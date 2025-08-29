Jessi Uribe le compuso canción a su ex Sandra Barrios y reveló detalles de su ruptura
Jessi Uribe contó detalles inéditos de su separación con Sandra Barrios y el inicio de su romance con Paola Jara.
El cantante Jessi Uribe reveló que compuso una canción basada en lo que vivió en su separación con su exesposa Sandra Barrios.
¿Qué canción le compuso Jessi Uribe a su exesposa Sandra Barrios?
El artista confesó en entrevista para el podcast ‘Primero que todo y antes que nada’ que hace poco compuso un tema sobre dicha situación.
Según contó él siempre soñó con comprarse una casa, pero cuando logró tenerla luego del éxito que estaba comenzando a tener profesionalmente, no fue como lo esperaba.
"Cuando me dieron las llaves fue como si me hubieran dado un pedazo de papel. Yo se las pasé a la persona con la que estaba y ella me dijo: ‘Tú ya no estás aquí, vete donde te están esperando'", narró.
Agregó que inmediatamente llamó a la artista Paola Jara para confesarle lo mucho que pensaba en ella, pese a que no tenían nada, y esta solo lo aconsejaba para que recuperarla su matrimonio.
El bumangués tomó terapia e hizo varios intentos por mantener su matrimonio, pero no fue posible.
“Las terapias y los procesos ya no hacían efecto. Aunque yo trataba de que todo fluyera, era claro que no había marcha atrás”, añadió.
Jessi Uribe contó que recordando aquellos momentos, aprovechó para componer "Segundos", la cual grabará en versión salsa.
¿Qué dice la canción que Jessi Uribe le compuso a su exesposa Sandra Barrios?
El artista optó la posición de ella para interpretar la canción, dando a conocer lo que ella habría sentido tras saber que él ya no la quería.
“En tan solo un segundo me di cuenta de que ya no está. Solo fue una pregunta y no necesitaste hablar. Yo conozco esos ojos y sé que el corazón no está. En tan solo un segundo me acabas de matar. En tan solo un segundo lloré lo que ni escrito está. Fue imposible ser fuerte, sé que te voy a extrañar”, dice parte de la canción.
Destacó que él pidió perdón y sigue pidiéndolo a través de Dios para que se puedan sanar esas heridas.
