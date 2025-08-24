Yina Calderón despierta rumores de un posible romance

Yina Calderón es una empresaria muy conocida por generar controversia en las redes sociales, precisamente porque da su humilde opinión sobre otras figuras públicas, sin importarle la opinión que pueda generar en el medio, sin embargo, ella también ha sido noticia no por hablar de otros, sino por las polémicas en las que ella misma ha sido protagonista.

¿Cuál foto despertó los rumores sobre un romance entre Yina Calderón y un hombre?

En las últimas horas de este domingo 24 de agosto, Yina Calderón publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram en donde se le ve abrazando a un hombre y escribió: “él” junto a un corazón rojo, pues el hombre que se hace llamar Jeffer Camacho en esa red social, también subió la misma foto en su cuenta y puso “ella”, también con un corazón rojo.

¿Quién es el nombre con quien se le relaciona a Yina Calderón?

De acuerdo con su perfil en Instagram, el hombre que posa en juna foto junto a Yina Calderón es administrador de empresa, modelo y diseñador de interiores. Aunque no tenga mucha más información en su perfil que es público, el apuesto hombre parece ser muy activo en sus redes sociales en donde comparte varios detalles de su vida, como viajes, amigos y su estilo de vida.

¿Yina Calderón tiene una relación?

Aunque solo es una historia junto al hombre, Yina Calderón despertó todo tipo de comentarios en su cuenta de Instagram, pues sus seguidores ya llegaron al perfil de Jeffer y ha recibido comentarios preguntándole si tiene algo con la empresaria, sin embargo, otros seguidores responden que no parece que al hombre le guste las mujeres, pero están esperando una respuesta de Calderón, a quien se le cuestiona por esta con tipos muy apuestos.

Yina Calderón en el ojo de huracán una vez más

Mientras sus seguidores se preguntan si Yina Calderón sale con el hombre de la foto, la empresaria vuelve a protagonizar una polémica por hablar de La Jesuu, quien la advirtió diciendo que así como casi le mete el brazo en La casa de los famosos Colombia, afuera lo puede hacer porque no hay nadie que la detenga, mientras que por otro lado, Aida Victoria Merlano también le respondió por especular que su bebé es hijo de WestCol.