Luisa Fernanda W y Pipe Bueno fueron criticados en redes por estrategia de marketing

Recientemente, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno aclararon los rumores sobre una supuesta ruptura.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Luisa Fernanda W y Pipe Bueno en La casa de los famosos Colombia.
Luisa Fernanda W y Pipe Bueno fueron criticados por estrategia de Marketing. Foto | Canal RCN.

Tras varios días de incertidumbre, Luisa Fernanda Wy Pipe Buenorompieron el silencio para poner fin de una vez por todas, a los rumores en los que se daba por hecho que su relación había llegado a su fin.

¿Luisa Fernanda W y Pipe Bueno confirmaron el fin de su relación? Esto dijeron

A través de sus cuentas oficiales de Instagram, la influenciadora y el cantante de música popular, aparecieron juntos para dar a conocer, en un principio, que, en efecto ambos habían tomado la decisión de separarse.

Sin embargo, segundos después de mantener a los internautas inquietos por saber las razones que los llevaron a hacer pública esta decisión, la pareja de famosos confirmó que todo se trató de una estrategia de marketing en la que estuvieron trabajando los últimos días.

¿Cómo reaccionaron los internautas a la supuesta ruptura de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno?

Como era de esperarse, las declaraciones de Luisa Fernanda y Pipe desataron una ola de comentarios en los que muchos cuestionaron duramente este tipo de prácticas para promocionar marcas, especialmente porque a su criterio, no deberían poner en juego su relación.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno en el after de La casa de los famosos Colombia 2024.
Luisa Fernanda W y Pipe Bueno aclararon supuesta ruptura. Foto | Canal RCN.

“Que feo jugar con el cariño del público para facturar”, “Ay pero tanta ridiculez para esto”, “Por eso los deje de seguir”, “Toca cambiar la temática para hacer la publicidad, ya todos sabíamos que tenían algo preparado”, “Que tristeza como se ha bajado tanto de nivel hoy en día la gente que juega con un hogar por unos likes”, son algunos de los más de 8 mil comentarios que escribieron los seguidores de la pareja.

¿Cuál es el video con el que Luisa Fernanda W y Pipe Bueno confirmaron su supuesta ruptura?

El video que en sus primeras horas alcanzó más de 6 millones de reproducciones y más de 200 mil corazones, también recibió amorosos mensajes por parte de los usuarios, quienes en su gran mayoría dudaron de la veracidad de los supuestos rumores, pues con el tiempo que llevan siguiendo a la antioqueña, saben perfectamente que no sería la manera en la que ella manejaría esta situación en caso de darse.

Luisa Fernanda y Pipe Bueno asisten a los Premios Billboard de la Música Latina 2024.
Les llueven críticas a Pipe Bueno y Luisa Fernanda W tras supuesta ruptura. Foto | Jason Koerner.

Con el video, quedó claro que, contrario a lo que quisieron dar a entender, el intérprete y la también empresaria se encuentran mejor que nunca, pues hace tan solo un par de semanas decidieron mudarse a México, país en el que empezaron una nueva vida como familia.

