Luis Fernando Hoyos gana reto y pin de inmunidad MasterChef Celebrity y debe liderar equipo naranja

El pasado viernes 22 de agosto se vivió en MasterChef Celebrity Colombia uno de los retos con más presión de toda la competencia: cocina con el chef y esta vez les tocó a los famosos tener la compañía y consejos de Jorge Rausch.

Se trata de un reto en el que tienen a su disposición al chef todo el tiempo mientras hacen sus preparaciones y el profesional de la cocina debe tratar de guiarlos para que brinden sus mejores platos.

No obstante, para nadie es un secreto que Rausch es uno de los jueces más exigentes del programa y que, además, suele elevar el tono de su voz bastante para que los cocineros acaten lo más rápido posible sus instrucciones.

Así pues, las celebridades debían hacer sus mejores platos con arroz y, aunque hubo todo tipo de comentarios en la devolución de los chefs Nicolás de Zubiría y Belén, solo uno podía ganar el reto para hacerse acreedor de un pin de inmunidad. No obstante, al finalizar el reto y la noche, los chefs optaron por revelar su decisión hasta el siguiente reto de campo.

El jurado destacó la preparación de LuisFer en el reto de eliminación. (Foto del Canal RCN)

Se llega entonces el momento y el día para conocer al gran ganador de este difícil reto y algunos participantes están de acuerdo con que Luis Fernando Hoyos y Nicolás Montero habían recibido los mejores comentarios.

Finalmente, es Hoyos quien se lleva el pin y decide celebrar a su manera, además de ponerse el delantal del equipo naranja que es el único grupo que queda sin líder.

¿Qué hizo que ganara el reto Luis Fernando Hoyos?

De acuerdo con Nicolás, quien felicitó al actor cuando pasó al frente por su pin, el arroz de Luis Fernando no solo tenía un gran sabor, sino que también se mantenía ese ‘punch’ durante todos los bocados y era una preparación que daba gusto devorarse de principio a fin.

Algunas compañeras de Luis Fernando, como Valeria, no dudaron en alegrarse por el actor y reconocer la evolución que ha tenido, pues muchos lo vieron, al principio, como un hombre con pocos conocimientos en este ámbito, pero poco a poco ha ido demostrando que podría convertirse en uno de los mejores.