Maluma generó polémica en redes tras declaraciones durante concierto en El Salvador, esto dijo

Recientemente, el cantante Maluma dejó clara su posición en medio de un show que ofreció en El Salvador.

Maluma posa en la alfombra roja a su llegada a los MTV Europe Music Awards.
Maluma en el centro de la polémica tras declaraciones en El Salvador. Foto | Attila KISBENEDEK.

En las últimas horas, el cantante Maluma llamó la atención en redes sociales, luego de que en medio de su más reciente concierto en El Salvador, enviara un mensaje al público que rápidamente se convirtió en tema de conversación por parte de los internautas.

¿Qué dijo Maluma en medio de su más reciente concierto en El Salvador?

Y es que, en varios videos que empezaron a circular por las diferentes plataformas digitales, el artista paisa, aprovechó su visita al país para expresar su agradecimiento al público salvadoreño por el gran recibimiento que le dieron en el Estadio Nacional Jorge ‘Mágico’.

Sin embargo, no fue esto precisamente lo que se convirtió en el centro de la polémica, sino las palabras que dijo el cantante para referirse a la situación actual que vive este país.

“Me alegra muchísimo la situación por la que está pasando El Salvador… Desde que llegué, la energía del lugar se siente increíble, las calles están limpias, y las personas son amorosas y cariñosas”, señaló el antioqueño durante su corto discurso.

Más adelante, el intérprete colombiano que se encuentra en medio de su gira a Don Juan World Tour, dividió opiniones al dejar clara su posición como colombiano, y es que, según el cantante, su país de origen tiene mucho que aprenderle al Salvador, esto teniendo en cuenta el progreso que percibió tras su visita a esta región.

¿Cómo reaccionaron los internautas al polémico discurso de Maluma en El Salvador?

Luego del momento que protagonizó el paisa, los asistentes se mostraron emocionados por sus palabras, incluso de inmediato replicaron sus palabras en redes, además, el mandatario de este país difundió el mensaje de Maluma en su cuenta de X, anteriormente Twitter, lo cual permitió que obtuviera mucho más alcance.

Maluma posa para un photocall en la colección masculina de Louis Vuitton Primavera-Verano 2024.
Maluma dividió opiniones por polémicas declaraciones. Foto | STEFANO RELLANDINI.

No obstante, en Colombia, las palabras del llamado ‘Pretty Boy’, fueron, para muchos completamente innecesarias, y aunque una gran parte aplaudió el hecho de tomarse el tiempo para exaltar lo bueno de este país, otros, lo cuestionaron duramente por expresar públicamente su respaldo a su mandatario.

Maluma asiste a la Gala Met 2023 que celebra "Karl Lagerfeld: A Line Of Beauty" en el Museo Metropolitano de Arte.
Maluma y sus polémicas declaraciones durante concierto. Foto | Mike Coppola.

¿Qué dijo Maluma frente a las críticas que recibió por comentario en El Salvador?

Pese e las críticas que desató su comentario en medio del show, Maluma no se ha pronunciado al respecto, por ahora continúa enfocado en seguir cumpliendo con cada una de las fechas que tiene preparadas durante su gira mundial, en la que sigue demostrando su impacto como artista.

