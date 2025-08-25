Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Carolina Sabino se molestó con Ricardo Vesga por falta de liderazgo: “Los ojos me hicieron chispitas”

Carolina Sabino se enfadó con Ricardo Vesga durante el reto de campo al tener que hacer el papel de capitana.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Carolina Sabino y Ricardo Vesga
¿Qué pasó entre Carolina Sabino y Ricardo Vesga en MasterChef Celebrity? | Foto: Canal RCN

El pasado 24 de agosto, los participantes de MasterChef Celebrity se enfrentaron a un reto de campo donde demostraron sus habilidades gastronómicas durante una competencia por equipos al preparar postres y entradas con productos Alquería.

Durante el reto, Ricardo Vesga fue el capitán del equipo rosado, donde tuvo la oportunidad de elegir a dos participantes, quienes fueron: Valeria Aguilar y Carolina Sabino. Además, el actor presentó varias diferencias con una de sus compañeras durante la competencia.

¿Por qué Carolina Sabino se molestó con Ricardo Vesga durante el reto?

En el reciente reto de campo, Carolina Sabino expresó a lo largo de la competencia su molestia con Ricardo Vesga, pues sintió que tuvo que hacer el papel de capitana, cuando no se sintió preparada y el principal encargado en realizar esta labor era el actor.

Carolina Sabino
Las diferencias de Carolina Sabino y Ricardo Vesga en el reto. | Foto: Canal RCN

Es clave mencionar que Carolina le propuso a su equipo a preparar un postre que incluyera bananos con galleta. Sin embargo, Valeria resaltó el gran empeño de su compañera, pero demostró varias diferencias con Ricardo por no tener la dirección en la competencia. Por esta razón, Carolina expresó las siguientes palabras:

“He sido líder varias veces y vamos a tope con los que nos dé. Me siento cargando el peso y digo, pero un momento, yo venía a que me dirigiera, no a hacerlo yo. Además, Belén me pregunta a mí, pero Ricardo no se pronunció al respecto”, añadió Carolina.

Por su parte, Carolina demostró ser la cabeza principal de su equipo, pues estuvo pendiente de la preparación de los respectivos ingredientes para que estuvieran en un punto ideal, pero al finalizar el reto, la actriz se molestó con su compañero, expresando lo siguiente:

“Hay dos entradas que no tienen cilantro y los ojos me botan chispitas”, posteriormente, Ricardo dijo: “Dios mío, yo creo que Carolina tiene que controlar esa energía que tiene”, expresaron ambos participantes.

Carolina Sabino y Ricardo Vesga
Las diferencias de Carolina Sabino y Ricardo Vesga en el reto. | Foto: Canal RCN

¿Qué equipo ganó el reto de campo en MasterChef Celebrity?

Cabe destacar que, durante el reto de campo, la presentadora Claudia Bahamón anunció que los creadores de contenido digital ‘Los de ÑAM’, tuvieron la oportunidad en degustar los platillos de los participantes y, aunque el equipo rosado no fue el ganador, fueron selectivos con su decisión.

Por ello, el equipo naranja se convirtió en el ganador, bajo la dirección de Luis Fernando Hoyos, quien trabajó con Caterin Escobar y Pichingo. El resultado final fue de 8.24, salvándose del reto de eliminación.

