Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Ella es Mariana Morales Ospina, la primera mujer transgénero en competir en Miss Universe Colombia

Candidata de Miss Universe Colombia será la primera participante transgénero que aspira representar al país.

Juliana Sánchez Dávila Por: Juliana Sánchez Dávila
Mariana Morales Ospina
Mariana Morales Ospina: la primera mujer transgénero en ser Miss Universe Colombia | Foto Canal RCN

Miss Universo Colombia, el reality llega a las pantallas del Canal RCN para elegir a la candidata que representará con orgullo al país y dejará en alto el nombre de Colombia.

Artículos relacionados

¿Quién es la participante transgénero que participará en Miss Universe Colombia, el reality?

Se trata de Mariana Morales Ospina, quien es psicóloga, modelo, actriz y una mujer trans que representa con orgullo y determinación la diversidad y resiliencia.

Nació en Bogotá y representa a Cundinamarca. Se destaca por ser una voz de transformación, autenticidad y compromiso social. Además, mantiene una firme dedicación a sus metas y a su crecimiento personal.

Artículos relacionados

¿Cuál ha sido la historia de Mariana Morales, candidata de Miss Universe Colombia, el reality?

La historia de Mariana Morales está marcada por la valentía y resiliencia. Pues atravesar un proceso de transición (donde la sociedad no se encuentra lista) es uno de los mayores retos.

La actriz comparte que sus ojos han sido símbolo de su origen y su sensibilidad ha sido una herramienta para conectar con el mundo de forma genuina.

Además de ello, el amor de su familia, en especial de su madre son el bastón en su carrera, ya que ella ha sido su guía, refugio y mayor inspiración. Mariana ha comentado que sin su apoyo, su camino habría sido más duro, especialmente por el tratamiento de cambio de género y los procesos hormonales que ha atravesado.

Artículos relacionados

¿Qué significa para Mariana llevar el nombre de Bogotá en Miss Universe Colombia?

Para Mariana, representar a Bogotá y Cundinamarca es llevar la cultura, creatividad y fuerza humana. Además, es celebrar la diversidad cultural de la capital y la resistencia de su gente, resaltando el poder femenino, el arte y el amor de cada rincón de la ciudad.

El impacto de Mariana es abrir caminos en la inclusión real, desde la educación hasta la política pública para así crear espacios seguros para las personas diversas. También, es levantar la voz para aquellas niñas que sueñan ser vistas, respetadas y celebradas.

¿Cuándo va a empezar Miss Universe Colombia?

EL concurso de belleza se llevará a cabo el próximo 30 de agosto. Este nuevo reality contará con jurados con amplia trayectoria en el mundo del modelaje, entretenimiento y concursos de belleza. Pues Hernán Zajar, Valerie Domínguez y Andrea Tovar serán figuras importantes para seleccionar a la candidata que se encuentre a la altura.

A lo largo del concurso, las candidatas deberán superar distintos retos que pongan a prueba sus capacidades y talento.

Es por ello, que no te pierdas de lo que suceda en Miss Universe Colombia a través del Canal RCN.

Andrea Tovar, Valerie Domínguez, Hernán Zajar
Estos son los jurados de Miss Universe Colombia | Foto Canal RCN
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Miss Universe Colombia, el reality Miss Universe Colombia

¿Quiénes son las candidatas de Atlántico, Bogotá y Arauca en Miss Universe Colombia, el reality?

Se revelaron los perfiles de las candidatas de Atlántico, Bogotá y Arauca para Miss Universe Colombia, el reality.

Miss Universe Colombia Miss Universe Colombia

¿Quiénes son las candidatas de Córdoba, Cundinamarca y Huila en Miss Universe Colombia, el reality?

Las candidatas de Córdoba, Cundinamarca y Huila pertenecen a este grupo de Miss Universe Colombia, el reality. Conoce sus perfiles.

Patty Grisales, Valentina Taguado, Belén Alonso MasterChef Celebrity Colombia

Valentina Taguado y Patty reciben delantal negro por ignorar a Belén Alonso en MasterChef Celebrity

Patty Grisales no escuchó a Belén Alonso y se llevó delantal negro junto a Valentina Taguado en MasterChef Celebrity.

Lo más superlike

¿Brujería en el amor? Yeferson Cossio revela lo que le hizo su expareja Yeferson Cossio

Yeferson Cossio reveló que su expareja le hizo brujería: “yo la confronté”

Yeferson Cossio sorprendió al revelar que una de sus exparejas le había hecho brujería: contó Tenebroso detalle.

Karol G en el Vaticano Karol G

Karol G cantará en el Vaticano, será la primera latina en hacerlo

Un imitador de Justin Bieber terminó vetado de por vida tras causar una millonaria pérdida en un bar de Las Vegas. Justin Bieber

Un hombre se hizo pasar por Justin Bieber en Las Vegas y causó una pérdida millonaria

Practicar deportes acuáticos fortalece músculos, articulaciones y mejora la resistencia cardiovascular. Salud

Ahora meterse al mar también es una forma de ejercitar tu cuerpo, esto dice la ciencia

Muerte Influencers

¿Por qué dicen que la influenciadora mexicana AimeP3 murió? Salió a la luz la razón