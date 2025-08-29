Ella es Mariana Morales Ospina, la primera mujer transgénero en competir en Miss Universe Colombia

Miss Universo Colombia, el reality llega a las pantallas del Canal RCN para elegir a la candidata que representará con orgullo al país y dejará en alto el nombre de Colombia.

Se trata de Mariana Morales Ospina, quien es psicóloga, modelo, actriz y una mujer trans que representa con orgullo y determinación la diversidad y resiliencia.

Nació en Bogotá y representa a Cundinamarca. Se destaca por ser una voz de transformación, autenticidad y compromiso social. Además, mantiene una firme dedicación a sus metas y a su crecimiento personal.

¿Cuál ha sido la historia de Mariana Morales, candidata de Miss Universe Colombia, el reality?

La historia de Mariana Morales está marcada por la valentía y resiliencia. Pues atravesar un proceso de transición (donde la sociedad no se encuentra lista) es uno de los mayores retos.

La actriz comparte que sus ojos han sido símbolo de su origen y su sensibilidad ha sido una herramienta para conectar con el mundo de forma genuina.

Además de ello, el amor de su familia, en especial de su madre son el bastón en su carrera, ya que ella ha sido su guía, refugio y mayor inspiración. Mariana ha comentado que sin su apoyo, su camino habría sido más duro, especialmente por el tratamiento de cambio de género y los procesos hormonales que ha atravesado.

¿Qué significa para Mariana llevar el nombre de Bogotá en Miss Universe Colombia?

Para Mariana, representar a Bogotá y Cundinamarca es llevar la cultura, creatividad y fuerza humana. Además, es celebrar la diversidad cultural de la capital y la resistencia de su gente, resaltando el poder femenino, el arte y el amor de cada rincón de la ciudad.

El impacto de Mariana es abrir caminos en la inclusión real, desde la educación hasta la política pública para así crear espacios seguros para las personas diversas. También, es levantar la voz para aquellas niñas que sueñan ser vistas, respetadas y celebradas.

¿Cuándo va a empezar Miss Universe Colombia?

EL concurso de belleza se llevará a cabo el próximo 30 de agosto. Este nuevo reality contará con jurados con amplia trayectoria en el mundo del modelaje, entretenimiento y concursos de belleza. Pues Hernán Zajar, Valerie Domínguez y Andrea Tovar serán figuras importantes para seleccionar a la candidata que se encuentre a la altura.

A lo largo del concurso, las candidatas deberán superar distintos retos que pongan a prueba sus capacidades y talento.

Es por ello, que no te pierdas de lo que suceda en Miss Universe Colombia a través del Canal RCN.