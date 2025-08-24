Se conoce video del trágico accidente en el que falleció un futbolista ecuatoriano

Este domingo 24 de agosto, en la localidad de Quinindé, en el centro de Esmeraldas, Ecuador, zona que es fronteriza con Colombia; se presentó un siniestro vial que dejó sin vida a un reconocido futbolista de este país, quien jugaba en Mushuc Runa y tenía 26 años: Marcos Olmedo.

Varios equipos de fútbol, así como la federación de este deporte en el país enviaron sus condolencias por la lamentable pérdida, incluyendo el equipo con el que logró conseguir la Copa Ecuador 2024, El Nacional.

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, a sus compañeros y a todos quienes forman parte del Mushuc Runa, así como a la comunidad deportiva del país” expresó la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) en un comunicado.

El jugador, además, tenía una amplia trayectoria en el fútbol profesional ecuatoriano, pues había jugado también en Aucas, América de Quito, Macará, Liga de Quito.

¿Cómo falleció el futbolista ecuatoriano Marcos Olmedo? Se conoce VIDEO

El accidente en el que el deportista perdió la vida se presentó en la carretera cuando el vehículo en el que venía se estrelló impetuosamente con otro carro.

Además de Olmedo, otros dos hombres fallecieron tras el accidente, quienes tenían entre 30 y 34 años. No obstante, aún se desconocen las causas del choque y son materia de investigación por parte de las autoridades.

Un perfil de la red social X, que registra noticias en este país, divulgó el video del accidente de tránsito y se puede ver el momento exacto del choque.

¿Cómo fue la vida del futbolista ecuatoriano fallecido, Marcos Olmedo?

Marcos David Olmedo Garrido era su nombre completo y nació en Guayaquil en 1999, era un futbolista ecuatoriano que se desempeñó como mediocampista central. Su formación empezó en clubes como Norte América y Deportivo Azogues, hasta que en 2019 debutó profesionalmente con Aucas, con el que incluso disputó la Copa Sudamericana.

En América de Quito y Macará, se consolidó como un jugador fuerte en el medio campo, ganándose un lugar en el fútbol nacional.

En 2023 tuvo un breve paso por Liga Deportiva Universitaria de Quito, y al año siguiente fichó por El Nacional, club con el que logró un título histórico: la Copa Ecuador 2024, tras 18 años de sequía para los “puros criollos”.

En 2025 firmó con Mushuc Runa, donde continuaba sumando partidos y experiencia. Su carrera, aunque corta, estuvo marcada por la constancia y el crecimiento, lo que lo proyectaba como una de las piezas importantes en la nueva generación del fútbol ecuatoriano.