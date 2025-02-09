Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Miss Universe Colombia, el reality: así se veía el rostro de Vanessa Pulgarín hace 10 años

Hace una década, Vanessa Pulgarín ya se dedicaba a modelar y es posible ver algunos cambios. Aquí su antes y después.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Vanessa Pulgarín
Así se veía el rostro de Vanessa Pulgarín hace 10 años | Foto del Canal RCN.

Tras el estreno de Miss Universe Colombia, el reality, la modelo y empresaria Vanessa Pulgarín fue elegida como la representante oficial de Antioquia. La elección de la paisa causó impacto.

Vanessa Pulgarín tiene experiencia en el área de la belleza y por eso es que cuenta con un significativo grupo que la quiere ver como la mujer que represente a Colombia a nivel global, pero cabe decir que eso no está escrito porque la decisión depende del público de la producción del Canal RCN y los jurados, la exreinas Andrea Tovar y Valerie Domínguez, y el diseñador de modas Hernán Zajar.

¿Cómo se veía Vanessa Pulgarín, Miss Antioquia, hace 10 años?

Vanessa tiene 33 años, de modo que sus cambios han sido notorios con el paso del tiempo. Como las curiosidades son algo que llaman la atención en estos formatos de reinas, modelos y demás, hay registros fotográficos que la muestran hace 10 años.

Sí, en el Instagram de Miss Antioquia, con más de 450 mil seguidores, se pueden observar fotos del año 2015. A la edad de 23 años, ya hacía pasarela y su rostro conquistaba frente a las cámaras.

Vanessa Pulgarín
Vanessa Pulgarín es modelo profesional y empresaria | Foto del Canal RCN.

No obstante, es preciso decir que el tiempo trae transformaciones y Pulgarín no es la excepción. Esto porque tiene cambios en algunas de sus facciones, además de que no se maquillaba igual e incluso usaba lentes de contacto.

A continuación, el antes y el después de 10 años de Vanessa Pulgarín, representante de Antioquia en Miss Universe Colombia, el reality:

¿Qué experiencia tiene Vanessa Pulgarín en Miss Universe Colombia, el reality?

Como se había mencionado, Vanessa Pulgarín tiene experiencia. En su perfil de presentación para el reality transmitido por el Canal RCN se especifica que fue Señorita Antioquia, representó a Colombia en Miss International en Japón y ha desfilado en las más importantes pasarelas del país, entre otros.

Vanessa Pulgarín
Vanessa Pulgarín causa impacto | Foto del Canal RCN.

Por el momento, continúa la competencia que no está fácil entre las mujeres que desean ganarse la corona de Miss Universe Colombia. Para seguir el reality, se puede descargar la app del Canal RCN. Clic aquí.

