¿El Mindo se lanza a la política? El influencer sorprendió con polémico anuncio

En las últimas horas, Armando Ortiz, mejor conocido en el mundo digital como El Mindo, sorprendió a sus seguidores con sus recientes publicaciones en redes sociales, pues a raíz se especula que podría aspirar dar un salto en su carrera como creador digital.

¿El Mindo se lanzó a la política? Publicaciones en redes generan sospechas

A través de su cuenta de Instagram, en donde el caleño ha construido una comunidad de millones de seguidores, hizo una inesperada revelación que para muchos fue interpretada como un nuevo paso para ingresar al terreno de la política.

“No me lanzo a un cargo, me lanzo a un mandato de amor por Cali. Un mandato que nace en las calles, en la gente, en la cultura.”, fueron las primeras palabras que el influenciador escribió en la descripción en el que hizo oficial su anuncio.

Según lo comentó más adelante, esta iniciativa responde a su interés por aportar un granito de arena a su ciudad y lograr con acciones, y no con promesas, impulsar a su ciudad natal, pues en el texto dejó plasmado su compromiso con esta causa.

El Mindo anunció nuevo proyecto en su carrera. Foto | Buen día Colombia.

¿Qué pasó con El Mindo y por qué se rumora que se lanzó a la política?

Así mismo, el reconocido creador digital aprovechó su aparición en su cuenta personal para aclarar una duda, y es que, por temas de ley aún no es posible comunicar cuál es el cargo al que aspira ni mucho menos dejar en evidencia alguna candidatura.

“Pero lo que sí puedo decir es que confío en ustedes, en la fuerza que juntos hemos construido durante estos años”, aseguró.

El Mindo da un salto importante en su carrera. Foto | Buen día Colombia.

De acuerdo, con el vallecaucano, todo lo que se viene de aquí en adelante es algo grande, además, no dudó en reafirmar su confianza en todo el público que en todo este tiempo ha venido siguiendo sus pasos, “vamos a lograrlo”, declaró.

Como era de esperar, el anuncio del influencer dividió opiniones entre los internautas, quienes, por un lado, expresaron su apoyo en este nuevo camino, sin embargo, hubo quienes no se mostraron en desacuerdo con su decisión, especialmente porque consideran conveniente que haya aprovechado su público para hacer carrera política.