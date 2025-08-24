Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Epa Colombia hace controversial propuesta a TransMilenio para lograr beneficios

Epa Colombia presentó varias propuestas en donde se ofrece ser embajadora de TransMilenio, esto con el fin de obtener beneficios judiciales.

Paula Orjuela Quevedo
Este era el negocio de Epa Colombia en la cárcel
Epa Colombia y su negocio en El Buen Pastor. (Foto Canal RCN)

Daneidy Barrera Rojas, más conocida en las redes sociales como Epa Colombia, cumple casi siete de meses de estar en prisión, luego de que un juez ordenara su captura tras el daño que habría causado en TransMilenio en noviembre de 2019, luego de que ella misma grabara cómo causó perjuicios en los bienes de la empresa de transporte en Bogotá.

¿Cuál es el delito que tiene a Epa Colombia en prisión?

La Corte Suprema de Justicia condenó a cinco años y tres meses de prisión a Daneidy Barrera Rojas por su participación por delitos como daño en bien ajeno, vandalismo y perturbación al sistema de transporte público. Además, se le impuso una multa de 600 millones de pesos por los daños causados a TransMilenio y aunque la influencer y empresaria pagó una multa, finalmente fue enviada a prisión, de hecho, le negaron la posibilidad de pagar casa por cárcel.

¿Cuál es la controversial propuesta que hizo Epa Colombia a TransMilenio con el fin de recibir beneficios judiciales?

La defensa de Daneidy Barrea presentó un documento con la propuesta de que Epa Colombia trabaje para TransMilenio, esto como reparación y lograr beneficios judiciales, pues en la proposición, se dice que ella podría trabajar como cajera en las estaciones, controlar a los colados, limpiar plataformas y ser gestora de movilidad dos veces por mes.

En el mismo documento se propone que la empresaria trabaje como creadora de contenido para TransMilenio, haciendo videos para redes sociales en donde pueda dar capacitar a los ciudadanos en cuanto al trato a los funcionarios y sensibilizar para evitar que haya colados en las estaciones, pero como ella no puede hacer uso de estas plataformas digitales, se propone que sea TransMilenio quien le dé el visto bueno a los videos que ella haga.

¿Por qué Epa Colombia fue trasladada de la cárcel El Buen Pastor a la Escuela de Carabineros de la Policía?

De acuerdo con el INPEC, la empresaria Daneidy Barreras fue trasladada desde la cárcel El Buen Pastor a la Escuela de Carabineros de la Policía, debido a que su defensa justificó que la vida de ella estaba corriendo riesgo y porque se denunció malos tratos dentro del centro reclusorio.

