Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Luis Fernando Hoyos gana reto y pin de inmunidad MasterChef Celebrity y debe liderar equipo naranja

El participante de MasterChef Celebrity que no parecía tener mucho conocimiento en la cocina, Luis Fernando Hoyos, está demostrando que talento sí hay.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
Luis Fernando Hoyos se lleva el pin de inmunidad en reto de MasterChef Celebrity y debe liderar equipo.
Luis Fernando Hoyos se lleva el pin de inmunidad en reto de MasterChef Celebrity.

El pasado viernes 22 de agosto se vivió en MasterChef Celebrity Colombia uno de los retos con más presión de toda la competencia: cocina con el chef y esta vez les tocó a los famosos tener la compañía y consejos de Jorge Rausch.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el reto que le ayudó a Luis Fernando Hoyos a ganarse un pin de inmunidad?

Se trata de un reto en el que tienen a su disposición al chef todo el tiempo mientras hacen sus preparaciones y el profesional de la cocina debe tratar de guiarlos para que brinden sus mejores platos.

No obstante, para nadie es un secreto que Rausch es uno de los jueces más exigentes del programa y que, además, suele elevar el tono de su voz bastante para que los cocineros acaten lo más rápido posible sus instrucciones.

Así pues, las celebridades debían hacer sus mejores platos con arroz y, aunque hubo todo tipo de comentarios en la devolución de los chefs Nicolás de Zubiría y Belén, solo uno podía ganar el reto para hacerse acreedor de un pin de inmunidad. No obstante, al finalizar el reto y la noche, los chefs optaron por revelar su decisión hasta el siguiente reto de campo.

LuisFer Hoyos en el reto de eliminación de MasterChef Celebrity
El jurado destacó la preparación de LuisFer en el reto de eliminación. (Foto del Canal RCN)

Se llega entonces el momento y el día para conocer al gran ganador de este difícil reto y algunos participantes están de acuerdo con que Luis Fernando Hoyos y Nicolás Montero habían recibido los mejores comentarios.

Finalmente, es Hoyos quien se lleva el pin y decide celebrar a su manera, además de ponerse el delantal del equipo naranja que es el único grupo que queda sin líder.

¿Qué hizo que ganara el reto Luis Fernando Hoyos?

De acuerdo con Nicolás, quien felicitó al actor cuando pasó al frente por su pin, el arroz de Luis Fernando no solo tenía un gran sabor, sino que también se mantenía ese ‘punch’ durante todos los bocados y era una preparación que daba gusto devorarse de principio a fin.

Artículos relacionados

Algunas compañeras de Luis Fernando, como Valeria, no dudaron en alegrarse por el actor y reconocer la evolución que ha tenido, pues muchos lo vieron, al principio, como un hombre con pocos conocimientos en este ámbito, pero poco a poco ha ido demostrando que podría convertirse en uno de los mejores.

Jorge Herrera y LuisFer en MasterChef Celebrity
Jorge Herrera y LuisFer pierden reto en MasterChef Celebrity/Canal RCN
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Valentina Taguado y Carolina Sabino se muestran molestas con sus capitanes en MasterChef Celebrity en reto de campo. MasterChef Celebrity Colombia

Carolina Sabino y Valentina Taguado: inconformes con sus capitanes en MasterChef Celebrity

Valentina reveló frustración al ver que su equipo en MasterChef Celebrity, liderado por Michelle, no estaba teniendo buenos resultados.

Carolina Sabino se mostró triste en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Carolina Sabino rompió en llanto en pleno reto de MasterChef Celebrity, ¿qué pasó?

Carolina Sabino se mostró desconsolada tras prueba de MasterChef Celebrity junto a Jorge Rausch: "No es suficiente".

David Sanín criticó look de Claudia Bahamón MasterChef Celebrity Colombia

Participante de MasterChef Celebrity criticó físico de Claudia Bahamón: así reaccionó

Claudia Bahamón quedó en shock con el comentario del participante de MasterChef Celebrity sobre su look: "Siga así".

Lo más superlike

La Jesuu le hizo una contundente advertencia a Yina Calderón La Jesuu

La Jesuu le responde a Yina Calderón tras insinuar que estaba enamorada de Altafulla

La Jesuu le respondió a Yina Calderón al decir que ella estaba enamorada de Altafulla y, además, le hizo una dura advertencia.

Muere futbolista ecuatoriano en accidente de tránsito y se conoce video del choque. Talento internacional

Se conoce video del trágico accidente en el que falleció un futbolista ecuatoriano

Poncho Herrera, ex RBD pediría la paz para Maite y Anahí RBD

Poncho Herrera, ex RBD manda indirecta para que Maite y Anahí se reconcilien

Ricardo Montaner Ricardo Montaner

Ricardo Montaner lanza una joya perdida: el recuerdo de Vélez convertido en disco

Bolsas bajo los ojos: lo que la ciencia dice sobre su origen y los consejos prácticos para tratarlas. Curiosidades

Bolsas bajo los ojos: causas y consejos efectivos para reducir su apariencia