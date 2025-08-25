Melissa Gate lanzó fuerte indirecta en su más reciente aparición en redes: "perdedores"

Una vez más, la creadora de contenido Melissa Puertas, mejor conocida como Melissa Gate, sorprendió a sus fans con una llamativa sesión fotográfica que dejo ver su faceta como modelo de revista.

Artículos relacionados Ornella Sierra Ornella Sierra sorprendió con revelación sobre su situación sentimental, esto dijo

¿Qué dijo Melissa Gate en su más reciente post en Instagram?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la exparticipante de La casa de los famosos Colombia ha logrado consolidar una comunidad de miles de seguidores, presumió un carrusel de fotos en las que, fiel a su estilo posó ante la cámara y deslumbró.

Artículos relacionados Talento internacional Reconocidos influencers anunciaron el fallecimiento de su hijo: “Fuiste mi amado bebito”

Allí, la finalista de la segunda temporada del reality de convivencia del Canal RCN, optó por utilizar prendas sencillas: un pantalón jean oscuro y una blusa blanca. Pero sin duda, lo que se terminó llevando todo el protagonismo fue definitivamente su peluca, la cual, en esta oportunidad fue más larga de lo habitual y en un tono negro.

Artículos relacionados Pipe Bueno Pipe Bueno rompió el silencio sobre Luisa Fernanda W: "Terminar lo nuestro es lo mejor"

¿Por qué Melissa Gate llamó la atención en redes sociales con su último post en Instagram?

Pese a las impactantes imágenes de la influenciadora antioqueña, lo que terminó convirtiéndose en el foco de atención por parte de los usuarios fue el mensaje que las acompañó, pues allí, nuevamente aprovechó para enviar un contundente mensaje a sus detractores.

Melissa Gate deslumbró con llamativa sesión fotográfica. Foto | Canal RCN.

“Fin del juego perdedores, voy ganando según las estadísticas”, escribió en la descripción del post que rápidamente alcanzó más de 200 mil ‘likes’ y cientos de comentarios en los que los usuarios dejaron ver su opinión al respecto.

Melissa Gate envió mensaje a sus detractores en redes sociales. Foto | Canal RCN.

¿Cómo reaccionaron los internautas ante el contundente mensaje de Melissa Gate a quienes la critican?

Como era de esperarse, las declaraciones de la influenciadora paisa desataron una ola de comentarios en los que, por un lado, hubo quienes enviaron amorosas palabras, y otros, en cambio, la cuestionaron duramente.

“Reverencia a este mujerón”, “Diosa, exótica, única, icónica”, “Parece una sirena”, “¿Por qué eres tan espectacular?”, “Esta compite sola y va perdiendo”, “Mija, un filtro más y purificas el agua”, son algunos de lo más de 8 mil comentarios que se pueden leer en la publicación.

Por su parte, la creadora digital continúa enfocada en poder seguir cumpliendo cada uno de sus proyectos laborales, pues desde su salida de La casa de los famosos Colombia, ha dejado claro que su prioridad es crecer en todos los aspectos posibles.