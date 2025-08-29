Selena Gómez celebró su despedida de soltera en lujoso yate

La actriz y cantante Selena Gómez celebró su despedida de soltera acompañada de sus amigas más cercanas con una lujosa fiesta.

¿Cómo fue la despedida de soltera de Selena Gomez?

La artista compartió a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 417 millones de seguidores, un carrusel con fotografías y videos de lo que fue este momento en su vida.

La estadounidense mostró que festejó este momento tan importante en su vida en el Resort Las Ventanas al Paraíso, en las playas de Los Cabos.

Según mostró le decoraron el cuarto en el se quedó y usó atuendos en los que quedaba claro que ella era la novia.

Disfrutaron de dicho paraíso con una gran fiesta y además disfrutaron de un gran paseo en yate.

Entre las mujeres que aparecen a su lado celebrando este momento están su prima Priscilla DeLeon, y sus amigas Raquelle Stevens, Ashley Cook y Courtney López.

¿Cuándo será la boda de Selena Gomez y Benny Blanco?

Los famosos se comprometieron en matrimonio en diciembre del año 2024, donde ambos dieron a conocer la noticia a sus millones de fanáticos y desde entonces tenían a la expectativa de cuándo sería la ceremonia.

Aunque los artistas han sido reservados con el tema, los medios internacionales han asegurado que la boda se llevaría a cabo el próximo mes de septiembre en Montecito, California.

+Según se ha especulado, sería una boda lejos de reflectores, poco ostentosa y sin mucho protocolo, pues ambos quieren algo más tranquilo y cercano con sus allegados.

Los que sí se ha comentado es que han trabajado bastante en la seguridad para que no pueda filtrarse mucha información, más de lo que ellos quieran.

De hecho, se ha rumorado que podría aplicar la famosa regla de "cero celulares" para los invitados.

Por ahora, los fanáticos de la famosa pareja están felices y ansiosos por verlos tomar este nuevo paso en su relación y dar el "sí, acepto" para siempre.

Mientras tanto, siguen disfrutando de lo que fue la despedida de soltera de la artista, por la que recibió millones de elogios.