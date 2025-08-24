Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Carolina Sabino y Valentina Taguado: inconformes con sus capitanes en MasterChef Celebrity

Valentina reveló frustración al ver que su equipo en MasterChef Celebrity, liderado por Michelle, no estaba teniendo buenos resultados.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
Valentina Taguado y Carolina Sabino se muestran molestas con sus capitanes en MasterChef Celebrity en reto de campo.
Valentina Taguado y Carolina Sabino se muestran molestas con sus capitanes en MasterChef Celebrity

En el reto de campo de MasterChef Celebrity este domingo 24 de agosto, las celebridades debían enfrentarse por equipos para hacer entradas y postres que contengan diferentes presentaciones de crema de leche.

Artículos relacionados

El equipo de Michelle, quien tiene pin de inmunidad por ganar un reto con Ricardo Vesga, tenía de integrantes a Patty Grisales, Valentina Taguado y Julián. Mientras que Ricardo, quien también debía ser capitán, escogió a Carolina Sabino y a Valeria para que lo acompañaran en su equipo rosado.

Ahora bien, es bien sabido que los retos de campo y por equipos suelen tener una gran carga de presión y roces entre los integrantes de los grupos, pues no siempre es fácil ponerse de acuerdo con los planes y algunas personalidades suelen chocar.

Valentina Taguado
Valentina Taguado le responde a un seguidor tras opinar sobre su jean. Foto Buen Día, Colombia

¿De dónde empezó la leve rivalidad entre Michelle y Valentina Taguado?

Una de las mujeres que más ha tenido algunos roces con sus compañeros es Michelle Rouillard y una de las cocineras que se ha mostrado inconforme con algunas de sus actitudes es Valentina Taguado.

Así pues, resultó un poco extraño que Michelle escogiera a la locutora para su equipo y, además, parece que lo que empieza mal, termina mal, pues las dos tuvieron sentimientos encontrados y un poco negativos durante el reto además de ver afectados sus platos por esto.

Valentina no solo se mostró inconforme con Michelle porque le parece que no fue una líder que unificara las ideas y le diera confianza al equipo, sino que también hubo un accidente que hizo que Michelle regara un poco de la preparación salada sobre uno de sus postres.

¿Por qué Carolina Sabino tampoco estuvo conforme con su capitán?

Por otro lado, el equipo rosado tuvo las mismas sensaciones. Carolina Sabino estuvo un poco molesta con su capitán Ricardo Vesga porque sintió que no hubo un verdadero liderazgo de su parte, sino que decidió encargarle a ella ese papel, algo que está cansada de hacer: dirigir y liderar.

Artículos relacionados

Carolina no viene de días fáciles, pues sus últimos retos no han salido como esperaba y los comentarios de los chefs la han afectado. Además, parece que no ha podido mucho con el hecho de tener equipos a cargo, pues siente que es un asunto más para atender y no tiene tanta energía para hacerlo.

Carolina Sabino se mostró triste en MasterChef Celebrity
Carolina Sabino tuvo emotivo momento en MasterChef Celebrity. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Luis Fernando Hoyos se lleva el pin de inmunidad en reto de MasterChef Celebrity y debe liderar equipo. MasterChef Celebrity Colombia

Luis Fernando Hoyos gana reto y pin de inmunidad MasterChef Celebrity y debe liderar equipo naranja

El participante de MasterChef Celebrity que no parecía tener mucho conocimiento en la cocina, Luis Fernando Hoyos, está demostrando que talento sí hay.

Carolina Sabino se mostró triste en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Carolina Sabino rompió en llanto en pleno reto de MasterChef Celebrity, ¿qué pasó?

Carolina Sabino se mostró desconsolada tras prueba de MasterChef Celebrity junto a Jorge Rausch: "No es suficiente".

David Sanín criticó look de Claudia Bahamón MasterChef Celebrity Colombia

Participante de MasterChef Celebrity criticó físico de Claudia Bahamón: así reaccionó

Claudia Bahamón quedó en shock con el comentario del participante de MasterChef Celebrity sobre su look: "Siga así".

Lo más superlike

La Jesuu le hizo una contundente advertencia a Yina Calderón La Jesuu

La Jesuu le responde a Yina Calderón tras insinuar que estaba enamorada de Altafulla

La Jesuu le respondió a Yina Calderón al decir que ella estaba enamorada de Altafulla y, además, le hizo una dura advertencia.

Muere futbolista ecuatoriano en accidente de tránsito y se conoce video del choque. Talento internacional

Se conoce video del trágico accidente en el que falleció un futbolista ecuatoriano

Poncho Herrera, ex RBD pediría la paz para Maite y Anahí RBD

Poncho Herrera, ex RBD manda indirecta para que Maite y Anahí se reconcilien

Ricardo Montaner Ricardo Montaner

Ricardo Montaner lanza una joya perdida: el recuerdo de Vélez convertido en disco

Bolsas bajo los ojos: lo que la ciencia dice sobre su origen y los consejos prácticos para tratarlas. Curiosidades

Bolsas bajo los ojos: causas y consejos efectivos para reducir su apariencia