellas en 2025?

Este año también trajo alegría a Selena Gómez, quien se comprometió con Benny Blanco, así como a Lady Gaga y Michael Polansky, que planean casarse pronto. Además, Adele y Rich Paul figuran en la lista de parejas que llegarán al altar en 2025.

Los compromisos de 2025 no solo han marcado la agenda de la farándula internacional, sino que también han demostrado que, incluso en medio del ajetreo de la vida pública, el amor sigue siendo protagonista. Cada historia, con su toque único, promete capítulos llenos de romance, elegancia y momentos para recordar.