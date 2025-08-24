Carolina Sabino y Valentina Taguado: inconformes con sus capitanes en MasterChef Celebrity

En el reto de campo de MasterChef Celebrity este domingo 24 de agosto, las celebridades debían enfrentarse por equipos para hacer entradas y postres que contengan diferentes presentaciones de crema de leche.

El equipo de Michelle, quien tiene pin de inmunidad por ganar un reto con Ricardo Vesga, tenía de integrantes a Patty Grisales, Valentina Taguado y Julián. Mientras que Ricardo, quien también debía ser capitán, escogió a Carolina Sabino y a Valeria para que lo acompañaran en su equipo rosado.

Ahora bien, es bien sabido que los retos de campo y por equipos suelen tener una gran carga de presión y roces entre los integrantes de los grupos, pues no siempre es fácil ponerse de acuerdo con los planes y algunas personalidades suelen chocar.

¿De dónde empezó la leve rivalidad entre Michelle y Valentina Taguado?

Una de las mujeres que más ha tenido algunos roces con sus compañeros es Michelle Rouillard y una de las cocineras que se ha mostrado inconforme con algunas de sus actitudes es Valentina Taguado.

Así pues, resultó un poco extraño que Michelle escogiera a la locutora para su equipo y, además, parece que lo que empieza mal, termina mal, pues las dos tuvieron sentimientos encontrados y un poco negativos durante el reto además de ver afectados sus platos por esto.

Valentina no solo se mostró inconforme con Michelle porque le parece que no fue una líder que unificara las ideas y le diera confianza al equipo, sino que también hubo un accidente que hizo que Michelle regara un poco de la preparación salada sobre uno de sus postres.

¿Por qué Carolina Sabino tampoco estuvo conforme con su capitán?

Por otro lado, el equipo rosado tuvo las mismas sensaciones. Carolina Sabino estuvo un poco molesta con su capitán Ricardo Vesga porque sintió que no hubo un verdadero liderazgo de su parte, sino que decidió encargarle a ella ese papel, algo que está cansada de hacer: dirigir y liderar.

Carolina no viene de días fáciles, pues sus últimos retos no han salido como esperaba y los comentarios de los chefs la han afectado. Además, parece que no ha podido mucho con el hecho de tener equipos a cargo, pues siente que es un asunto más para atender y no tiene tanta energía para hacerlo.