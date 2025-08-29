Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Jessi Uribe le compuso canción a su ex Sandra Barrios y reveló detalles de su ruptura

Jessi Uribe contó detalles inéditos de su separación con Sandra Barrios y el inicio de su romance con Paola Jara.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Jessi Uribe sobre su exesposa
Jessi Uribe le compuso una canción a su exesposa/AFP: GIORGIO VIERA

El cantante Jessi Uribe reveló que compuso una canción basada en lo que vivió en su separación con su exesposa Sandra Barrios.

Artículos relacionados

¿Qué canción le compuso Jessi Uribe a su exesposa Sandra Barrios?

El artista confesó en entrevista para el podcast ‘Primero que todo y antes que nada’ que hace poco compuso un tema sobre dicha situación.

Jessi Uribe sobre su ruptura con Sandra Barrios

Según contó él siempre soñó con comprarse una casa, pero cuando logró tenerla luego del éxito que estaba comenzando a tener profesionalmente, no fue como lo esperaba.

"Cuando me dieron las llaves fue como si me hubieran dado un pedazo de papel. Yo se las pasé a la persona con la que estaba y ella me dijo: ‘Tú ya no estás aquí, vete donde te están esperando'", narró.

Agregó que inmediatamente llamó a la artista Paola Jara para confesarle lo mucho que pensaba en ella, pese a que no tenían nada, y esta solo lo aconsejaba para que recuperarla su matrimonio.

Artículos relacionados

El bumangués tomó terapia e hizo varios intentos por mantener su matrimonio, pero no fue posible.

“Las terapias y los procesos ya no hacían efecto. Aunque yo trataba de que todo fluyera, era claro que no había marcha atrás”, añadió.

Jessi Uribe sobre Sandra Barrios y Paola Jara

Jessi Uribe contó que recordando aquellos momentos, aprovechó para componer "Segundos", la cual grabará en versión salsa.

Artículos relacionados

¿Qué dice la canción que Jessi Uribe le compuso a su exesposa Sandra Barrios?

El artista optó la posición de ella para interpretar la canción, dando a conocer lo que ella habría sentido tras saber que él ya no la quería.

“En tan solo un segundo me di cuenta de que ya no está. Solo fue una pregunta y no necesitaste hablar. Yo conozco esos ojos y sé que el corazón no está. En tan solo un segundo me acabas de matar. En tan solo un segundo lloré lo que ni escrito está. Fue imposible ser fuerte, sé que te voy a extrañar”, dice parte de la canción.

Destacó que él pidió perdón y sigue pidiéndolo a través de Dios para que se puedan sanar esas heridas.

Ver desde el minuto 36:

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Video de Michael Jackson cantando sin autotune Talento internacional

Así luciría Michael Jackson a los 67 años según la inteligencia artificial

La inteligencia artificial recrea cómo luciría Michael Jackson a los 67 años, mostrando una imagen serena que conserva la esencia del ‘Rey del Pop’.

Yina Calderón, Altafulla, Karina García Yina Calderón

Yina Calderón respalda a Karina García y arremete contra Altafulla | VIDEO

Yina Calderón dio los motivos por los que detesta a Altafulla, pero habló bien de Karina García.

Aida Victoria Merlano a un mes de posparto Aída Victoria Merlano

Así celebró Aida Victoria Merlano el primer mes de su hijo

La influenciadora Aida Victoria Merlano festejó el primer mes de nacido de su hijo Emiliano.

Lo más superlike

La creatina es uno de los suplementos más usados en rutinas fitness. Salud

Esto es lo que pasa en tu cerebro después de tomar creatina

Más allá del gimnasio, la creatina ofrece beneficios cerebrales, mejor descanso y energía duradera, según expertos en salud y fitness.

El telescopio Inouye en Hawái logró captar los bucles de plasma del sol con un detalle nunca antes visto. Imágenes inéditas del sol revelan cómo nacen las llamaradas más poderosas. Viral

Revelan la imagen más precisa del sol: así se ven las primeras fotografías

Miss Universe Colombia Miss Universe Colombia

Ella es Cindy Vásquez, candidata de Miss Universe Colombia que está casada

Anuel y Blessd sorprendieron con gesto en concierto Anuel AA

Sale a la luz cariñoso gesto de Anuel con Blessd en medio de concierto: así fue

Muerte Influencers

¿Por qué dicen que la influenciadora mexicana AimeP3 murió? Salió a la luz la razón